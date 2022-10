Vrbův konec v Baníku jako příležitost. Poslouží inspirace Olomoucí

Trenér Pavel Vrba skončil na lavičce Baníku Ostrava po necelých pěti měsících. Remíza s oslabeným Libercem se mu nakonec stala osudnou. Co všechno stálo za špatnými výsledky Baníku a kterým směrem by se měl klub vydat?

Tandem Nosičů vody se shoduje, že se Ostravě dlouhodobě nedaří zabudovat do seniorského kádru vícero odchovanců, na jejichž produkci přitom klub nebyl v posledních letech chudý. „Mládež v Baníku patřila mezi ty nejlepší u nás. Jenže nadějní ostravští talenti nedostávají mnoho šancí, ba naopak. Připadá mi to, že se to v klubu vede jako jakési nutné zlo. A to je škoda,“ všímá si moderátor podcastu Jaromír Bosák.