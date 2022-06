Fotbal musí udělat revoluci nejen v pravidlech. Jinak ztratí mladé

Pavel Nedvěd má jasno. „Fotbal se nutně musí změnit,“ řekl nedávno ve speciálu podcastu Nosiči vody. Jeho protagonisté teď v nové epizodě rozebírají, proč fotbal změny potřebuje. A hlavně jak by mohly vypadat.

Změny musí přijít na hřišti i mimo ně, v pravidlech i v prezentaci fotbalu, tak aby zůstal atraktivním sportem i pro mladou generaci.

Začněme u těch pravidel, už se na nich totiž pracuje. Například Nizozemci v posledních pěti letech testovali opravdu razantní úpravy. Pokud by byly jen některé z nich uvedeny do provozu, dalo by se směle hovořit o fotbalové revoluci. Co všechno se tedy může změnit?

„Auty se už podle nizozemského návrhu nebudou vhazovat, ale rozehrávat ze země nohama. Rozhodčí místo žluté karty vykáže faulujícího hráče na pět minut za postranní čáru a trenéři budou mít k dispozici neomezený počet střídání,“ seznamují se Nosiči vody se sérií nizozemských návrhů.

Že jde o sci-fi? Ani náhodou. „Pilíře“ fotbalové revoluce už byly zaslány přímo na adresu sekretariátu UEFA a FIFA.

A tím to zdaleka nekončí. Ba naopak. Nizozemci plánují od sezony 2023/2024 uvést tyto změny i do světa profesionálního fotbalu. Začalo by se tamní druhou ligou, tedy relativně vysoce sledovanou soutěží, ve které se rozvíjí celá řada talentovaných borců.

Trio Nosičů v podcastu vášnivě rozebírá, co všechno by nové úpravy vnesly do fotbalové krajiny. Co by fotbalu prospělo? A co se za žádnou cenu nesmí stát? Dojde podle Nosičů k záhubě fotbalu takového, jaký ho známe dnes? A bylo by to ku prospěchu věci? Poslechněte si celou epizodu a zamyslete se společně s nimi nad budoucností fotbalu.

Inspirace formulí 1

Ve studiu panovala shoda, že je fotbalový fanoušek stále náchylnější k tomu, aby něco rozptylovalo jeho pozornost. Neudrží koncentraci na celých 90 minut zápasu.

„Divák přestává věnovat pozornost samotné hře. Vnímám to čím dál víc, nejen na úrovni nejmladší generace, ale napříč celým věkovým spektrem. Když sleduji fotbal s přáteli, pokaždé se najde někdo, kdo do několika minut vytáhne mobil z kapsy a projíždí si sociální sítě. Tím se strhne lavina nepozornosti. Ani já nejsem výjimkou. Pokud nejsem přímo na stadionu, mívám s koncentrací své potíže,“ tvrdí Karel Tvaroh, profesionální fotbalový obránce.

„Za lidskou roztěkanost fotbal samozřejmě nemůže. Přesto by se měl snažit diváka zaujmout a nespoléhat se na svou slavnou historii. Mladí lidé opouštějí klasická média, používají nové platformy a fotbal tam musí jít za nimi. Podívejte se, jak zájem o formuli 1 doslova nakopl ‚netflixovský‘ dokument Drive to Survive. Seriál přibližující každodenní dění kolem pilotů se stal okamžitým hitem a k obrazovkám přitáhl miliony nových fanoušků,“ poznamenává Luděk Mádl, fotbalový expert Seznam Zpráv.

Klíčem je posunout fanouškovský zážitek z fotbalu na ještě vyšší úroveň. Divákům zkusí v tomhle ohledu vyjít vstříc svéráznou cestou v Manchesteru City, kde chystají společně se SONY první virtuální stadion.

„Jde o unikátní projekt, který si klade za cíl vybudovat virtuální stánek Etihad Stadium, v zásadě věrnou kopii současného stadionu, jehož ochozy by se mohly zaplnit libovolným počtem fanoušků. Ve virtuálním světě by zřejmě neexistoval pojem jako maximální možná kapacita,“ referuje Tvaroh.

Zajímá vás, jak by mohla taková aréna fungovat? Pusťte si nejnovější Nosiče vody a dozvíte se víc.

A o čem ještě uslyšíte?

Protože památné vítězství Česka nad Nizozemskem z roku 2004 oslavilo výročí 18 let, nová epizoda Nosičů vody nabízí i skok do jezera vzpomínek. Nosiči vody vzpomínají na ta nejpamátnější mezinárodní utkání, která kdy česká nebo československá reprezentace sehrála. Dozvíte se mnohé o takřka zapomenuté síle československého fotbalu v 80. letech.

V rámci sázkařského okénka s Fortunou si trio Nosičů zkusilo zatipovat, kterému českému celku by se mohlo podařit prorazit do „pohárové Evropy“. Bude to Slavia, Sparta, Plzeň, nebo Slovácko? A co vypozoroval Luděk Mádl při sledování streamu Valné hromady FAČR?

Celou epizodu si poslechněte v přehrávači v úvodu článku, na Podcasty.cz nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci.