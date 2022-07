Glosář: Začíná 30. sezona ligy, vábivé i hnijící součásti našich životů

O poslední místo v nové lize si ještě zahrály baráž kluby Bohemians s Jabloncem. Pískal to jistý Roman Berbr. A dva roky nato si „klokani“ při prvním větším přetřásání korupční tematiky vzpomněli, že jejich kapitánovi Rudolfu Pavlíkovi údajně v průběhu utkání sdělil, že by chtěl úplatek.

V roce 2002 majiteli brněnského klubu Jaroslavu Bublovi někde v kukuřičném poli kdosi prostřelil obě nohy. Jindy se lidé ztráceli. Únos úspěšně přežil šéf asociace František Chvalovský. O pár let později už to ale podle všeho hůř dopadlo se zmizelým Miroslavem Křížem, ligovým místopředsedou z éry Ivana Haška.

Do krvavých historek se bohužel zapsal i osud Jana Sanytrníka, útočníka a posléze sekretáře Bohemians. Dranžírák v jeho břišní dutině vyhodnotila policie jako sebevraždu. A dobře to nedopadlo ani s rozhodčím Prášilem.

Ale – světe, div se - na pozadí toho všeho se hrál z dnešního pohledu opravdu skvělý fotbal. Liga „odkojila“ všechny borce ze stříbrného Eura 1996, bronzového turnaje v Portugalsku 2004. I mistry Evropy do 21 let ze Švýcarska 2002.

Někomu už to může připadat jako fotbal pro pamětníky. Přiznám se, že já mám tu scénu ze starého Edenu před očima možná jasněji než věci, co se staly předevčírem.

Vybaví se mi četné debaty s teplickým ředitelem Františkem Hrdličkou na téma samostatné ligy, ostatně dost by mě zajímalo, co by říkal tomu současnému modelu… A v mém ligovém almanachu by rozhodně nemohl chybět ani dlouholetý olomoucký ředitel Jiří Kubíček, který by si mohl na pikantní historky z fotbalu zřídit živnost.