Za 13 milionů eur by si prý Paska koupil Hložka sám. Odtajnil další zájemce

Pražská Sparta si od něj vždy hodně slibovala. A nadále slibuje. Adamu Hložkovi nabízela herní příležitosti ve svém ligovém A-týmu už od jeho 16 let.

Odvděčil se jí za to 34 ligovými brankami a ačkoli mu ještě není ani 20 let, jeho kariéra frčí dál, teď už je hráčem bundesligového Bayeru Leverkusen. Sparta věří, že jeho budoucnost bude ještě zářivější. A tak si do smlouvy o přestupu vložila klauzuli o třicetiprocentním podílu na jeho dalším transferu.

„Když to jednou dobře dopadne, tak v součtu s tím možná Adam jednou zlomí úplně všechny české rekordy. Nepřekonatelně. Ale teď se na tyhle věci vůbec nesmí myslet. Ani na vteřinu. Teď je v novém klubu, v novém prostředí. A pro Adama je klíčové, aby se integroval do sestavy Bayeru Leverkusen. Všechno ostatní přinese teprve budoucnost,“ říká Pavel Paska, šéf agentury ISM, která Adama Hložka jeho fotbalovou kariérou provází.

Výše Hložkova transferu vzbudila spoustu dohadů a také vášnivých debat fanoušků na sociálních sítích. S prvním „nástřelem“ přišel Patrick Berger z německé Sport 1, který psal o 22 milionech eur.

Následně Fabrizio Romano, twitterový přestupový guru, který dříve pracoval pro Sky Sport, referoval o 13 milionech eur, možnosti připsat dalších 5 milionů eur na bonusech a už zmiňované třicetiprocentní klauzuli. Na ní se shodnou všechny zdroje.

Renomovaný časopis Kicker se přidal k Fabriziu Romanovi, když na svém webu uvedl, že s bonusy bude Hložek Leverkusen stát 18 milionů eur.

Ondřej Kasík, ředitel sparťanské komunikace, reagoval na twitteru s poznámkou, že Hložkova základní cena je výrazně vyšší než 13 milionů eur. Deník Sport, který má stejného majitele jako fotbalová Sparta, uvádí podle svých zdrojů vzorec 18 milionů eur jako základní suma + 9 milionů na bonusech + 30 procent podíl z dalšího transferu.

Agent: Hložek může zlomit všechny rekordy

Kluby oficiálně přesné částky nezveřejnily. A také Pavel Paska se vyhnul přímé odpovědi na Hložkovu cenu. Mnohé však naznačil. „Za 13 milionů eur bych si Adama Hložka koupil sám. A velmi brzy bych na tom výrazně vydělal, to vám garantuju.“

Naznačil tak, že realitě budou bližší údaje o základní přestupní sumě 18 milionů eur. Podle dalších zdrojů Seznam Zpráv původně Sparta trvala na tom, že u Adama Hložka nepůjde pod 20 milionů eur. Nakonec ale podle všeho přistoupila na o něco nižší základní plnění. Ovšem s netradičně velkým podílem na dalším případném Hložkově přestupu.

„Za 30 let, co tuhle práci dělám, je to nejvyšší nasmlouvaný podíl na dalším transferu od prodávajícího klubu, se kterým jsem se v kariéře svého klienta setkal,“ poznamenal Paska.

Procentuální podíl z dalšího transferu se obvykle vypočítává z rozdílu přestupních částek. Pro příklad: Vycházejme z toho, že Leverkusen nyní zaplatí Spartě 18 milionů eur. A za několik let Hložka koupí jiný klub například za 48 milionů eur. Rozdíl bude činit 30 milionů a z nich Sparta zinkasuje 30 procent. V Leverkusenu, ale i na Letné ovšem nejspíš v souvislosti s Hložkovou budoucností myslí na ještě vyšší sumy…

Německý oblek na míru

Při průzračném talentu, schopnosti střílet branky a rychlé fyzické vyspělosti Adama Hložka bylo jasné, že dříve či později do velké ligy za atraktivním angažmá zamíří.

Covidová pandemie ale zkomplikovala situaci na fotbalovém trhu. „Mnohé kluby, i ty největší, byly donuceny šetřit. Hráče si půjčovaly nebo braly fotbalisty na konci smlouvy,“ připomíná Paska.

Postupně se ale situace na trhu začala oživovat. „A dohoda se Spartou zněla tak, že Adamův přestup připravíme na rok 2022. Samozřejmě pokud si Adam bude držet výkonnost a najde se zájemce, který naplní podmínky letenského klubu,“ říká Paska.

Sparta chtěla za Hložka sumu natolik vysokou, že tato částka výrazně zužovala počet zájemců, kteří si talentovaného hráče mohli dovolit. Paska navíc prozrazuje, že se Spartě nechtělo přistupovat na dlouhodobé splátkové kalendáře. „Základní cenu chtěla Sparta vyplatit pokud možno najednou a hned,“ odhaluje Paska pravidla hry, tak jak je už před mnoha měsíci nastavili na Letné.

„V lednu jsme s Adamem Hložkem učinili důležité rozhodnutí. A sice, že naší primární destinací, na kterou budeme cílit, bude Německo. Alternativně Itálie,“ prozrazuje Paska.

„Dostat ho za peníze, které Sparta chtěla, do Anglie, by možná bylo snazší, dlouho jsme ji zvažovali, varianty tam byly, ale nakonec jsme se rozhodli, že nyní touto cestou nepůjdeme. Proč? Až za dva, za tři roky na ni bude Adam perfektně připraven. Teď jsem mu chtěl, obrazně řečeno, ušít oblek na míru. A do toho mi pro tuhle chvíli přesně pasovalo Německo,“ říká zkušený agent.

Po Lyonu volal i Maldini

Koncentrace na Bundesligu také znamenala odmítnutí jednoho velmi vážného zájemce o Hložkovy služby z francouzské Ligue 1.

„Velký interes projevoval Olympique Lyon, kde je za budování kádru zodpovědný Bruno Cheyrou, bývalý hráč Liverpoolu a můj velmi dobrý známý. O Adama Hložka se zajímal, navíc v Lyonu stále nezapomněli na Milana Baroše, se kterým tam kdysi byli velmi spokojeni a dobře na jeho prodeji do Galatasaray vydělali,“ zabíhá Paska myšlenkami do minulosti.

V lednu ale Paska vytyčil trasu: Německo. Se zmíněnou možnou odbočkou do Itálie. Kam směřovala? „Ozval se mi Paolo Maldini z AC Milan. Také jsme nad tím zauvažovali, ale říkal jsem si, že dvacetiletý kluk by to měl asi v konkurenci Girouda a Ibrahimovice velmi složité. To jsem samozřejmě netušil, že Zlatan hraje s utrženým vazem v koleni, to nevěděl nikdo.“

Paska zaměřil svou pozornost na Německo. „S českými hráči tam v minulosti udělali řadu dobrých zkušeností. Kuka, Němec, Rosický, Koller, Berger… Nejenže to byli tahouni, ale zároveň stoprocentní profesionálové a bezproblémoví hráči,“ zdůrazňuje Paska.

„Adama Hložka si při ekonomických nárocích Sparty mohly dovolit tři, čtyři bundesligové kluby. Hovořil jsem o Adamovi s Dortmundem i Bayernem. Tam se mi to jevilo také složité, prosadit se přes Müllera s Lewandowskim. A zase: nikdo netušil, že Lewandowski bude chtít Bayern opustit. I tak platí, že nahrazovat jeho střeleckou potenci je v podstatě nemožné,“ přemítá český agent.

Místo toho, aby svého klienta přivedl do top klubu, jako by ho hodil do divoké vody a sledoval, zda se v ní neutopí, volil Pavel Paska osvědčenou cestu postupných kroků.

„Adamovi ještě není ani dvacet let. Má za sebou působení v české lize, která je fyzicky náročná, ale trpí spoustou jiných nedostatků. Bayer Leverkusen mu nabídne možnost zvyknout si na bundesligový „level“, dokonce si tu zahraje i Champions League, kterou dosud ve Spartě nepoznal,“ popisuje Paska.

Zároveň platí, že Bayer Leverkusen sice živí vysoké ambice, ale ne až tak vysoké jako třeba Bayern Mnichov, kde by se Hložek ocitl v ještě náročnější konkurenci a pod naprosto brutálním tlakem.

„Další výhodou Leverkusenu je skutečnost, že se v kabině potká s Patrikem Schickem, se kterým se zná i z reprezentačních srazů. A kapitánem mužstva je rodák ze Slovenska Lukáš Hradecký,“ zdůrazňuje Paska.

„Adam má tedy jistotu, že v novém prostředí nebude sedět někde v koutě. Spolupráce s českým parťákem v zahraničním klubu se v minulosti mnohokrát osvědčila,“ připomíná například společná působení Kollera s Rosickým v Dortmundu nebo tria Berger–Šmicer–Baroš v Liverpoolu.

„V Německu se hraje fyzicky náročný rychlý fotbal, vyžadující kvalitní kombinaci, ale i nasazení. A organizace každého klubu vyžaduje disciplínu a výkon. Když se dostaví, jsou tam s hráči spokojeni,“ podtrhává Paska.

Jako další stupeň fotbalové „výchovy“ Adama Hložka se mu Leverkusen jeví jako prakticky ideální varianta. „A líbila se i Danovi Křetínskému, majiteli Sparty. Nejenže ji schválil, ale dokonce přímo podpořil, je si vědom toho, že pro Adamův fotbalový vývoj je to opravdu dobrá adresa,“ říká Pavel Paska.

Schick zaplatí večeři. A potom?

Adam Hložek podepsal s Leverkusenem smlouvu na 5 let, tedy do léta 2027. Do stejného časového bodu nedávno prodloužil platnost svého kontraktu se stejným klubem i Patrik Schick.

Ten při vyhlašování výsledků ankety Fotbalista roku 2021, kterou opanoval, zavtipkoval, že mu Pavel Paska nic jiného nesehnal.

„To ho přijde draho, zaplatí nějakou dobrou večeři,“ směje se Pavel Paska. A pak se přeladí do serióznějšího tónu.

„Nabídky na Patrika chodily, zejména z Anglie, něco bylo otevřeného i ve Španělsku, ale jak Leverkusen, tak my s Patrikem jsme věděli, že potřebujeme klid. Leverkusen jasně řekl, že bude hrát Ligu mistrů, nikoho z kádru nepustí. A vyřešili jsme to prodloužením smlouvy Patrika Schicka, samozřejmě za nových podmínek,“ zdůrazňuje Paska.

A do budoucna nechává všechno otevřené. „Spolu s Cristianem Ronaldem byl Patrik nejlepším střelcem Eura, nasázel v bundeslize 24 gólů. V uplynulé sezoně patřil mezi 5 nejlepších útočníků Evropy. Pokud bude v budování své sportovní kvality a výkonnosti pokračovat, nemám o něj nejmenších obav. Ty největší kluby jako Real Madrid, Manchester United nebo Manchester City jsou schopny a ochotny vyplatit ty nejlepší hráče z jejich smluv, i kdyby měly platnost třeba deset let,“ uzavírá fotbalový agent Pavel Paska.