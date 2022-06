Na Letné odpálili přestupovou bombu. Kuchtovi ale hrozí distanc

Slávisté mu nemohou přijít na jméno, sparťané triumfálně slaví. Jan Kuchta se hlásí na Letné coby superposila. Bude moct zasáhnout do úvodního duelu? Co vnese do kabiny Sparty a proč mu hrozí distanc?

Jan Kuchta mnohé šokoval, mnohé pobouřil a jiné zase nadchl. Když letos v zimě přestupoval ze Slavie do Lokomotivu Moskva, těžko by střízlivého fotbalového diváka napadlo, že se bude tentýž rok v létě hlásit jako velkolepá posila Sparty, tedy úhlavního rivala Slavie a zároveň klubu, ze kterého v roce 2013 prchal právě do Edenu. Nosiči vody měli o ústřední téma postaráno.

Nejde o trvalý přesun

Nosiči vody si v novém díle kladli otázku, proč Kuchta raději nezamířil zpět do Edenu, kde ho mnozí fanoušci nedočkavě vyhlíželi už od propuknutí ruské agrese na Ukrajině. Hlad sešívaných po Kuchtově návratu umocnily i jeho bravurní výkony v reprezentačním dresu.

„Šíří se zvěsti, že Slavia sice o Kuchtu měla zájem, ale vztahy mezi hráčem a vedením jsou poněkud vyčerpané, když to řeknu kulantně. Další otazník by představovala situace v kabině, jejíž harmonii by příchod Kuchty zřejmě také vyloženě neprospěl. I proto asi Kuchta upřednostnil pražského rivala,“ zamýšlí se Jaromír Bosák, moderátor podcastu Nosiči vody.

A jak je to s Kuchtou po praktické stránce? „Kuchta jde do Sparty ‚jenom‘ na roční hostování s opcí. Údajně by za něho nyní Sparta měla vysázet milion eur. Kdyby tam měl setrvat, musela by Sparta doplatit další čtyři. K tomu si připočítejme vysoký plat plus nejrůznější bonusy,“ upřesňuje Luděk Mádl, fotbalový expert Seznam Zpráv.

V podcastu se dozvíte i to, na kolik si nově přijde nejlépe placený muž na Letné. Nosiči vody také zapátrali v dějepisných pramenech, aby poreferovali o historii přestupů na obousměrné lince Sparta–Slavia. Zajímá vás, jaké jméno dalšího exslávisty se čím dál častěji skloňuje s možným přesunem na levý břeh Prahy? I to se dozvíte při poslechu nové epizody.

Hrozí distanc

Sparťanští fanoušci se tak mohou těšit na to, že jejich miláčci brzy vyrukují s Janem Kuchtou na hrotu. Otázkou zůstává, od kterého kola Fortuna ligy to bude. Jakkoliv absurdně to dnes na první dobrou může znít, na obzoru vyvstala jistá kaňka z minulosti.

„Kuchta byl totiž vyloučen během svého posledního utkání v české lize v prosinci 2021. Za to obdržel jednozápasový trest. Jenže ten v Rusku neabsolvoval, neodstál si ho. Dokonce na to tehdy upozorňoval soupeř Lokomotivu, konkrétně tým Chimki spustil šrumec, že proti němu Kuchta kvůli disciplinárnímu trestu přenesenému z české ligy neměl hrát. V Rusku potom ta věc nakonec vyšuměla. Ale teď v Česku znovu pokračuje,“ rekapituluje situaci Luděk Mádl.

Reportér oslovil Ligovou fotbalovou asociaci (LFA). „Disciplinární komise LFA situaci s Janem Kuchtou prověřuje a v tuto chvíli není jasný výsledek. Konečný výsledek posouzení LFA zveřejní co nejdříve,“ říká mluvčí asociace Štěpán Hanuš.

A o čem ještě uslyšíte?

V rámci sázkařského okénka s Fortunou si trio Nosičů všímá, kterak s kurzy na mistra nadcházejícího ročníku Fortuna ligy zamával Kuchtův příchod na Letnou. Zajímá vás, jak bookmakeři věří pražským „S“? A kdo by je mohl na základě aktualizovaných kurzů nejvíce prohánět?

Nosiči vody zabrousili i do dění v anglické Premier League. Nechybí bezprostřední reakce na odchod Petra Čecha z Chelsea a na personální revoluci, kterou spustil nový majitel Blues Todd Boehly. A jak je to se současnou přestupovou politikou anglických velkoklubů? O ekonomické situaci na britských ostrovech důkladně referuje Karel Tvaroh. Pohled do zahraničí nabízí i indonéskou sondu, jež zodpoví, co čeká na duo Michael Krmenčík – Ondřej Kúdela v tamní lize.

Celou epizodu si poslechněte v přehrávači v úvodu článku, na Podcasty.cz nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci.