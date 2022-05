Se Stramaccionim se Sparta sekla. S dalším koučem z ciziny se splést nesmí

Pavel Vrba už pro Spartu netrénuje, hledá se jeho nástupce. A podle všeho v cizině. Mnozí fanoušci se možná oklepou hrůzou při vzpomínce na neúspěchy italského kouče Andrey Stramaccioniho, ale stopa nyní vede spíše do Německa.

Sparta přišla porážkou v Plzni definitivně o matematickou šanci na zisk mistrovského titulu. Kdo čekal, že bude svědkem vyrovnaného utkání, ten se musel od úvodních minut divit. Výsledek 3:0 víceméně odpovídal dění na hřišti. Domácí Viktoria přejela hosty rozdílem dvou tříd. Mizerný výkon Sparty v Plzni nepotěšil ani slávisty, kteří doufali, že v „dálkovém“ souboji o titul a účast v předkolech Ligy mistrů jim rudí pomůžou.

„Musím se přiznat, že jsem nečekal, že to bude od Sparty tak strašidelné. Sparťané měli zřejmě před utkáním dojem, že Plzeň zaleze do obranného bloku a počká si na šance. Jenže opak byl pravdou. Sparta dokonce inkasovala dvakrát ze standardních situací. Přitom každý, kdo v Česku sleduje fotbal, ví, že je ze standardek Plzeň nejnebezpečnější. Z toho by musel vyrůst i ten nejmenší trenér na světě,“ komentuje moderátor Jaromír Bosák.

V čem sparťané kopírovali výkon Manchesteru United na hřišti Brightonu? V podcastu se dozvíte i to, jaká je budoucnost Bořka Dočkala.

Němečtí kandidáti

Hlavní slovo ve sparťanské kabině dočasně převzal Michal Horňák, dosavadní trenér sparťanské rezervy a klubová legenda. Pokusí se své svěřence zázračně oživit, uspět v derby proti Slavii a také v ostře sledovaném finále poháru na Slovácku. Nosiči vody vyhlížejí do blízké budoucnosti a probírají, kdo by se mohl v létě usadit na lavičku Letenských.

V souvislosti s trenérskou rošádou se skloňují ve velkém zahraniční jména, zejména ta německá. V zákulisí se hovoří o Matthiasi Sammerovi, ale možná spíše jako o novém sportovním poradci Sparty či muži, který by dokázal zefektivnit její vnitřní chod. V souvislosti s pozicí trenéra padlo spíše jméno Heika Herrlicha. Sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický každopádně oba důvěrně zná ze společného angažmá v Borussii Dortmund.

„Co se týče Herrlicha, ten za sebou nemá žádnou zářnou trenérskou kariéru na seniorské úrovni. Koučoval třetiligový Regensburg, Bochum, následně takřka rok a půl Leverkusen. Ale tam se s ním brzy rozloučili, protože tým nefungoval takticky a jeho herní projev byl mizerný. Následovala štace v Augsburgu, kde vydržel něco málo přes rok a také to nebyla zrovna sláva,“ referuje Bosák.

„Jméno Matthiase Sammera slýchávám v souvislosti s Tomášem Rosickým a s možnými kontakty z Letné už několik let. Ostatně jako rodák z Drážďan to tenhle držitel Zlatého míče 1996 neměl do Prahy nikdy daleko, často ji v minulosti kvůli fotbalu navštěvoval hlavně jeho otec,“ tvrdí fotbalový expert Seznam Zpráv Luděk Mádl.

„Velmi často se také zdůrazňuje, že Sammer de facto vybudoval systém moderního německého fotbalu na přelomu milénia. Tehdy se Němci ocitli v takovém generačním mezidobí a právě Sammer má na svědomí výrazné oživení německého fotbalu. Později působil jako sportovní ředitel Bayernu Mnichov, ale pak odešel ze scény kvůli zdravotním problémům, které snad už naštěstí doléčil,“ dodává Mádl.

Proč by byl Sammer podle Nosičů vody lepším poradcem než koučem? A je trenérský post skutečně tou pozicí, kde Spartu tlačí dlouhodobě bota nejvíc?

V zahraniční části podcastu se Nosiči vydali za událostmi v anglické Premier League. Karel Tvaroh si nachystal referát o nových majitelích Chelsea. Nechybí rozbor potíží Manchesteru United, který vyhořel 0:4 na hřišti Brightonu.

O přesunu Erlinga Haalanda a senzační formě Patrika Schicka pojednává bundesligové okénko, na které navazuje to sázkařské. Nosiči vody si vyžádali od spřátelené sázkové kanceláře Fortuna kurz na to, kam by v létě mohl Schick přestoupit.

