Komentář: Michail Gorbačov. Muž, jehož projekt Rusko nepřijalo

Svět včera opustil celoživotní rudý aparátčík, jediný sovětský prezident, neúspěšný kandidát na ruskou hlavu státu, žalářník i osvoboditel národů. Také osobně vřelý člověk, který oddaně a veřejně miloval svoji manželku až do její smrti a vlastně i po ní. Michail Gorbačov byl ale především zastáncem myšlenky, že násilí je přijatelné jen do jisté, i když jistě bolestné, míry. A že osud planety i jejích obyvatel je v posledku důležitější než přežití ztrouchnivělého molochu s opršelými srpy a kladivy ve znaku.

Většina Gorbačovových nekrologů připomíná tanky a ozbrojence, které zesnulý komunistický lídr vyslal do Litvy, do Gruzie i jinam na (tehdejší) sovětskou periferii. Tekla krev, umírali lidé, rodily se nově nezávislé státy. Gorbačov ale tehdy stěží mohl jinak: jednal podle manuálu, který mu do mozku vypálily desítky let tvrdé stranické výchovy. Vedly jej ale také instinkty ruského cara, neboť na obou trůnech – sovětském i carském – v té době fakticky seděl. Sovětský svaz plně přijal klíčový princip ruského impéria. Ten, zjednodušeně řečeno, hlásá, že expanze je podmínkou přežití a ústup začátkem rozpadu.