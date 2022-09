Notičky: Gorbačov zavinil radioaktivní Závod míru. Svobodu ale nezardousil

V předposlední srpnový den zemřel ve věku 91 let Michail Sergejevič Gorbačov. V časech bipolárně rozděleného světa jeden ze dvou nejmocnějších mužů planety, z pozice generálního tajemníka ÚV KSSS vládce Sovětského svazu a přilehlých satelitů, mezi něž patřilo i socialistické Československo, ve kterém jsem se narodil.

Za sebe můžu zavzpomínat, co jsem vnímal jako kluk. Věčně podmračený, arogantní a nasupený pohled a tón Leonida Brežněva, který do Československa poslal v roce 1968 okupační tanky, vystřídal po dvou rychlých úmrtích dalších aparátčiků kremelské gerontokracie viditelně jiný člověk.

V čele ekonomicky chřadnoucího impéria stanul v roce 1985 tehdy 54letý Gorbačov. Tvářil se vlídněji a hovořil o reformách. Ve východním bloku, kde se do té doby za slovo „reforma“ perzekuovalo.

Napětí počátku 80. let a sovětské vojenské angažmá v Afghánistánu vyvolaly americký bojkot OH 1980 v Moskvě. Na hry nepřicestovali ani sportovci z Kanady, západního Německa, Japonska nebo Číny. A o čtyři roky později nejel východní blok na revanš zase na OH 1984 v Los Angeles. S výjimkou Rumunska a Jugoslávie.