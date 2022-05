Šmicer už do fotbalových voleb nepůjde, mluví se o miliardáři Kratinovi

Na Drobného pozici by kandidoval Tomáš Novák, předseda OFS Benešov. Překvapující může být jméno případného nového místopředsedy FAČR. Spekuluje se, že by se o tuto pozici mohl ucházet Milan Kratina, kterého časopis Forbes řadí mezi mladé české miliardáře s odhadovanou výší majetku 7,1 miliardy korun.

„Na to, abychom ty změny mohli sami provádět, dostatek síly nemáme, nedržíme to ve svých rukou, ale snažíme se některé věci alespoň pojmenovávat a mluvit o nich veřejně. Ať už se to někomu líbí, nebo ne,“ říká Šmicer.

„My jsme se tady odnaučili říkat veřejně, když se nám něco nelíbí. A my to veřejně říkáme. Nechceme nic destabilizovat, ale vést věci ke změnám, které jsou podle nás potřeba,“ říká Šmicer.

„Fotbalové prostředí reaguje na to, co se děje. Jméno pana Drobného bylo skloňováno v několika případech z minulosti,“ naráží Šmicer na kauzu Dezinfekce (více zde). „Navíc zastává volenou i placenou funkci, to se nám nelíbí a na valné hromadě by se mělo hlasovat o tom, zda je to správné, nebo ne,“ vysvětluje Šmicer.