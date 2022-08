Gorbačov, zjevení mezi nemocnými starci. Jak moc věděl, co rozpoutá?

Těžko se to dnes vysvětluje. Ale tehdy při sledování pompézního bizarního pohřbu Konstantina Černěnka prožívalo mnoho lidí čirou radost, naději a velké očekávání. Na klíčovém místě – první nalevo od rakve, tam, kde při předchozích pohřbech zaujal pozici budoucí generální tajemník – stanul právě Gorbačov.

Nová image sovětského vůdce nicméně není odpovědí na otázku, jak se mu podařilo dostat se k moci, a dokonce po určitou dobu prosazovat reformy. A to reformy na sovětské poměry mimořádně radikální.

Sovětský svaz měl v té době největší armádu na světě. Ale aby ji dokázal udržet a propastně neztrácel v „závodech ve zbrojení“, musel na ni vydávat přes 25 % svého HDP. Zbytek ekonomiky se zanořil do dlouhodobé stagnace.

Foto: The National Museum of Romanian History

V roce 1979 zahájila sovětská armáda invazi do Afghánistánu. Sovětští komunisté tam postupně vyslali až stotisícovou armádu a uvázli v nesmírně frustrující a nákladné válce.

Sovětské impérium bylo hluboko v ekonomické krizi a jen krok od politického chaosu. Gerontokracie politbyra to nevnímala nijak ostře a naléhavě. Mnohé mocenské opory režimu ale cítily bezprostřední ohrožení – špičky armády a tajných služeb, političtí a ekonomičtí vládci gubernií… Potřebovali změnu, aby upevnili vlastní pozice.

Každopádně se opakovaně zdálo, že se dostává do pasti. Do pasti omezených horizontů vlastní vize? Nebo do pasti taktizování, aby předčasně neodhalil trumfy?