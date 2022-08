Sparta tápe, Karabec stagnuje. Pomohlo by změnit vzduch

Spartě se vstup do nové sezony hrubě nevydařil. Totéž platí také o její velké naději, tedy o Adamu Karabcovi. Nosiči vody se zaměřili na jeho roli v týmu poté, co v létě odešlo ofenzivní duo Bořek Dočkal a Adam Hložek.

Fotbalová Sparta je aktuálně velmi křehká. V neděli se nedokázala oklepat ze zdrcující porážky v norském Stavangeru, naopak doma podlehla skvěle připravenému Liberci. Oddaným příznivcům rudých se tak po víkendu ještě přitížilo.

Jedním z ústředních témat Nosičů vody jsou problémy na Letné. Jaké personální změny by to chtělo? Co by Spartě přinesl příchod Jakuba Jankta? A hlavně: Co si počít s Adamem Karabcem?

Talent se hledá, nerozvíjí se

Adamu Karabcovi náleží mj. titul nejlepšího hráče v kategorii staršího dorostu za rok 2021, jeho fotbalový talent je zjevný. Přestože na začátku července oslavil teprve devatenácté narozeniny, za sparťanské áčko nastupuje už přes dva roky. Taková porce zápasů by se měla na jeho výkonnosti zákonitě pozitivně projevit. Jenže podle Nosičů vody Adam Karabec přešlapuje na místě.

„Mám pro něho jistou slabost, protože jsem ho před časem osobně poznal během natáčení Jiné ligy. Působil velmi sympaticky a už jako mladší dorostenec prokazoval mimořádnou kopací techniku. Jenže teď ve Spartě stagnuje. Možná by mu prospělo hostování v jiném prostředí,“ zamýšlí se Luděk Mádl, fotbalový expert Seznam Zpráv.

„O Karabcovi se mluví už dva roky jako o mimořádném talentu. Dnes se o něm hovoří jako o možném nástupci Bořka Dočkala. Proti Liberci mu k tomu ale scházely všechny potřebné parametry jako tvorba hry, dirigentství, kreativita, soubojovost. Pobíhal všude a nikde. Když ho porovnám se střídajícím Kryštofem Daňkem, to je jako nebe a dudy,“ tvrdí moderátor podcastu Jaromír Bosák.

Nejmladší Frýdek kouzlil

„Karabce ve středu pole jednoznačně zastínilo trio Christian Frýdek, Kryštof Daněk a Jan Fortelný. Zejména liberecký Frýdek předvedl, co se v něm skrývá. Je to sparťanský odchovanec, se kterým jsem měl tu čest odmala hrát. Cítím, že tato sezona bude jeho. Frýdkův výkon jako by zdůraznil systematickou práci Luboše Kozla, který evidentně nachystal Slovan na úvod ročníku opravdu skvěle,“ říká Karel Tvaroh, bývalý hráč Sparty.

„Projekt s novým trenérem Brianem Priskem, realizačním týmem a posilami si vyžaduje svůj čas. Vím, že to je ta poslední věta, kterou teď chce sparťanský fanoušek slyšet, ale myslím, že to ve fotbale nefunguje jinak. Došlo k sérii změn, které potřebují uzrát. Chtěl bych také ocenit Priskeho přístup. To když si po prohraném zápase ještě na place svolal kompletní tým do kroužku a promluvil hráčům do duše,“ dodává Tvaroh.

Sparta bude chtít zapomenout na strašidelný úvod co nejrychleji. Letenští se představí v Českých Budějovicích v rámci druhého kola Fortuna ligy už v neděli 7. 8. v 16:00. Pusťte si tuto epizodu podcastu a poslechněte si také debatu o sešívaném trápení a překvapivé ztrátě plzeňské Viktorie.

O čem ještě uslyšíte?

Trio Nosičů vody jednohlasně odsoudilo hrůzostrašný zákrok Jana Kuchty, který se prošel kolíky po tváři brankáře Oliviera Vliegena. Dozvíte se také o připravenosti Slovanu Liberec a Teplic na úvod sezony a systematické práci trenérů Luboše Kozla, respektive Jiřího Jarošíka. Nosiči vody si v rámci české soutěže všímají kontrastu mezi Baníkem Ostrava a Sigmou Olomouc, ale také husté atmosféry kolem ostravského trenéra Pavla Vrby.

V zahraničním bloku nechybí diskuse o finále Eura žen a preview anglické Premier League. Uslyšíte také o výbuchu Bayeru Leverkusen na hřišti třetiligového Elversbergu. Jak si vedli čeští kanonýři v sestavě německého giganta? Nechybí ani tradiční sázkařské okénko Fortuny s výhledem na evropská pohárová předkola a soupeře českých klubů.