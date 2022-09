Notičky: Agenti s povolením prodávat a šampion v propouštění

Narození dcery a postup do Ligy mistrů mohl spláchnout dokonce v jeden den. Následoval los Ligy mistrů, který Viktorii přihrál mimořádně atraktivní soupeře, tedy Barcelonu, Bayern Mnichov a Inter Milán.

Do „balíčku“ o Top 50 vlivných patří i profil Adolfa Šádka , který se na něj pokusil najít i nové úhly pohledu a hledat příčiny jeho nepopiratelného manažerského úspěchu v českém fotbale. Stejně jako nastínit mapu jeho vlivu.

Svébytnou kategorii pak tvoří hráčští agenti. „Jenom jeden v první desítce? To je podceňujete,“ napsal mi jeden z diskutérů na Twitteru. Mně přijde sedm agentů v Top 50 tak akorát.

Výsadní postavení mezi nimi si udržuje nestor profese Pavel Paska. V létě realizoval dlouho očekávaný transfer Adama Hložka do Leverkusenu a obrovskými Paskovými aktivy zůstávají především Patrik Schick a Tomáš Souček.

Posílil agent Jiří Müller, jehož specialitou je zastupování trenérů. Jindřicha Trpišovského najdeme ve Slavii, Davida Horejše v Jablonci a Aleše Křečka čerstvě u reprezentace do 20 let. K tomu si připočítejte Müllerovy silné přátelské vztahy s Pavlem Nedvědem (Juventus), Zdeňkem Grygerou (Zlín) či Tomášem Sivokem (Sparta). A mapa Müllerova vlivu vám začne vyvstávat před očima. Navíc ho velmi úzké kontakty pojí se špičkovou světovou agenturou zesnulého Mina Raioly.

Dopředu v žebříčku poskočil i Pavel Zíka, který se spolu se svými syny blýskl luxusním novým angažmá pro slovenského brankáře Martina Dúbravku. Do Manchesteru United opravdu nepřivedete hráče každý den.

Nováčkem žebříčku je Martin Hrdlička, syn teplické funkcionářské legendy Františka Hrdličky. Práci agenta kombinuje Hrdlička junior s pozicí předsedy Ústeckého krajského fotbalového svazu, což je mnohým jeho konkurentům trnem v oku. Letos Hrdlička realizoval přestup Daniela Samka do Lecce, mezi jeho trumfy patří i další slávisté, konkrétně Lukáš Provod či Daniel Fila, čerstvě půjčený do Teplic.

S Boehlym ale nejeli po stejné koleji a nervozita uvnitř klubu, ze kterého po výměně vlastníků odešli i klíčoví lidé z managementu, evidentně stoupala. A po obrovských investicích do kádru chtěl podle všeho Američan Boehly po trenérovi výsledky hned, bez trpělivosti potřebné k tomu, aby se notně přestavěný tým sladil a pořádně nastartoval.

Připomeňme, že v roce 2021 předváděl Tuchel v Chelsea nemožné na počkání a zázraky do tří dnů. Budiž, buďme přesní, do čtyř měsíců. Za tak krátkou dobu vyléčil zvadlý tým, který převzal po Franku Lampardovi, natolik, že s ním vyhrál Ligu mistrů. A pak MS klubů. V uplynulém ročníku s ním hrál finále FA Cupu i Ligového poháru. Teď je nezaměstnaný. Proč?

Vpád putinovských vojsk na Ukrajinu letos v únoru urychlil mnohé procesy, mimo jiné zabavení majetku ruských oligarchů v Británii. Roman Abramovič musel Chelsea prodat a do klubu vstoupilo Boehlyho konsorcium.

Odešli lidé, kteří pro Abramoviče klub řídili, v první řadě ředitelka klubu Marina Granovská a poradce pro sportovní otázky Petr Čech. „Vztah s (novými) majiteli je velmi intenzivní, velmi blízký, což musí být, protože bez Petra a bez Mariny je to velká změna v každodenní struktuře a komunikaci,“ citovala v létě BBC právě trenéra Thomase Tuchela.

Christian Falk, šéf fotbalového zpravodajství Bildu, uvedl na Twitteru , že se Tuchel bránil příchodu Cristiana Ronalda, s tím, že by pokazil atmosféru v kabině. Což je mimochodem téma, o kterém v podcastu Nosiči vody hovořil v souvislosti s Cristianem Ronaldem a Juventusem Turín i viceprezident italského klubu Pavel Nedvěd.

Boehlyho zjevně možnost Ronaldova angažování lákala, trenéra nikoli. Podle BBC kladl Boehly trenérovi mimo jiné za vinu, že brzy odepsal útočníka Romela Lukaka. Belgičan přišel ještě v abramovičovské éře za obrovskou sumu 97,5 milionu liber, ale jeho spolupráce s Chelsea a Tuchelem nefungovala. Lukaku teď v létě odešel na hostování do Interu Milán.

Co s CR7. Letošní léto napsalo i příběh neuskutečněného přestupu Cristiana Ronalda.

Jubilant Baník poprvé… Slavný ostravský klub slaví právě dnes 100 let od svého založení. Mezi gratulanty se zařadili i protagonisté podcastu Nosiči vody. Hovořili o slavné minulosti klubu i jeho aktuální, ne právě přesvědčivé sportovní formě. Řadu témat a informací vnesl do diskuze i host Karel Häring, díky za to!