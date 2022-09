Jak se peče přesun z United do Sparty a co všechno zkomplikoval brexit

„Možností jsme měli hodně. V jednu chvíli mohl jít Matěj například do Schalke. Výsledný přesun do Sparty byl součástí dlouhodobého plánu a byl v řešení delší dobu. Protože Matěj patřil celou dobu do A-týmu United, museli čekat až do samého konce přestupového období na definitivní rozhodnutí klubu. Tlačili jsme na to, aby jeho setrvání v dalším klubu bylo dlouhodobější a měl možnost naplno ukázat svoje kvality,“ tvrdí Viktor Kolář, zástupce talentovaného brankáře.