Nové hvězdy, staré problémy. Barcelona projídá vlastní budoucnost

Nosiči vody se věnovali aktuálnímu dění v Barceloně, které veškerými zápletkami začínalo připomínat špičkovou detektivku. Tamnímu vedení se podařilo na poslední možnou chvíli zaregistrovat většinu nových přírůstků do sestavy. Na hřišti se objevili Lewandowski, Christensen či Raphinha.

Co všechno stojí za krizí Barcelony, která loni musela vyhostit i klubovou legendu Lionela Messiho, a jaké kroky v Katalánsku podnikli, popisují v nejnovější epizodě Nosiči vody.

Dlouho to vypadalo, že se Barcelona ponoří do obří dluhové krize a nebude si moci dovolit ani jedinou posilu. Jenže klubové vedení v čele s prezidentem Joanem Laportou se rozhodlo pro obrovský risk. Pokud nevyjde, Barcelona se ocitne v pekle.

„V Barceloně se rozhodli, že si do značné míry už nyní projedí svoji budoucnost. Technicky si totiž půjčují z budoucích příjmů, které jim pak logicky budou scházet,“ glosoval celou situaci fotbalový expert Seznam Zpráv Luděk Mádl. Mimochodem, mezi nově zaregistrované hráče pro domácí La Ligu se nakonec překvapivě nevešel například Jules Koundé, očekávaná letní posila za 50 milionů eur. Také o jeho příběhu uslyšíte v podcastu.

Nosiči vody se v podcastu věnují třeba i tomu, co všechno si Barcelonští museli vyslechnout během letního přestupového období nebo jak jejich hvězdička Frenkie de Jong blokuje transferovou aktivitu dvou velkoklubů. Chcete se dozvědět, jak se dařilo úhlavnímu sokovi Barcelony, tedy Realu Madrid? Nejnovější epizodu Nosičů vody si můžete pustit v přehrávači v úvodu.

V podcastu se také dozvíte, jaké šance přisuzují Nosiči vody českému trojlístku, tedy Plzni, Slavii a Slovácku, kterým vrcholí boje o evropské poháry. Jak to bylo s diskutovaným ligovým soubojem Ryneš–Sýkora? Co si myslí Luděk Mádl o vzestupu jeho milovaného Arsenalu a co všechno přineslo dění v anglické Premier League a německé Bundeslize? Nejen o tom uslyšíte v nejnovější epizodě Nosičů vody, které nechybí ani kulturní okénko.