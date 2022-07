Posila Dortmundu s vážnou diagnózou. Co už zdravotní prohlídka neodhalí?

Sébastien Haller se v Dortmundu sotva rozkoukal a už čelí fatální výzvě. Lékaři mu diagnostikovali nádor varlat. Nosiči vody řeší, co to znamená pro hráče i klub a jak to běžně chodí při zdravotních prohlídkách fotbalistů.

„Haller už v minulosti ukázal, že mu německý fotbal svědčí. Bundesligu ochutnal v barvách Frankfurtu, odkud se vydal právě do West Hamu. Nevěřím tomu, že by vyhlášení kluboví doktoři Borussie selhali. Pravděpodobnější bude, že se problém vyskytl později. Pro klub i hráče je to pochopitelně velký šok. Přejme jim jen to nejlepší,“ doplňuje moderátor Jaromír Bosák.