„Americká“ Chelsea: Nový majitel, nižší výdaje a liverpoolská cesta

Chelsea koupí za 4,25 miliardy liber (přes 122 miliard korun) skupina investorů vedená spolumajitelem basketbalových Los Angeles Lakers a baseballového klubu Los Angeles Dodgers Toddem Boehlym. Podle britských médií by měla být celá transakce dokončena koncem května.

Finalizace převzetí ještě bude vyžadovat souhlas anglických fotbalových orgánů a vlády Spojeného království. Nicméně v takto pokročilé fázi by mělo jít o formalitu, shodují se novináři napříč renomovanými servery. Všechny zúčastněné strany mají eminentní zájem na tom, aby transakce proběhla rychle a situace v Chelsea se mohla konečně stabilizovat.

Boehly kdo?

Americké konsorcium, které Chelsea převezme, vede americký podnikatel Todd Boehly, ale většinovým majitelem Chelsea by se podle informací serveru The Athletic měla stát kalifornská soukromá investiční společnost Clearlake Capital. Její současné jmění se odhaduje na 45 miliard liber, s okamžitou transakcí by tedy neměly být sebemenší potíže. Z Clearlake Capital poteče do klubu většina investic, přičemž Boehly se stane tváří tohoto investorského projektu.

V případě Boehlyho nejde o žádný impulzivní nákup. Americký podnikatel už zkoušel před třemi lety Chelsea odkoupit, ale s nabídkou 2,2 miliardy liber u Abramoviče nepochodil.

„Moje dětství bylo o počítačových hrách, jako je například Pac-Man. Rozhodně jsem nevěděl o existenci Manchesteru United, Chelsea nebo Tottenhamu. Dnešní děti dobře vědí, že Premier League je nejlepší,“ řekl v rozhovoru pro Bloomberg v roce 2019.

Ti, kteří měli tu čest poznat Boehlyho osobně, o něm tvrdí, že je to vysoce inteligentní muž, který si zakládá na logice a dokáže působit poněkud rezervovaně. Pozornosti neunikl ani Boehlyho smysl pro datovou analytiku. Boehly věří, že skrze data můžete ve světě sportu získat potřebnou konkurenční výhodu. Ve světě profesionálního fotbalu by se tak Chelsea mohla přidat k progresivnějším klubům.

Liverpoolská cesta

Boehlyho filozofie by měla mít po svém uvedení do praxe na svědomí solidní revoluci. Kdysi rozhazovačná Chelsea nasadí na přestupovém trhu pravděpodobně o něco skromnější tvář. „Nejde o to, kolik utratíš, ale jakou hodnotu si za to pořídíš,“ tak bychom mohli volně parafrázovat Boehlyho koncepci.

Podle Kierana Maguira, uznávaného profesora fotbalové ekonomiky na liverpoolské univerzitě, by se měl Boehly a spol. primárně zaměřit na utažení opasků. „Na denním pořádku by mělo dojít k osekání výdajů vynaložených na platy,“ domnívá se Maguire. Chelsea v této kolonce vysází měsíčně 28 milionů liber.

Není divu, londýnský velkoklub si navykl na štědrost předchozího majitele, který ho oddaně podporoval s celkovým dluhovým účtem ve výši 1,5 miliardy. Ačkoliv Abramovič nebude pohledávat své finance zpět, noví majitelé se dozajista zaměří na dlouhodobě udržitelnější politiku.

„Firmy, které pracují se soukromým kapitálem (jako Clearlake Capital), se obvykle spoléhají na datovou analýzu. Očekávám, že v Chelsea změní přestupovou strategii po vzoru konkurenčního Liverpoolu. Ten sice oproti Chelsea na přestupech významně šetří, ale na kvalitě příchodů se to nikterak negativně neprojevuje,“ praví Maguire.

Zatímco Liverpool do svých řad přivádí perspektivní hráče, kteří se obvykle uchytí nad očekávání, Chelsea se v posledních letech potýká s opačnými výsledky. Romelu Lukaku nebo Timo Werner by mohli vyprávět.

S příchodem Boehlyho a spol. Premier League eviduje celkem 8 klubů, které jsou vlastněny či spoluvlastněny americkými majiteli. Bavíme se o 40 procentech nejsledovanější fotbalové soutěže na světě. Pokud se Boehly vydá správnou cestou, z Chelsea by mohl v brzké době vyrůst nový Liverpool, který patří americké společnosti FSG. Ale nepředbíhejme.

Stejně tak jako v Liverpoolu, i v anglické metropoli spoléhají na služby renomovaného německého trenéra. Současný kouč Bluesmanů Thomas Tuchel, který v lednu 2021 nahradil Franka Lamparda, dokázal ze zpackané sezony vykouzlit pohárové jaro. Chelsea pod Tuchelem vyhrála Ligu mistrů, dokráčela do finále FA Cupu a protlačila se do top čtyřky.

Jenže kouzlo vyprchalo. V posledních sedmi zápasech Chelsea získala jen osm bodů a z téměř jistého třetího místa se stal boj o setrvání v top čtyřce. Sousedé z Arsenalu se dotáhli na rozdíl jediného bodu, pátý Tottenham se nadechl ke strhujícímu finiši a stále ještě teoreticky může Blues předskočit.

Konkurenční nevýhoda

„Boehlyho“ konsorcium dále uvedlo, že poskytne 1,75 miliardy liber na investice do klubu, včetně „investic do Stamford Bridge, akademie, ženského týmu a Nadace Chelsea“.

Zejména investice do stadionu patří k hlavním prioritám. S kapacitou necelých 42 tisíc diváků se jedná o skromnější arénu, bereme-li v potaz ambice a současné postavení klubu na světové scéně. Do náročné přestavby, po níž stav arény volá a která by podle nejrůznějších modelů vyšla zhruba na miliardu liber, se nechtělo ani samotnému Abramovičovi.

O ekonomickém přínosu luxusních fotbalových stadionů ví své Kieran Maguire. „Den, kdy hrajete domácí zápas, je největší příležitostí k tomu, abyste dorovnali svou konkurenci. Stačí se namátkou podívat k sousedům z Tottenhamu, kteří vybudovali arénu pro 62 tisíc fanoušků. Nákladnou výstavbou navýšili kapacitu o 27 tisíc míst, což za pouhou sezonu může udělat rozdíl v kolonce příjmů mezi 50 až 100 miliony liber.“

„Ze střednědobého hlediska je zapotřebí dotáhnout se na anglickou špičku i v tomto ohledu. Arsenal má stánek pro 60 tisíc diváků, stejně tak i West Ham. Manchester United týden co týden zaplní všech 75 tisíc sedadel. Manchester City a Liverpool mají už nyní o více než 10 tisíc míst více a navrch plánují v blízké době další rozšíření,“ dodává Maguire.

S tím Boehly souzněl už před několika lety, kdy se k problematice stadionu Stamford Bridge vyjadřoval. „Anglické kluby začaly stavět moderní stadiony po severoamerickém vzoru. Stadion už se nevnímá čistě účelově jako konstrukce pro diváky, ale jako zábavní centrum, které má svým návštěvníkům nabídnout co nejpestřejší zážitek,“ je si vědom Boehly.