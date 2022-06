Složitý případ Kuchta. Chovatel slepic se na hřišti mění v dravce

„Jeho kousek stavím těsně pod tím, co předvedl Patrik Schick na loňském evropském šampionátu proti Skotsku,“ neskrývá slova obdivu Petr Kouba, brankář vicemistrů Evropy z EURA 1996.

Dosavadní hořekování, že český výběr má jen jednoho útočníka mezinárodních parametrů – Patrika Schicka, který je však nyní po operaci třísel, se začíná rozplývat do bílého oparu. „Až se Patrik vrátí, dovedu si představit, že nastoupí spolu a budou si rozumět,“ těší se na jejich spolupráci trenér Jaroslav Šilhavý. „Budeme ještě nebezpečnější a silnější,“ předpovídá.

Když v lednu prodala Slavia svého luxusního střelce do ruského Lokomotivu Moskva za pět milionů eur (přibližně 130 milionů korun), fanoušci znervózněli. Kuchta přes pomalejší a nepřesvědčivý rozjezd v A mužstvu, které prokládal mnoha hostováními (Bohemians, Viktoria Žižkov, Slovácko, Teplice, Slovan Liberec – odkud ho musela Slavia dokonce zpětně vykupovat) se nakonec stal údernou spolehlivou silou.

Jenže nabídka ruského klubu byla tak finančně lákavá, že ho udržet nešlo. Když odešel, jeho góly a hra, která rozvracela obrany soupeře, hodně Slavii chyběly. I to byl jeden důvod, proč titul neobhájila, třebaže po podzimní části tabulku vedla.

Řešení přišlo nečekaně z Letné. „Ozval se Jirka Rosický, starší bratr Tomáše, jenž měl na starosti skauting, že mají v mládeži problémového hráče a je záhodno, aby změnil působiště,“ odkrývá pozadí Miroslav Jíra, tehdejší trenér slávistického dorostu. Přímo se to nabízelo – výměna. „Souhlasil i sportovní ředitel Karol Kisel, nemuselo do toho vstupovat finanční odškodnění, prostě se to provedlo,“ říká Jíra.