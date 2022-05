Fotbalová Chelsea zná nového majitele, miliardy půjdou na charitu

Konsorcium, které klub nyní převezme, vede Todd Boehly, ale většinu akcií Chelsea by podle BBC měla vlastnit kalifornská soukromá investiční společnost Clearlake Capital. Mezi další investory patří americký miliardář Mark Walter, který je rovněž spolumajitelem týmu LA Dodgers, a švýcarský miliardář Hansjoerg Wyss.

Konsorcium uvedlo, že poskytne 1,75 miliardy liber na investice do klubu Premier League, včetně „investic do Stamford Bridge, akademie, ženského týmu a Nadace Chelsea“. O to v dopise adresovaném vládě žádal i David Dein, bývalý spoluvlastník Arsenalu a druhý muž anglické Fotbalové asociace.