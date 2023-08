Boris Jelcin: Rebel a opilec, který v tento den stvořil Putina

Hodnocení politického odkazu Borise Jelcina je rozporuplné. Typická jsou slova bývalého amerického velvyslance v Rusku Michaela McFaula: „Byl to heroický revolucionář, nebo nevyzpytatelný reformátor? Bystrý politik a přesvědčený demokrat, nebo improvizující populista bez zájmu o skutečnou politickou práci? Byl to odvážný reformátor ekonomiky, nebo nástroj v rukou oligarchů? Byl to skutečný vůdce, který rostl s výzvami, nebo postava, která nedokázala držet krok s historickými změnami? Odpověď není překvapivá: Jelcin byl vše z toho.“