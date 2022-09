Messi by Eden vyprodal pětkrát. Teď přijíždí Ronaldo

Messi to aspoň částečně napravil. V dresu španělské Barcelony nastoupil v Lize mistrů proti Viktorii Plzeň v listopadu 2011 (0:4) a Slavii Praha v říjnu 2019 (1:2). Oba zápasy hostil pražský Eden, stadion v Plzni ještě neměl na luxusní soutěž příslušný certifikát od UEFA.

„Bylo to přímo šílenství,“ vzpomíná na druhý duel Jiří Vrba, ředitel Úseku strategických vnějších vztahů ve Slavii Praha. „Fandové byli ochotni zaplatit téměř cokoli, my všichni jsme byli vystaveni enormnímu tlaku sehnat lístky,“ přibližuje, jaký byl zájem. „Stadion v Edenu by se zaplnil i pětkrát,“ připomíná na takové svátky nízkou kapacitu 20 tisíc diváků.