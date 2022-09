Šmicer ví, o co Ronaldovi jde: Chce, aby jeho rekordy nikdo nepřekonal

Ale Cristiano Ronaldo je v tomto ohledu takříkajíc ještě vyšší liga, do které v současnosti patří vlastně jen on sám a Lionel Messi, argentinský zázrak, nyní ve službách Paris SG. V historických statistikách střelců je vídáme ve společnosti Josefa Bicana, Ference Puskáse či Gerda Müllera.

Ani ve 37 letech ovšem Ronaldo nemá ani nejmenší problém s tím, kde najít motivaci k tomu, aby vstal z postele a zase tvrdě dřel. Zas a znovu. Ví, že to potřebuje. Je totiž posedlý myšlenkou být absolutně nejlepší ze všech. V ideálním případě navždy.

„Honí rekordy. Chce hrát každý zápas, touží v nich nastřílet co nejvíc gólů. Aby rekordy, které zaznamená on, byly už navždy nepřekonatelné,“ říká Vladimír Šmicer ve videu, jež si můžete pustit pod titulkem tohoto článku.

Nejúspěšnějším českým střelcem v mezistátních zápasech je Jan Koller (55). A Vladimír Šmicer by se mohl při setkání s Ronaldem pochlubit 27 přesnými zásahy do sítí soupeřů.

Cristiano Ronaldo skóroval už na 9 velkých akcích za sebou. Velkými akcemi přitom míníme světový či kontinentální šampionát. Pokud na MS v Kataru přidá na tuto famózní šňůru i desátý korálek, bude to počin, který bude opravdu těžké v budoucnu následovat. Ledaže by se snad frekvence těchto turnajů zrychlila. Nyní se ME i MS hrává jednou za čtyři roky.