Penalta či vyloučení hráče Plzně v Lize mistrů, to může snadno vyjít

Nosiči vody se shodují: Plzeňskému trenérskému tandemu Bílek–Horváth se podařilo ušít svým svěřencům taktiku na míru. Defenzivně laděnou, ale velmi efektivní. Výhry o jednu branku se staly jakousi ochrannou známkou současného plzeňského týmu, který se i díky nim dokázal prokousat až do základní skupiny Ligy mistrů.

„Sázková kancelář Fortuna na dění v Lize mistrů stihla vypsat nejrůznější speciální kurzy. Už nyní si můžete například vsadit na to, kolik bodů dokáže Plzeň získat, ale třeba i na to, jestli se budou v jejích zápasech zahrávat pokutové kopy. Zaujala mě i položka s červenými kartami, kde je dokonce vypsán i relativně vysoký kurz na vyloučení trenéra Michala Bílka. Tomu bych ale opravdu nevěřil,“ zmiňuje Karel Tvaroh, bývalý profesionální fotbalový obránce.

Zajímá vás, kolik bodů očekává trio Nosičů od plzeňských fotbalistů? Pusťte si nejnovější díl podcastu a dozvíte se to.

„Já bych si s trochou nadsázky neváhal vsadit na to, že bude v některém ze zápasů základní skupiny vyloučen Tomáš Chorý. Pravdou je, že se poslední dobou hodně zklidnil, hraje efektivněji a Plzeň táhne kupředu. Ale obecně si myslím, že se to někomu z Plzně stane a nějakého vyloučení hráče Viktorie se v rámci těch šesti zápasů dočkáme,“ dodal fotbalový expert Seznam Zpráv Luděk Mádl.

Recept na to, jak na Bayern, by možná Plzeňští mohli získat od Borussie Mönchengladbach, které se v duelech s bavorským velkoklubem už dlouhé dekády až překvapivě dobře daří. V čem recept „Gladbachu“ spočívá? I na to hledali Nosiči vody odpověď.