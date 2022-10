Šéf Fortuny: Smekám před Peltou. Vytáhl z nás tehdy o půlku víc, než měl

Nosiči vody v úvodu nové epizody rozebírají víkendové dění ve Fortuna lize, tedy v nejvyšší české fotbalové soutěži, kterou v roli generálního partnera podporuje již šest let právě Fortuna, firma, která se profiluje především jako sázková kancelář.

Do studia Seznam Zpráv zavítal současný šéf Fortuny David Vaněk, aby s triem Nosičů vody rozebral kromě dění na trávníku i zákulisí tuzemského fotbalu.

„Znakem dobrého byznysu je, když cítíte spokojenost z kvalitního plnění za dobře nastavenou cenu,“ říká Vaněk. A naznačuje celkem jasně, že za to, co český fotbal nabízí, dostává podle něj někdy zaplaceno až příliš dobře. Anebo nabídnuto.

Dění posledních týdnů či měsíců naznačuje, že by zostřený konkurenční boj, ke kterému Fortunu i Tipsport strhla svým vstupem na český trh společnost Betano, mohl výrazně „našlehat“ hodnotu příštího kontraktu ligy o titulárním partnerství.

Jaký rozdíl je mezi částkou, kterou nyní Fortuna lize ročně vyplácí, a sumou, s níž se do boje furiantsky přihlásil Tipsport? A co se podle Vaňka s obrovskými částkami, s nimiž se nyní žongluje v médiích, nakonec stane? Pusťte si nové Nosiče vody, šéf Fortuny tentokrát nechal diplomatické rukavičky doma a prezentoval opravdu velmi otevřená stanoviska.

Jak vnímá vstup Betana? Jak se nyní nově překreslují dosud ustálené sféry vlivu v českém sportu? A na co se vlastně aktuálně nejvíc sází? Ředitel Fortuny také prozradil, jak dramaticky prožívá každý sázkařský víkend. A kdo teď Fortunu na poslední chvíli vytáhl z pasiv.

Debata se ohlédla také do roku 2016, kdy Fortuna uzavřela s Fotbalovou asociací ČR masivní kontrakt nebývalých parametrů, více o tom čtěte zde . Za stovky milionů korun tehdy svým způsobem prodal předseda Miroslav Pelta právě Fortuně takřka celý český fotbal, od střechy až po sklep.

Tehdy se Fortuna stala partnerem reprezentace, ligy, poháru, druhé ligy, divizí… Ale tím to celé teprve začalo. Profesionální soutěže se posléze zpod křídel asociace vymanily ke své samostatné existenci, zastřešené Ligovou fotbalovou asociací.

Do čeho Fortuna jako partner národního týmu může asociaci mluvit a do čeho ne? Jak David Vaněk vnímá pozici trenéra Jaroslava Šilhavého? Co mu vadilo ve Švýcarsku? A proč se portugalský fotbal kvalitativně vzdálil českému tak zásadní měrou?