Kam půjdou peníze z prodeje Chelsea? Ukrajina by nemusela dostat vše

Britský premiér Boris Johnson zvažuje, že by část peněz z prodeje londýnského klubu Chelsea FC šla na podporu výkonnostního fotbalu. Většina by měla i nadále směřovat na Ukrajinu, jak to ostatně avizoval i Roman Abramovič, sankcemi postižený někdejší vlastník klubu.

Premiér sice řekl, že chce peníze přesměrovat do zvláštní nadace určené na pomoc Ukrajině po ruské invazi, podle deníku The Times ale panují obavy okolo praktického zřízení nadace v tak krátké době a s tak obřím rozpočtem –⁠ Abramovič oznámil prodej klubu v březnu. Britské vládě se ale nechce nechávat výnos ve výši tří miliard liber (asi 88 miliard korun) ležet delší dobu na zmraženém bankovním účtu.

S nápadem, jak část peněz rychle investovat, přišel David Dein, bývalý spoluvlastník Arsenalu a druhý muž anglické Fotbalové asociace. Ministrům poslal dopis, v němž navrhl, aby se 750 milionů liber použilo na podporu výkonnostního fotbalu. Peníze by stačily na výstavbu tisícovky hřišť s umělým povrchem i na opravy 20 tisíc stávajících hřišť a investice do šaten.

Fotbaloví činovníci už o plánu jednali s premiérovým poradcem Davidem Canzinim. Argumentovali tím, že investice by byly v souladu s vládním programem podpory sportu.

Sport jako priorita britské vlády

Prodej Chelsea by měl být završen během května, hlavním zájemcem je konsorcium vedené Toddem Boehlym, spolumajitelem baseballového týmu Los Angeles Dodgers. Vyloučené ale není, že klub nakonec koupí Jim Rattcliffe, vlastník francouzského prvoligového týmu OGC Nice.

S dalším osudem peněz, které prodej klubu vynese, by ale měl souhlasit i dosavadní majitel Abramovič. Celou věc ještě komplikuje fakt, že mu klub dluží 1,54 miliardy liber, které mu oligarcha půjčil po převzetí v roce 2003. Když se rozhodl klub prodat, oznámil, že chce dluh odepsat, to mu ale sankční režim neumožnil.

V dopise adresovaném vládě Dein napsal: „Je nepochybné, že oběti války na Ukrajině musí být v našem uvažování kam s penězi z prodeje na prvním místě… Investice do trénování, hřišť, akademií a zařízení v zanedbaných oblastech může být pro komunity a mladé lidi zásadní změnou k lepšímu. Mohlo by to pomoci vytvořit novou generaci anglických fotbalových hvězd a zároveň podpořit soudržnost komunit, nová pracovní místa, omezit zločinnost mladistvých a pomoci rozvinout ženský a dívčí fotbal. A to patří mezi vládní priority…“