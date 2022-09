Sir Ratcliffe, miliardář, který si rád kupuje slavné sporty

Fotbal a cyklistika z toho výčtu poněkud vyčnívají. Hned pochopíte proč. Zakladatel chemického gigantu Ineos, jeden z nejbohatších mužů v Británii, je totiž vlastníkem francouzského fotbalového týmu OGC Nice a švýcarského fotbalového klubu Lausanne-Sport. Ovšem také cyklistického týmu Ineos Grenadiers, stáje s největším rozpočtem, která nyní usiluje i o přední umístění na španělské Vueltě.

A ještě mu to nestačí. Když letos vypukla válka na Ukrajině a protiruské sankce donutily majitele Chelsea FC Romana Abramoviče dát klub k prodeji, Ratcliffe po týmu hned skočil. Učinil nabídku 4,25 miliardy liber (121 miliard korun) na koupi. Tu však převálcovaly 5,3 miliardy dolarů (131,5 miliardy korun) od konsorcia vedeného Toddem Boehlym, americkým obchodníkem, který spoluvlastní baseballový klub LA Dodgers.

Proč jsme šli do cyklistiky? Protože jsme mohli. Je to trochu, jako bychom obchodovali s chemikáliemi. Díváme se na věci, které se objevují a jsou na vzestupu… Ineos je primárně v chemii a petrochemii, takže nemá pro spotřebitele žádnou tvář. Některé sporty umírají, jako třeba golf, squash… Cyklistika ale pokračuje v rozmachu. Tour de France každoročně uchvátí půlku planety. Sir James Ratcliffe

Muselo to být k vzteku, Ratcliffe není zvyklý prohrávat. Ostatně kdo jiný by měl vlastnit pořádný tým z Premier League než právě on, pravověrný Angličan. A proto hned vyrazil do nové ofenzívy. V srpnu 2022 vyjádřil zájem o koupi Manchesteru United, týmu, jehož je sám odjakživa velkým fanouškem. Stalo se tak poté, co Bloomberg oznámil, že současní majitelé United, rodina Glazerů, zvažují prodej menšinového podílu v klubu.

Glazers se údajně do prodeje moc nechtělo, ale ocitli se pod rostoucím tlakem klubových fanoušků i kvůli špatnému začátku sezóny. Manchester United Supporters' Trust podle BBC uvítal zájem Ratcliffa, ale uvedl, že převzetí bude vyžadovat právě podporu fanoušků. „Každý potenciální nový vlastník se musí zavázat ke kultuře, étosu a nejlepším tradicím klubu…,“ uvedl významný spolek.

Ratcliffovy sportovní výpady většinou dávají logiku. Muž, který vyrůstal v obyčejné rodině na předměstí Manchesteru, chce teď koupit nejslavnější městský tým.

A když britští cyklisté Bradley Wiggins, Chris Froome a Geraint Thomas začali vládnout světovému pelotonu a pozvedli cyklistiku v Británii, pustil se Ratcliffe i do závodních kol. V březnu 2019 koupil cyklistickou franšízu Team Sky a následně ji přejmenoval na Team Ineos. Hned v tom roce staronová stáj vyhrála Tour de France 2019 s kolumbijským jezdcem Eganem Bernalem.

Ale to zdaleka není všechno. Ratcliffe podpořil před časem i pokus keňského maratonce Eliuda Kipchoge zaběhnout klasickou maratonskou vzdálenost (42,195 kilometru) pod magickou hranici 2 hodiny. V rámci projektu Ineos 1.59 Challenge odstartoval Kipchoge v chladném vídeňském ránu obklopený skupinou sedmi vodičů, kteří se pravidelně střídali. Před nimi jelo doprovodné vozidlo přesně určeným tempem 2.50 na kilometr, skupinka se držela zelené laserové čáry před sebou a Kipchoge nakonec pokus úspěšně zvládl za 1:59:40. Oficiální rekord to samozřejmě nebyl kvůli nedovoleným okolnostem pokusu.

Ani ne za půl roku se pak Ineos stal hlavním partnerem Mercedesu AMG F1 a podepsal s týmem pětiletou smlouvu.

Pokud si někdo myslí, že to všechno Ratcliffe dělá pouze z lásky k milovaným sportům, tak se mýlí. Tvrdit, že jsou to jen odpustky za problematický petrochemický byznys, který nemá z mnoha důvodů dobrou pověst, by možná bylo příliš silné. Ale…

Láska ke sportu a k byznysu

Sir James Ratcliffe to sám před časem dobře vysvětlil v rozhovoru pro Cyclingnews. „Proč jsme šli do cyklistiky? Protože jsme mohli. Je to trochu, jako bychom obchodovali s chemikáliemi. Díváme se na věci, které se objevují a jsou na vzestupu… Ineos je primárně v chemii a petrochemii, takže nemá žádnou tvář pro spotřebitele. Některé sporty umírají, jako třeba golf, squash… Cyklistika ale pokračuje v rozmachu. Tour de France každoročně uchvátí půlku planety.“

Přitom to všechno začalo tak nevinně. Tatínek byl šikovný truhlář, který to nakonec dotáhl až na majitele továrničky na laboratorní nábytek. Ale na začátku vedli úplně normální život ve Failsworth na předměstí Manchesteru. Jim jako malý kluk chodil sám do školy a místní kovář mu neustále svařoval rozlámané kolo. Možná tehdy začala Jimova láska k cyklistice. Doma pak koukal z okna na stovku komínů okolních střech. Díky nim se prý naučil dobře počítat, což se mu později výborně hodilo do byznysu.

Po studiích na University of Birmingham našel první místo u ropného giganta Esso. Od toho okamžiku se už věnoval petrochemii, až v roce 1998 založil společnost Ineos. Z této malé základny, pomocí dluhu s vysokým výnosem k financování obchodů, začal Ratcliffe nakupovat nechtěné operace od skupin jako ICI a BP. Přeskočme další léta vzestupu až do roku 2018. Byl to mezník v jeho úžasné kariéře. Sunday Times Rich List ho jmenoval nejbohatším mužem Spojeného království s čistým jměním 21,05 miliardy liber (600 miliard korun).

Euroskeptik, propagátor brexitu

Jako už mocný muž se Ratcliffe netajil jasnými, pro některé možná problematickými názory. Silný euroskeptik, který hlásá, že evropské ekonomiky jsou stále těžkopádnější a neefektivnější, samozřejmě podporoval i brexit. Silný propagátor frakování břidlicového plynu také kritizoval vládní pravidla, která vedla k praktickému zákazu jeho dolování v Británii.

Britský miliardář za aktivity vedoucí k poškozování životního prostředí ostatně leží v oku mnoha ekologických organizací. Vlna protestů se zvedla, když například kupoval cyklistický tým Sky. Loni pak Greenpeace kritizovalo rozhodnutí novozélandského ragby přijmout šestileté sponzorství od Ineos jako neslučitelné s hodnotami „čisté zelené“ země.

Jenže tyhle akce vždycky brzy vyšuměly, protože statisíce sportovních fanoušků Ratcliffovy záměry spolkly i s návnadou.

Se svou současnou partnerkou Catherine Polliovou Ratcliffe žije hlavně v daňovém monackém ráji. Vlastní také luxusní dům na břehu Ženevského jezera ve švýcarské vesnici Gland, hned vedle Michaela Schumachera. Nemovitost se nachází na císařském panství Napoleona Bonaparta. A rád se prohání po moři 78metrovou superjachtou Feadship Hampshire II, kterou mu postavilo slavné nizozemské loďařství Royal van Lent.