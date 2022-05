Notičky: Poslance ANO chtějí odvolat z vedení českého fotbalu

Čtete webovou verzi newsletteru Notičky, ve kterém Luděk Mádl každý čtvrtek provádí zákulisím fotbalu či jiných sportů. Pokud se vám Notičky budou líbit, přihlaste se k odběru.

Nespokojenost s prací a směřováním dvou členů výkonného výboru, tedy jakési fotbalové vlády vedené předsedou Petrem Fouskem, vyjádřil návrh nadpoloviční většiny klubů českých divizí. Ten požadoval zařadit do programu valné hromady FAČR naplánované na 17. června do Prahy dva nové body. A to odvolání Jana Richtera, druhého místopředsedy FAČR za Čechy, a také Martina Drobného, předsedy Řídící komise Čechy, z jejich funkcí.

A to už po roce jejich působení ve funkcích. Zvoleni přitom loni byli na čtyřleté období.

Návrh byl podán v souladu se stanovami FAČR a hlasování, ve kterém se rozhodne o setrvání obou mužů ve funkcích, tedy za pět týdnů proběhne.

Bylo však nutné domyslet malou „technikálii“. Program řádné valné hromady, v němž se s žádnými takovými volbami nepočítalo, byl již v předepsaných termínech schválen. Nebylo možné ho změnit. A tak výkonný výbor FAČR vymyslel šalamounské řešení, které formou per rollam, tedy hlasováním na dálku, také schválil. Svolal mimořádnou valnou hromadu FAČR s nově vyžádanými body programu na tentýž den a místo jako již zmíněnou řádnou valnou hromadu asociace.

Všechno se tedy vyřeší na stejné schůzi, jen se jednání administrativně rozdělí na dvě valné hromady, které budou následovat bezprostředně po sobě. A náklady na jejich pořádání se tedy ani v souvislosti s novými skutečnostmi nijak nezvýší.

V pozadí celé iniciativy na odvolání dvou funkcionářů konzervativního křídla stojí F-evoluce, hnutí, které vzniklo v roce 2020 po zatčení Romana Berbra, někdejšího temného bosse FAČR. A to s cílem změnit prokorupčně a netransparentně nastavené struktury uvnitř českého fotbalu.

Představitelé F-evoluce se k akci volající po odvolání pánů Richtera a Drobného nechtěli zatím nijak vyjadřovat.

„Berbr je náš lídr. Jako Babiš v ANO“

Nahlédněme do fotbalového zákulisí. Jak jsou v něm vlastně rozdané karty po loňské valné hromadě Fotbalové asociace ČR (FAČR), která zvolila předsedou Petra Fouska – v hnutí fungují nadále tři základní síly: F-evoluce, požadující transformační změny, Morava a berbrovci, to jest lidé, kteří po léta volili temného bosse Romana Berbra a svého Náčelníka poslouchali na slovo.

Jednou z nejvýraznějších figur v rámci této struktury zůstává bezesporu Zdeněk Vaňkát. V době, kdy Berbr fakticky řídil fotbal, působil Zdeněk Vaňkát v roli rozhodčího. A v rozhovoru pro Seznam Zprávy v roce 2018 o struktuře, jež v české komoře zajišťovala Berbrovi takřka všechny dostupné hlasy, a vytvářela tak reálně jeho moc, bez váhání řekl: „Berbr je náš lídr, jdeme za ním. To je jako v ANO, tam také nikdo nehlasuje proti Babišovi,“ našel si Vaňkát politický příměr.

Nemusel ho hledat dlouho. Vaňkát totiž působí v roli místopředsedy Okresního fotbalového svazu Chomutov. Tedy možná jen do výroku Odvolací komise FAČR, k níž se Vaňkát obrátil, když od Etické komise v rámci vyšetřování berbrovské aféry „vyfasoval“ trest zákazu působení v českém fotbale.

Podstatnější teď pro nás je, že na chomutovském fotbalovém okrese vykonává funkci předsedy Jan Richter, manažer ANO, který byl loni už podruhé na kandidátce tohoto hnutí zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Když loni vešlo ve známost, že Richter aspiruje na pozici českého místopředsedy FAČR, bylo zjevné, že v pozadí této kandidatury stojí skalní berbrovec Zdeněk Vaňkát.

V souboji o pozici českého místopředsedy porazil Richter loni v Nymburce Vladimíra Šmicera, zástupce F-evoluce. Volily všechny profesionální kluby z Čech, týmy ČFL a českých divizí, mezi nimiž Richter zabodoval nejvýrazněji. A také delegáti českých okresů a krajů. Richter v české komoře posbíral 71 hlasů proti 56 příznivcům Šmicerovým.

Richter: Já bych do kolegů nekopal

Utekl necelý rok a české divizní kluby projevily nespokojenost s Richterovou prací, a to velmi intenzivně, tedy návrhem na jeho odvolání.

„Vím o té iniciativě, do datové schránky mi přišel dokument ohledně mého odvolání. Důvod byl uveden všeobecný, údajně nespokojenost s mojí prací,“ vyjádřil se Jan Richter pro Seznam Zprávy.

Domnívá se však, že skutečný a primární důvod je údajně skryt někde úplně jinde. „Jedním z těch skutečných důvodů je, že jsem nedávno nehlasoval pro odvolání generálního sekretáře pana Valtra,“ míní Richter. Více o „případu Valtr“ najdete zde.

„Jak se bude celá věc řešit dál, to nevím, mimořádná valná hromada o tom rozhodne. Já dělám fotbal 30 let a chci ho dělat poctivě a středem. Nikdy by mě nenapadlo kopat do kolegů a odvolávat je. I když s nimi ne vždycky souhlasím. Ale politika je už ve všem,“ povzdechl si Jan Richter.

O tom, zda bude politik ANO Jan Richter z funkce odvolán, budou opět hlasovat všichni delegáti z české komory mimořádné valné hromady FAČR, jež se uskuteční 17. června.

Bude-li Richter odvolán, proběhne volba jeho nástupce ve funkci. Jména aspirantů na tuto pozici zatím nejsou známa. Není vyloučeno, že by kandidaturu opět mohl podat Vladimír Šmicer. F-evoluce to však nepotvrdila, je to prý ještě otevřená záležitost. Kandidátů se samozřejmě může objevit více.

Drobný kalkuloval Dezinfekci

V segmentu ČFL a českých divizí, kterou spravuje Řídící komise Čechy, loni ve volbách jasně uspěl Martin Drobný. Na základě toho se stal i členem výkonného výboru FAČR.

A právě Martina Drobného se F-evoluce prostřednictvím divizních klubů také pokusí z funkce odvolat a převolit. Kandidátem F-evoluce by v tom případě byl Tomáš Novák, předseda OFS Benešov. Před časem se uvažovalo o Rudolfu Blažkovi, někdejším zákonodárci za ODS, který řídí fotbalový Motorlet. Ale výzvy, aby tuto kandidaturu přijal, nakonec nevyslyšel.

Martin Drobný je dlouholetým Berbrovým spolupracovníkem z Plzeňského krajského fotbalového svazu, kterého si Náčelník časem vytáhl i na Strahov, kde má Drobný mimo jiné dodnes na starosti organizaci Mol Cupu.

Co je důležité: Stanovy FAČR zakazují souběh volené a placené funkce v asociaci. To se po léta obcházelo tak, že někteří členové výkonného výboru FAČR, například Dagmar Damková, nebyli placeni z rozpočtu fotbalové asociace, ale figurovali na výplatnici STES, což je obchodní firma spadající pod FAČR.

Podobně oklikou byl coby generální ředitel STES placen i Martin Malík, minulý předseda FAČR. Jeho nástupce Petr Fousek nechtěl hrát tuhle hru na schovávanou, a tak si finanční náhradu za výkon funkce nechal schválit výkonným výborem. A plat pro předsedu by měly plně legitimizovat i nové stanovy FAČR.

Ani ty nové, ani ty staré ale neumožňovaly skutečnost, že Martin Drobný po svém loňském zvolení do výkonného výboru zůstával po dlouhé měsíce zaměstnancem asociace. Nedávno podle mých informací jen zrušil zaměstnanecký poměr a přešlo se na jinou formu smluvního pracovního úvazku. Podle představitelů F-evoluce jsou tak stanovy nadále porušovány.

Mnohem víc ale F-evoluci na Drobném vadí, že podle zprávy Revizní a kontrolní komise FAČR patřil mezi strůjce akce Dezinfekce, kterou zmíněná zpráva popsala jako berbrovsko-malíkovský pokus tunelovat finanční prostředky FAČR.

Zhruba 10 milionů korun bylo tehdy vyvedeno z kasy za neodpovídající plnění. Firma Tymich zdaleka nevydezinfikovala tolik fotbalových kabin, aby za to mohla dostat tolik peněz. A právě Drobný na začátku celého příběhu na Berbrův příkaz tyto plochy počítal a prováděl vstupní kalkulace. Na základě revizní zprávy se pak většina peněz od firmy Tymich a dalších subjektů na FAČR vrátila, ale případ dodnes vyšetřuje policie.

Poté, co se stal Martin Drobný loni předsedou ŘKČ, ustanovil spolu s kolegy komisi rozhodčích sestavenou povětšinou z drsných berbrovců a toho vůbec nejvěrnějšího z nich, tedy Zdeňka Vaňkáta, dokonce jmenovali jejím sekretářem.

Tohle celé přes výkonný výbor FAČR neprošlo. Předseda Petr Petřík si pak sestavil komisi rozhodčích při ŘKČ podle sebe, ale následovala brutální válka slov s Drobným a spol., po níž byli i „petříkovci“ odvoláni.

Brzy se pro změnu objeví na programu mimořádné valné hromady FAČR hlasování o Drobného budoucnosti.

Martin Drobný telefon reportérovi Seznam Zpráv nezdvihl a na zaslané otázky, zda o těchto aktivitách ví a co na ně říká, neodpověděl.

Tak se nechme překvapit.

Kouzelník týdne: Daniel Křetínský

V pondělí ve Spartě skončil trenér Pavel Vrba. Jestli jsem to správně spočítal, provedl tak majitel Sparty Daniel Křetínský za dobu svého osmnáctiletého působení na Letné trenérskou změnu číslo 17.

Ono to leckdy bylo trochu nepřehledné, třeba ve struktuře s generálním sportovním manažerem anebo v té s hlavním trenérem a „méně hlavním“ trenérem. A nepočítal jsem ani konce dočasných trenérů. Nicméně to není podstatné, jen to zmiňuji pro případ, že by náhodou někdo při odlišné metodice počtů došel k trochu jiné cifře.

V londýnském Arsenalu za tu dobu proběhly změny dvě, skončil Arséne Wenger a pak byl odejit Unai Emery. Ale uznávám, wengerovské období bylo na poměry tohoto století opravdu nestandardně dlouhé. Tak ať jsme ke Spartě víc fér: třeba v Bayernu Mnichov jsem za stejnou dobu napočítal 10 změn, v Juventusu Turín 9.

A tak bychom mohli namátkou těkat prstem po Evropě dál. Jisté je, že míra nestability v obsazení trenérského postu ve Spartě bude zjevně nadprůměrná. A tvoří spojené nádoby s tím nejpodstatnějším, tedy s nedostatkem úspěchů, který není v korelaci s finančními možnostmi klubu, potažmo s vynaloženými prostředky.

Ze Sparty se stal stroj na požírání trenérů. Neuspěje v něm v podstatě žádný, kouči odcházejí zdeptaní a v depresi. Chyba je tedy zjevně jinde než v trenérské kabině. Kde, to jsem se pokusil popsat v tomto glosáři.

Mimochodem, včera se ke mně zprostředkovaně donesl údajný výrok jednoho nejmenovaného bývalého trenéra tohoto klubu: „Něco takového jako Sparta jsem v životě neviděl. Navenek to vypadá jako fotbalový klub. Ale co to je uvnitř, to neumím popsat. Ale fotbalový klub to není.“

Zásahy týdne

Přijde Němec? Situaci ve Spartě a možnosti výběru Vrbova nástupce jsme pečlivě rozebrali v podcastu Nosiči vody. A pro Nosiče vody můžete hlasovat i v anketě Podcast roku. Předem díky!

Glosář o mistrovi. Viktorii Plzeň už v ligové tabulce nikdo nepředstihne. Napsal jsem, proč uspěla a proč jde o klub, který hraje (ruskou) ruletu.

Příhoda pod palbou. Někdejší slavný rozhodčí Václav Krondl nenechal na práci současné komise sudích vedené Radkem Příhodou ani nit suchou.

Talent čeká na Bundesligu. V sérii Sportovní talent roku došlo i na fotbalistu. Ukázali jsme na Lukáše Ambrose, který zatím prošel trasu Slovácko–Slavia–Wolfsburg.

Památné souboje s Rusy. Sborná se letos na MS v hokeji neobjeví. Samozřejmě kvůli agresi na Ukrajině. Michal Komárek zavzpomínal na šampionát, který následoval poté, co ruské tanky přijely do Československa.

Startuje hokejové mistrovství světa, tak jsem zvědav, jestli se na nějaký zápas stihnu podívat. Alespoň na čtvrtfinále s českou účastí se obvykle snažím udělat si čas. Tak ať tam Hertl a spol. nemají letos konečnou!

Luděk Mádl