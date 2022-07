Fanoušci mají jasno: Zužte ligu! Móda nadstaveb zatím Evropu neopouští

„Zajímavé je pro nás po mém soudu především Rakousko. Proč? Počtem účastníků lig i systémem nejvyšší soutěže se od sebe jednotlivé země na kontinentu dost liší, je to celkem roztříštěné. Ale pokud bych se pokusil určit a popsat variantu, která teď v Evropě převažuje, hodila by se mi k tomu právě zmíněná rakouská liga. A to proto, že právě její parametry jsou nejblíž těm převažujícím prvkům a trendům, které hledáme,“ říká Karel Tvaroh, bývalý hráč Sparty.

Může si vzít česká liga právě ze zkušeností a praxe jiných zemí inspiraci, a to pro případnou úpravu svého herního modelu? Měla by snížit počet svých účastníků? Znamená méně týmů automaticky vyšší, koncentrovanější kvalitu? A jaká skrytá negativa by s sebou takový krok mohl přinést? Znamenalo by to i snížení počtu účastníků II. ligy? Jak je to všechno propletené s ekonomickou situací soutěží a jednotlivých klubů? To všechno se tvůrci podcastu pokusili v debatě postihnout.