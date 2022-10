Ofsajd na Spartě. Projekt VAR neřídí šéf rozhodčích, ale figura z Ivánka

Nebýt investičních prostředků od sázkové kanceláře Fortuna, titulárního sponzora české ligy, nejspíš bychom systém videorozhodčího (VAR) neměli v soutěži zavedený dodnes. Fortuna je ovšem velmi nespokojena s tím, jak nepochopitelně se leckdy s VAR v lize pracuje.

A v důsledku toho proto zatím celý projekt videorozhodčího nenabízí českému fotbalu tak silné a efektivní řešení větší transparentnosti a důvěryhodnosti soutěže, jak sponzor očekával.

„Oblasti rozhodčích se fotbalová asociace zjevně musí věnovat ještě intenzivněji, poskytnout jim například všechno potřebné vybavení. S tím, co se stalo v sobotu na Spartě, nikdo v lize spokojen být nemůže. A ten čerstvý příběh bohužel nebyl v kontextu posledních týdnů a projektu VAR zcela ojedinělý,“ řekl David Vaněk, generální ředitel Fortuny. Tentokrát v roli exkluzivního hosta fotbalového podcastu Nosiči vody.

Samotný podcast s Vaňkovými názory si budete moci poslechnout či stáhnout již v úterý po poledni, jak jste zvyklí. Mezi tématy nové epizody každopádně nemohla scházet ani diskuse o nejproblematičtější situaci utkání na Letné.

Pozor, tady není Příhodovo

V její hlavní roli se ocitl Václav Štěrba, fatálně chybující videorozhodčí utkání, který Spartě přiznal neregulérní branku, díky níž Hradec porazila 2:1. Mnozí rozhořčení fanoušci pak na sociálních sítích spílali za jeho selhání Radku Příhodovi a jeho komisi rozhodčích. Konkrétně projekt videorozhodčího pod ni ale nespadá.

Garantem VAR na asociaci již od berbrovských časů stále zůstává Michal Beneš, někdejší mezinárodní sudí, jehož slibnou kariéru v podstatě ukončila horníkovská aféra, o niž se zkraje tisíciletí otřel. Pro mnohé paradoxně dnes řídí klíčový rozhodcovský projekt jménem VAR právě Michal Beneš, jemuž kdysi Horník mimo jiné radil, ať příště kapitánovi jeho týmu Jiřímu Němcovi na hřišti vysvětlí, že „přece mají stejný zájem“.

Z disciplinárního a odvolacího řízení vyšel před lety Beneš lehčí jen o 50 000 korun, původně roční zákaz činnosti mu zrušili. Odešel ale přesto do ústraní. A coby Berbrův muž se vynořil znovu před 4 lety, kdy mu tehdy všemocný „Náčelník“ svěřil projekt VAR. Zejména pak školení a výcvik rozhodčích s touto technologií, včetně vzájemné komunikace a součinnosti.

Jak naznačilo policejní vyšetřování, řídil tehdejší místopředseda FAČR Roman Berbr celou asociaci vlastně jako zločineckou síť, která právě prostřednictvím manipulativních zásahů rozhodčích, motivovaných korupčním jednáním, celý český fotbal systematicky degradovala a ničila.

Důvěryhodnost Michala Beneše je každopádně historicky limitovaná a opakovaně proto byla nastolována otázka, proč vedle mnoha jiných personálních změn, jež po Berbrově zatčení na Strahově nastaly, překvapivě právě na pozici gestora VAR k přeobsazení dosud nedošlo.

„Michal Beneš má k té práci potřebnou licenci, kterou vydává IFAB, organizace hlídající pravidla světového fotbalu,“ znělo oficiální vyjádření.

Podle informací Seznam Zpráv ale jednak Benešovi na konci kalendářního roku 2022 končí platnost jeho smlouvy s FAČR, jednak už zahraničním školením pro získání potřebné licence prošel Libor Kovařík, místopředseda Příhodovy komise.

O tom, zda Beneš na Strahově v zimě skončí, dosud rozhodnuto nebylo. Nicméně pokud jsou fanoušci, samotné kluby, ale i titulární sponzor nejvyšší soutěže hrubě nespokojeni s tím, jak problematicky leckdy v Česku projekt VAR funguje, nabízí se pečlivě prozkoumat, kdo je za to zodpovědný. A dát k úvaze, zda to po Michalu Benešovi nezkusit i s někým dalším, jehož výsledky by třeba veřejnost o transparentnosti českého fotbalu přesvědčily lépe.

A ne jako v sobotu na pražské Letné, kdy po utkání Sparta-Hradec Králové (2:1) zase mnozí vůbec nechápali, co se to s rozhodčími děje a proč.

Krejčí teč nepřiznal. Podvakrát

„Cítím hořkost,“ konstatoval po utkání trenér hostí Miroslav Koubek. Rozporoval vyloučení hráče Hradce, první sparťanské brance podle něj předcházel chybně nařízený rohový kop. A druhá, pro domácí vítězná, pak neměla být uznána pro ofsajd.

Především u ní asi jen málokdo chápe, jak se mohlo stát, že videorozhodčí Václav Štěrba navzdory dlouhému zkoumání záznamu svému kolegovi v roli hlavního sudího, tedy Lukáši Nehasilovi, při hledání fotbalové spravedlnosti nepomohl. Na rozdíl od televizních expertů, potažmo diváků, totiž neodhalil, že před Kuchtovou brankou na 2:1 střelcův spoluhráč Ladislav Krejčí balon tečoval. Tím aktivoval pravidlo o ofsajdu, a branka proto neměla být uznána.

Ofsajd podle reglementu zkoumá jenom VAR. Hlavní sudí Lukáš Nehasil byl tedy závislý na Štěrbově kontrole situace. Podle svých slov Nehasil teč hráče Krejčího neviděl. „Dvakrát jsem se hráče zeptal, zda míč opravdu netečoval. Řekl mi, že nikoli,“ konstatoval Nehasil v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Na dialog s Krejčím měl Nehasil v sobotu na Letné poměrně dost času. Jeho kolega Štěrba totiž video zkoumal zhruba pět minut. Co ho nakonec přesto dovedlo k závěru, který byl očividně mylný, to v pondělí reportérovi Seznam Zpráv nevysvětlil.

„Nezlobte se, jsem teď v práci. Ne, ani večer se pak k tomu nevyjádřím. Až případně po úterním zasedání komise rozhodčích,“ odmítl dnes Václav Štěrba komentovat své sobotní počínání a důvody, jež ho vedly k verdiktu, který učinil, a pomohl tak Spartě k vítězství.

Při bedlivém zkoumání se Krejčího teč, z hlediska posuzování ofsajdové situace klíčová, z obrazového materiálu O2 TV Sport vyčíst dala.

„Přiznám se, že na malém monitoru laptopu jsem tu teč navzdory několika opakováním bezpečně neviděl. Později na velké televizní obrazovce hned a mnohem snáz. Můžeme jen spekulovat, jestli pan Štěrba na pozici videorozhodčího neměl u nevelkých monitorů, které jsou tam k dispozici, podobný problém,“ nadhodil v úterním podcastu Nosiči vody jeden z jeho protagonistů Luděk Mádl.

Fotbalové oči vidí jinak

„Snadno rozeznatelná ta situace ale byla podle pozice jednoho z bránících hradeckých fotbalistů. Ten byl připraven padající míč odvrátit hlavou. Ale najednou vidíme, že balon míří jinam a hlavu tohoto obránce míjí. Ligový fotbalista by určitě neměl takhle špatný odhad na míč. To znamená, že balon před ním musel změnit směr. A to nešlo jinak, nežli s podmínkou, že sparťan Krejčí balon tečoval,“ doplňuje Luděk Mádl.

I Karel Tvaroh, donedávna hráč druholigové sparťanské rezervy, téma rozvinul: „Ano, to je přesné. Že Krejčí balon tečoval, na první pohled možná náležitě zřetelné nebylo. Ale hned jsem viděl, že ta situace vzhledem k pozicím hráčů najednou nějak nesedí, že se tam něco stalo a dráha letu míče se změnila. To fotbalista prostě vidí. Možná by pomohlo, kdyby ve voze s videorozhodčími právě lidé s hráčskou minulostí sedávali, určitě by sudím mohli být užiteční.“