Kuchta utekl z ruské ligy do Sparty. Ve Slavii věří, že nepřijdou o peníze

Podle zákulisních informací získala Sparta hráče na roční hostování za jeden milion eur, pokud by se rozhodla uplatnit na něj opci, musela by Lokomotivu doplatit čtyři miliony eur.

Jan Kuchta by měl ve Spartě pobírat plat 1,6 milionu korun měsíčně plus bonusy.

To se týká zahraničních fotbalistů působících v ruské či ukrajinské lize. Vzhledem k pokračující válce, kterou na Ukrajině rozpoutala ruská armáda, mohou tito hráči přerušit své angažmá v ruských či ukrajinských klubech, a to až do 30. června 2023.