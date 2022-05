Nejtučnější smlouva, nevídaná moc: Kolik si Mbappé vydělá a co vše teď smí

Do dějin fotbalu se zapíše nový nejvyšší kontrakt všech dob. Podepsal ho Kylian Mbappé, který se upsal do léta roku 2025 francouzskému PSG. Proč je tak důležitý a co se všechno změní?

Očekávaný přestup do Realu Madrid se nekoná. Naopak, Kylian Mbappé, jeden z nejtalentovanějších útočníků světa, zůstává na seznamu hvězd Paris Saint-Germain. Za podmínek, které berou dech.

Vedle peněz z jiné galaxie obsahuje nový kontrakt 23letého fotbalisty také klauzuli o jeho rozsáhlých pravomocích v rozhodování o chodu a další budoucnosti klubu. Kdoví, možná tedy Mbappé záhy vymění v klubu trenéra nebo si řekne o pár konkrétních přestupů či vyhazovů. Spekuluje se o tom, že trenéra Mauricia Pochettina má v létě vystřídat Zinédine Zidane.

Od útlého věku přitom Mbappé snil o angažmá v Realu Madrid, se kterým měl být podle všeho domluven na letním přestupu. To ale neplatí. Pařížský luxus v jeho rozhodování přebil dětský sen. Kolik tedy má francouzský forvard inkasovat?

„Různá média zveřejnila různé částky. Původně se hovořilo o 300 milionech eur za pouhý podpisový bonus. A o platu 100 milionů ročně. Podle střízlivějších zpráv BBC by měl být podpisový bonus poloviční a roční plat 40 milionů eur. A jiné zdroje zase uvádějí 230 milionů eur za tři roky,“ uvádí publikované varianty fotbalový expert Seznam Zpráv Luděk Mádl.

„Ať už dostal jako podpisový bonus 300 milionů, nebo polovic, ta částka je prostě extrémní, což vynikne v porovnání s dosud nejdražšími fotbalovými přestupy. Mbappého spoluhráč Neymar přestupoval za 222 milionů eur, samotný Mbappé za 180 milionů z Monaka a třetí v žebříčku největších přestupů Dembélé za 140 milionů eur. Ve fotbalové historii došlo zatím jen ke 12 transferům, které svou výší překonaly hranici 100 milionů eur,“ dodává Luděk Mádl.

Ve snaze co nejlépe si představit faktickou výši vylepšené mzdy Mbappého se nejednomu zamotá hlava. „V českých korunách jde o 7,3 miliardy korun. To je částka, která Mbappému naskočí na účet za pouhý podpisový bonus. Následně by měl každý rok inkasovat kolem 2 miliard,“ počítá moderátor podcastu Jaromír Bosák.

Hra o ega

Nosiči vody přemýšleli, proč se stal Mbappé pro PSG tak nepostradatelným. Kromě jeho nesporných fotbalových kvalit a obřího sportovně-marketingového potenciálu se do astronomického kontraktu jistě promítla i narůstající averze pařížských šéfů vůči Realu Madrid, se kterým se nedávno rozkmotřili hned v několika případech. Víc se o konfliktu mezi těmito velkokluby dozvíte v podcastu.

„Pro katarské šéfy PSG je stěžejní, aby Mbappé setrval v Paříži, z mnoha důvodů. Tím hlavním je ale podle mého jejich velké ego, které jim nedovolí, aby uvolnili nejžádanějšího hráče, ještě k tomu do Realu Madrid. Tím dalším, také velmi důležitým, je fakt, že pořadatelskou zemí nadcházejícího MS je právě Katar. Kdo by se nechtěl před vlastním publikem chlubit, že ta možná vůbec největší hvězda šampionátu parkuje v jeho přepychové stáji,“ říká Karel Tvaroh, obránce sparťanské rezervy.

Real Madrid se cítí dotčen a nechce nechat celou situaci jen tak vyvanout. „Real kontroval slovy Javiera Tebase, šéfa španělské La Ligy, že na PSG chystá stížnost na UEFA. Pařížané podle něho nemají kvůli obřím účetním ztrátám právo na takové investice. Jenže PSG se hájí, že ztráty přesahující 500 milionů eur jsou důsledkem pandemie a výrazného úbytku zisků z televizních práv,“ referuje Tvaroh. A jedním dechem dodává, že na kýžený zvrat bude v tomto případě i Real Madrid krátký.

Mbappé by měl v klubu získat s podpisem i novou roli. „Ve fotbalovém světě jde o něco nevídaného. Podle nejrůznějších zdrojů by se měl Mbappé spolupodílet na některých rozhodnutích ohledně samotného chodu klubu. Není tak vyloučeno, že bude mít prsty v nových přestupech nebo že si klidně usmyslí vyhodit trenéra. Jak tohle může fungovat v kabině plné hvězd, ve které nechybí ani Lionel Messi, to je otázka,“ přemýšlí Jaromír Bosák.

