Chcete lístek na Barcelonu? Přednost u doktora? Volejte Adolfa Šádka

„Byl jsem chvíli mrtvej, pak polomrtvej, teď chvilku živej.“ To jsou slova, kterými Adolf Šádek popsal uplynulé měsíce svého života. Vyřkl je v den, kdy se mu narodila dcera a kdy Viktoria Plzeň počtvrté postoupila do Ligy mistrů a vyléčila klubovou kasu z předlužení.

Kdo to vlastně je ten Adolf Šádek? Člověk, který skoro nespí a je prý schopen telefonovat lidem i v půl páté ráno. Křupan, co pro velmi hrubý výraz ani v běžné přátelské komunikaci vůbec nejde daleko. Zároveň je to muž s geniální pamětí, který si pamatuje vše důležité i každou pitomost. Anebo také chlapík, co se svého času úplně zbláznil do světa motorek.

Ale vůbec nejtrefnější jednoslovné označení pro Adolfa Šádka zní: šíbr. Jistěže, pro širší veřejnost to slovo nezní nijak pochvalně. Ostatně v negativním kontextu je úzce spojeno s fotbalem, evokuje různé čachry a nekalé zákulisní hry.

Ovšem našli byste bezpochyby i fanoušky, již by uznale pravili: „Panečku, tohle je velkej šíbr!“ Protože se v jejich očích dotyčný například dobře orientuje na přestupním trhu a vůbec ve fotbale. Umí zařídit to i ono.

A tohle všechno je také Adolf Šádek, nyní sedmačtyřicetiletý muž, který se vypracoval od provozního sokolovské diskotéky až do pozice majitele klubu startujícího v Lize mistrů, dnes na stadionu Camp Nou.

V aktuálním žebříčku Top 50 nejvlivnějších osob v českém fotbale předstihl Adolf Šádek i miliardáře a majitele Sparty Daniela Křetínského, jakož i šéfa movité Slavie Jaroslava Tvrdíka.

Proč? Nabízí se dost jednoduchá odpověď: Protože Viktoria Plzeň, klub fungující na dluh, dokázala v lize předstihnout ekonomicky mnohem lépe zabezpečené týmy Slavie i Sparty. A dokonce rozbít bank postupem do Ligy mistrů.

Realita je ovšem mnohem plastičtější a vícevrstevnatější. Vliv jednoho z nejbohatších Čechů Daniela Křetínského, a to zdaleka nejen na fotbal, je pochopitelně nezpochybnitelný. Ale Adolf Šádek je právě fotbalovému polosvětu hmatatelněji mnohem blíž, tvoří (takřka) celý jeho život. Pro Křetínského jde o relaxační zónu a koníček. Jakkoli bere Spartu a West Ham vážně, ve svém Energetickém a průmyslovém holdingu má přece jen i důležitější věci na práci.

Ostatně o porovnání míry a povahy vlivu těchto dvou mužů na fotbal jsme se pokusili již v tomto textu.

Dnes se Adolfa Šádka, nejvlivnějšího muže českého fotbalu, pokusíme představit blíž. Dostat se dál, hlouběji za jeho ustálený obraz a profil vnímaný fanoušky. Ti, pokud nedrží palce Plzni, vnímají Šádka obvykle jako hulváta, co řve na rozhodčí a umí je taky nejspíš nějak i „pořešit“.

„Když budou média Šádka adorovat a chválit, jaký je to skvělý a úspěšný manažer, budou tím jen legitimizovat žumpu, ve kterou se český fotbal proměnil.“ To je názor, jenž se často objevuje na sociálních sítích.

O fotbalové žumpě ví Adolf Šádek dozajista své. Svědčí o tom policií zachycená komunikace mezi ním a Romanem Berbrem na téma nasazování rozhodčích na zápasy Viktorie. Stejně jako Šádkovo nerozlučné přátelství s Martinem Svobodou alias Chřestýšem, mužem již podruhé stíhaným pro podezření z fotbalové korupce.

Adorovat Šádka jistě nelze, ale ignorovat také ne. Je mužem v mnoha ohledech vskutku mimořádně schopným. Výsledky jeho práce, tedy šest titulů Viktorie Plzeň a čtvrtý postup do Ligy mistrů, hovoří za vše. A ten, kdo si myslí, že za tím vším jsou jen a pouze rozhodčí, realitu přespříliš zužuje.

Reportér Seznam Zpráv v uplynulých dnech hovořil o Adolfu Šádkovi s řadou osob pohybujících se ve fotbalovém prostředí. A hledal s nimi odpověď na otázku, proč je Šádek tak úspěšný, v čem vyniká a kam až sahá jeho vliv. Mnozí o něm hovořili s podmínkou příslibu, že se jejich jméno v textu neobjeví.

Miroslav Pelta, bývalý předseda FAČR, s tím ale problém neměl. „Áda má jednu velkou přednost. Je neskutečně pracovitý a obklopuje se šikovnými, loajálními lidmi. Poslouchá jejich názory, ale rozhoduje sám,“ míní Pelta.

A pokračuje: „Umí chemii kabiny, má práh bolesti hodně posunutý a navíc jednu velkou výhodu. Dělá fotbal ve městě a kraji, kde je fotbal víc než politika. Boje koalice versus opozice v jejich případě směrem k fotbalu neexistují. A ještě jednu věc bych k Ádovi dodal: Štěstí přeje připraveným.“ A to je Adolf Šádek podle všech svědectví vždycky. A na všechno.

Diskotéka, únos a kafíčko s Vrbou

V Sokolově kdysi sám fotbal hrával, čtyři operace kolena ale řekly: dost. Absolvent střední školy dopravní začal podnikat, na jeho sokolovské diskotéce se podle pamětníků občas objevovali i hodně ostří hoši, schopní dělat hodně velké problémy.

Paralelně začal Šádek pracovat i ve fotbale, zkoušel trenérskou práci, ale našel se coby… šíbr. Sokolovský fotbal vytáhl z nízkých pater kolmou zdviží až do druhé ligy. A záhy se přemístil do prvoligové Viktorie Plzeň.

Tam se tehdy péčí ambiciózního vlastníka Miroslava Kříže začaly dít velké věci. Přicházeli zajímaví hráč, obvykle odhození Spartou, pracoval s nimi trenér Pavel Vrba. A na skladbě kádru se významně podílel František Mysliveček.

Tohle uskupení přečkalo v květnu 2010 i navýsost krizový moment, kterým byl únos a následné zmizení vlastníka Miroslava Kříže. Kvůli nesplaceným hráčům mohly tehdy akcie Viktorie Plzeň propadnout ve prospěch Daniela Křetínského. Ale Šádek vytvořil odhodlanou skupinu dalších věřitelů, která tomu zamezila a našla řešení v osobě nového vlastníka klubu Tomáše Paclíka.

Do Viktorie přišel Šádek úplně původně jako sportovní manažer. Díky svým schopnostem záhy povýšil na generálního manažera. A sportovní záležitosti se hbitě učil od zkušeného Myslivečka. Denně se trojice Šádek–Mysliveček–Vrba potkávala na kávě a průběžně spolu ladila dění kolem A-týmu. Když se ti tři na něčem zásadním usnesli a shodli, přednesli to k definitivnímu rozhodnutí Tomáši Paclíkovi, vlastníkovi klubu.

Jednoduchý, efektivní model řízení, ke kterému se například Sparta se svými sportovními radami, generálními sportovními manažery a svéhlavým majitelem nikdy nepropracovala.

„Kdyby Áda Šádek pracoval ve Spartě, slavili by na Letné titul rok co rok,“ shodla se řada oslovených. Šádek ale pracuje v Plzni. Absolvoval v ní léta tučná, plná úspěchů, i roky, kdy se nedařilo postoupit do pohárové Evropy. Rezervy se tenčily a dluh narůstal.

Sem patří Šádkova slova „mrtvej a polomrtvej“. Tomáš Paclík už na to neměl nervy a Šádek od něj klub za víceméně symbolické 2 miliony korun koupil. Mnozí ve fotbalovém zákulisí míní, že závazky narostly až ke 300–400 milionům korun, sám Šádek prý poslední dobou vypráví, že byly mnohem nižší. Zeptat se ho napřímo jistě lze, nicméně všechny dotazy Seznam Zpráv na různá témata dlouhodobě ponechává bez odpovědí.

Jisté je, že se Šádek ani na vteřinu nezastavil. „On je pořád, jak to říct, na frontě. Pořád ve střehu. Pro klub dýchá, obětoval mu vlastně všechno. Áda Šádek je srdcem Viktorie Plzeň,“ charakterizuje ho Jakub Otava, v minulosti ředitel pražské Sparty, nyní výkonný ředitel 11Hacks, firmy, která fotbalovému prostředí nabízí datové analýzy.

Pár příkladů toho, jak Šádek funguje: Pod kontrolou chce mít neustále všechno. Po sokolovské diskotéce provozoval i restauraci. A řídil ji ze své pracovny na plzeňském stadionu. Přes instalované webové kamery sledoval dění v podniku online, a když se mu něco nelíbilo, po telefonu ihned zasahoval.

Má potřebu mluvit do všeho. Když zaprší a rozhodí to původní plán, začne okamžitě řešit, který mládežnický tým půjde na tohle hřiště a které zase na jiné. Nesoustředí se jen na věci kolem A-týmu, řídí celý klub, se všemi vztahy a sounáležitostmi. A to ani nemusí být ve Štruncových sadech přítomen.

Zařídí cokoli. Jako kdysi Horník

„Jedu Praha, voláme si,“ zahlásí v klubu každou chvíli. Mezi Plzní a Prahou pendluje pořád. Vůz řídí bodyguard, Šádek totiž neustále telefonuje. Je v kontaktu s obrovským množstvím lidí, nejen z fotbalu. Tomu schová lístky na Barcelonu, když mu za to pomůže s tím a tím, tomu zase umí zařídit přednostní vyšetření u odborného lékaře. Všeuměl Šádek totiž umí zařídit skoro cokoli.

Připomíná to ostatně historky z doby ivánkovské, kdy jeden z rozhodčích řešil s Ivanem Horníkem, že se jeho dcera nedostala na vysokou školu. A hledali spolu nějakou protekci, která by to „napravila“.

Nejen tyhle dovednosti Šádek upgradoval v plné parádě. Planeta jménem Viktoria Plzeň propojuje špičky tamního společenského žebříčku se „zbytkem světa“. A tím pojítkem je právě Adolf Šádek. Umí si lidi zavázat i drobností, na nikoho a na nic nezapomíná.

Jeho hlavním „lovištěm“ je samozřejmě fotbalový rybník. Prakticky se všemi funkcionáři z I. či II. ligy, mnohdy i z nižších soutěží, je v neustálém kontaktu, rozdává na potkání veselé hlášky, domlouvá obchody. Třeba i přesuny dorostenců nebo mládežnických trenérů. Prostě všechno.

I takhle se vytváří mapa jeho vlivu. Nelze se proto divit, že potřebný počet hlasů dokáže snadno získat pro své cíle jak na půdě Ligové fotbalové asociace, tak klidně i na valné hromadě Fotbalové asociace ČR, kam se sjíždí více než 200 delegátů.

„Áda prolobbuje prakticky všechno, co si zamane. Když chtěla F-evoluce svrhnout generálního sekretáře Valtra, pravou ruku předsedy Fouska, tak Šádek zasáhl. Díky němu některá předchozí ujednání padla a Valtr ve funkci zůstal, Fousek je za to Šádkovi zavázaný,“ říká jeden z funkcionářů, který si nepřál být jmenován.

„Na druhou stran potom zase Šádek zařídil, že na valné hromadě FAČR Fouskovi v české komoře neprošel návrh nových stanov,“ míní tentýž zdroj.

Kde bývalo Berbrovo, začíná být Šádkovo

Šádek funguje jako živel, který pronikne všude, kam proniknout lze. Například tam, kde se uvolní prostor, třeba po Romanu Berbrovi, nyní trestně stíhaném funkcionáři. Tam, kde bývalo Berbrovo, začíná být do značné míry Šádkovo. A to vůbec nemusí být řeč o rozhodčích.

Ale také může. Stíhán kvůli téhle problematice Adolf Šádek nikdy nebyl. Ale vyšetřován ano. Šlo o tuhle komunikaci s „Náčelníkem“ Berbrem z roku 2013.

„Nedávej mi tam prosím příští týden toho poldu!! Raději Karla H., půjde to?“ napsal Šádek do SMS. Policie ji zachytila. Stejně jako další debatu. „Hlavně jestli máš boty na tancování,“ odvětil Berbr. „Lakovky jako kráva… to uvidíš,“ returnoval Šádek.

Právě skutečnost, že se bavili též o plese Plzeňského krajského fotbalového svazu, pomohla tehdy oběma výtečníkům při hledání odpovědi, jak vysvětlit prosbu ohledně „toho poldy“. Vyšetřovatelům oba sdělili, že nešlo o nasazování rozhodčích, ale o zasedací pořádek na zmíněném bále. A bylo to.

O celém případu, který policie odložila, jsme více napsali zde.

O tom, že Šádek opravdu netrpí morálními dilematy, svědčí i jeho dlouholeté těsné přátelství s Martinem Svobodou, přezdívaným Chřestýš.

Dva sudí před lety učinili výpověď u notáře, že jim Chřestýš nabídl a poté vyplatil 200 000 korun, když Viktoria Plzeň uspěje v utkání s Jabloncem. U soudu pak ale sudí Adámek a Býma odmítli vypovídat, a tím celý případ vyzněl doztracena.

Volně přitom navazoval na aféru Křetínského tašky, kdy Sparta reagovala na realitou mnohokrát potvrzovaný pocit, že byla Viktoria v lize dlouhodobě tlačená sudími, řízenými Dagmar Damkovou, potažmo zákulisně jejím manželem Romanem Berbrem.

U soudu vyšlo najevo, že mezi Svobodou a Šádkem probíhá komunikace prakticky neustále. Svoboda alias Chřestýš jezdí s Plzní na utkání evropských pohárů i zahraniční soustředění, pořád je po ruce. A to i v této době, kdy je opět trestně stíhán kvůli korupci, podle vyšetřovatele ve prospěch týmu Brozan. Více o Svobodovi a jeho vztazích s Viktorií Plzeň si můžete přečíst zde.

Není pochyb o tom, že i Ivan Horník patřil ve své éře mezi nejvlivnější muže českého fotbalu. Než na něj spadla klec. „Ivánek“ si ještě s rozhodčími vyjednával všechno osobně, po telefonu, s prostoduchým šifrováním o jablkách a desetnících. Doba pokročila. Jako mnohem efektivnější a bezpečnější se jeví použít prostředníka.

Adolf Šádek kráčí cestou velkých šíbrů. Na Horníka, Peltu i Berbra už spadla klec. To Šádek dnes večer hraje v Barceloně.