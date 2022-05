Konec spekulací kolem Hložka. Míří za Schickem do Leverkusenu

Definitivní potvrzení přestupu Adama Hložka ze Sparty do bundesligového Leverkusenu se stále oddaluje. Nicméně klapnout by mělo. A Nosiči vody už podrobně řeší, jaké vyhlídky má česká ofenzivní kometa v novém působišti.

V jaké finanční relaci se pohybuje akce Hložek? A na kolik by si teoreticky mohla Sparta přijít, pokud by Leverkusen časem prodal Hložka dalšímu klubu? Pusťte si nejnovější díl Nosičů vody a dozvíte se to.