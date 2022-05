Šéf F-evoluce: Je na Fouskovi, zda mu jde o lepší fotbal, či politikaření

Zástupci Fotbalové evoluce (F-evoluce) chtěli minulý týden zařadit do programu jednání výkonného výboru Fotbalové asociace ČR odvolání generálního sekretáře Michala Valtra. Získali k tomu jen tři hlasy z možných dvanácti. A sklidili ostrou kritiku od předsedy asociace Petra Fouska za nedostatečnou loajalitu.

Šlo o bouři ve sklenici vody, nebo spíše o projev vážných neshod ve vedení českého fotbalu? O co vlastně F-evoluci šlo? I o tom jsme hovořili s jejím předsedou Ondřejem Lípou.

Řeč se také stočila i k práci Sportovní rady FAČR a k výhradám F-evoluce vůči tomu, jak své předvolební sliby strukturálních změn v rámci českého fotbalu plní předseda asociace Petr Fousek.

F-evoluce vznikla krátce poté, co v říjnu 2020 vešlo ve známost, že policie zatkla tehdejšího místopředsedu asociace Romana Berbra a obvinila ho z korupčních trestných činů a ze zpronevěry.

F-evoluce za podpory řady známých jmen typu Vladimíra Šmicera, Jana Kollera či Jana Rajnocha podnítila v českých regionech snahu o rozbití struktur, které tu Berbr a jeho lidé po léta budovali. Ve volbách do nového vedení okresních a krajských fotbalových svazů byli zástupci F-evoluce až překvapivě úspěšní.

A díky tomu přijela 3. června 2021 do Nymburka na valnou hromadu Fotbalové asociace ČR řada zástupců F-evoluce s hlasem volebním. Vladimír Šmicer, původně aspirant F-evoluce na předsedu FAČR, se své kandidatury vzdal ve prospěch Petra Fouska. A ten se zejména díky hlasům F-evoluce a Moravy stal novým předsedou, který slíbil četné reformy. Ve volbě porazil Karla Poborského.

A ve výkonném výboru se Fousek ocitl i se dvěma zástupci F-evoluce, jmenovitě s futsalovým trenérem Tomášem Neumannem a s někdejším generálním sekretářem Rudolfem Řepkou. Právě tato dvojice před týdnem chtěla odvolat z funkce Fouskovu pravou ruku, tedy generálního sekretáře Michala Valtra. Podpořil je ale jenom Pavel Nezval, předseda Řídící komise pro Moravu.

Jako tvář a hlas F-evoluce vnímá veřejnost Vladimíra Šmicera, předsedou je Ondřej Lípa, bývalý televizní komentátor, posléze pracovník mediální a mládežnické sekce FAČR, nyní mimo jiné předseda Okresního fotbalového svazu Beroun.

Mnohé možná překvapí, že se F-evoluce po loňských fotbalových volbách nerozpustila, stále si drží vnitřní organizaci a strukturu. Jak teď vlastně fungujete?

V užším vedení je zhruba 10 lidí. Jsme spolu v kontaktu průběžně a vlastně neustále. V širším týmu zhruba 30 osob se scházíme zhruba jednou týdně buď naživo, nebo prostřednictvím videohovoru.

A co spolu probíráte?

Ta naše síť funguje obousměrně. Dozvídáme se tímto způsobem, jaké problémy trápí lidi v regionech, my jim předáváme informace o tom, co se děje takříkajíc nahoře, protože od orgánů Fotbalové asociace ČR se to mnohdy v dostatečné míře nedozvědí, bohužel. Pracujeme společně na projektech pro mládež a rozhodčí, na které shromažďujeme podporu partnerů. A také se nás mnozí členové a sympatizanti ptají, jak se nám daří zabezpečovat plnění programu, se kterým jsme šli před rokem do voleb.

To asi závisí na tom, co vaši zástupci zajistí na jednání výkonného výboru, ne?

No vidíte. A právě to byl důvod, proč jsme navrhovali odvolání generálního sekretáře FAČR.

Na čem konkrétním jste se s Michalem Valtrem neshodli?

Součástí našeho volebního programu bylo zvýšení transparentnosti fungování FAČR.

To zní dost obecně.

Ale my to máme rozpracované velmi konkrétně. Chtěli bychom například, aby se fotbalová asociace otevřela novým lidem. A aby se proto pořádala otevřená výběrová řízení na ty důležitější pozice.

Fousek nepodepsal memorandum, naše chyba

To znamená, aby se na úřední desce nebo na webech s pracovními příležitostmi objevila informace, že FAČR hledá finančního ředitele, požaduje tu a tu kvalifikaci, zkušenosti, znalosti jazyků a podobně?

Přesně tak. Místo toho běží ten systém pořád stejně. A uvolněné pozice obsazuje generální sekretář lidmi podle svého výběru, se kterými už třeba pracoval dříve. My nemáme vůbec nic osobního proti těm lidem ani proti generálnímu sekretáři. Ale vadí nám ten systém, který se oproti minulosti nemění. A nejen v tomto bodě. Naše představa větší transparentnosti je mnohem širší.

Tak to rozveďte.

Představovali bychom si výběrová řízení, tedy tendry na všechny zakázky, registr smluv, možnost nahlížet do rozpočtu jako v místních samosprávách. Nebo informovat veřejnost mnohem šířeji a konkrétněji o dění na výkonném výboru FAČR. Partneři ze státního i soukromého sektoru by přece měli vidět, jak se nakládá s jejich financemi, podle jakých podkladů a jakým způsobem výkonný výbor rozhoduje. Pokud se fotbal neotevře, zůstane pro politiky i možné budoucí partnery stále něčím nedostatečně důvěryhodným.

Jednali jste o těchto požadavcích s předsedou asociace Petrem Fouskem?

Ano, snažíme se s proreformními silami průběžně komunikovat a náš program jim připomínat.

A co vám na tohle všechno Petr Fousek řekl?

Že to ve fotbale nejde.

Aha. A před volbami, ve kterých dostal vaše hlasy, vám slíbil, že bude tyhle požadavky prosazovat?

Vyjádřil se tehdy obecně, že bude podporovat jednotlivé kroky, které povedou k ozdravění a větší transparentnosti českého fotbalu. Že s námi klíčové body našeho programu bude konzultovat a pravidelně o nich jednat. Ale je pravda, že se nezavázal k tomu, že by plnil ten detailní program F-evoluce, o kterém jsme teď hovořili. Byla tam určitá představa o tom, že by spolu s námi podepsal tehdy v tomto směru memorandum, ale nakonec k tomu nedošlo. Zpětně hodnoceno, byla to nejspíš naše chyba, že jsme na tom netrvali.

Ale teď, ve sporu, který vyhřezl pokusem o odvolání generálního sekretáře, šlo tedy „jen“ o ta výběrová řízení při příchodu nových ředitelů na fotbalovou asociaci, je to tak?

Nejen. Byl to vlastně poslední impulz. Nekompromisně jsme se od počátku působení současného výkonného výboru kromě úsilí ve sportovní oblasti položili do dvou témat. Naši zástupci zareagovali ostře na prvotní pokus obsadit komisi rozhodčích při Řídící komisi pro Čechy prakticky výhradně lidmi, kteří v minulosti ztratili důvěru a patřili mezi opory berbrovského způsobu řízení fotbalu.

To byla ta komise, které měl dělat sekretáře pan Zdeněk Vaňkát?

Ano, přesně ta. Tady jsme byli úspěšní a tuto komisi výkonný výbor nepřijal. Pak tam v této věci postupně docházelo k dalšímu vývoji, ale to by bylo na samostatný rozhovor.

Vy jste zmínil, že se F-evoluce zapřela ve výkonném výboru ve dvou tématech…

Ano, takže komise sudích u Řídící komise pro Čechy byla tím prvním. A zmíněná výběrová řízení tím druhým. Opakovaně jsme o těch záležitostech s předsedou Fouskem, místopředsedou Šidliákem či dalšími zástupci Moravy jednali. A měl jsem pocit, že u některých účastníků těch jednání nacházíme porozumění a dobrou odezvu.

Což se asi projevilo, když vaše zástupce v hlasování o generálním sekretáři podpořil jeden z moravských lídrů Pavel Nezval, ne?

Tady bych to nechtěl rozebírat úplně do detailu. Přístupu pana Nezvala k řešení změn ve fotbale si ale vážíme.

Čekali jste v hlasování větší podporu? Snažili jste se zajistit si ji?

To my právě zásadně neděláme. Nepolitikaříme. Nedomlouváme si hlasy toho a toho, které bychom pak vyměňovali za to a tamto. Jdeme si za principy našeho programu a snažíme se je prosadit a uvést v platnost. Naprosto transparentně.

Přišel čas pro ostřejší reakci

Ale není to tak běžné, ať už v politice, nebo vlastně kdekoli jinde, že pokud někomu jde o prosazení jeho priority, tak se snaží získat si pro ni podporu?

Já jsem naši cestu popsal a my z ní sejít nechceme. Bereme to pořád tak, že ve výkonném výboru převažují lidé, kteří se ve volbách přihlásili k reformám. A tyhle osoby průběžně oslovujeme, scházíme se s nimi a zcela transparentně je na těch schůzkách na naše programové priority upozorňujeme. Snažíme se o přijetí základních pravidel, která například pro samosprávy platí roky. Je to úplný zaklad, tady přece není důvod politikařit.

Že se vám nelíbí způsob obsazování ředitelských míst na svazu, tedy věděl předseda Fousek delší dobu?

Samozřejmě, hovořili jsme s ním o tom mnohokrát. Ale když se navzdory tomu obsadila stejným způsobem pozice ředitele fotbalového rozvoje a dozvěděli jsme se, že se podobně chystá přeobsazení postu finančního ředitele, rozhodli jsme se, že už na to zareagujeme ostřeji. A budeme požadovat odvolání generálního sekretáře, který nadále postupoval způsobem, s nímž nesouhlasíme.

I tohle věděl Petr Fousek s časovým předstihem?

Samozřejmě, věděl to orientačně dva týdny.

A jak reagoval?

Apeloval na nás, ať ten návrh nepředkládáme.

Ve finále ale na tuto aktivitu reagoval Petr Fousek před novináři velmi popuzeně, hovořil o neloajálnosti, o tom, že takový model jednání, jaký jste použili, není běžný ani v rozvojových zemích. Hádám, že nejvíc ze všeho jej namíchlo vaše ostře formulované prohlášení, které jste dva dny před hlasováním rozeslali médiím. Nepřehnali jste to?

Nemyslím si to, postupovali jsme po mém soudu transparentně.

Dokážu si představit, že Fouskovi vadilo, když na veřejnosti takříkajíc perete špinavé prádlo, nastolujete před fanoušky, médii i sponzory vnitřní nesoulad uvnitř vedení fotbalu, tím pádem nestabilitu. Na to jste nepomysleli?

My jsme naše požadavky předkládali dlouhodobě interně…

...a bez efektu. Tak jste si řekli, že ten problém vytáhnete na světlo?

Ne. Nevím, odkud – od nás ne – se do médií dostaly před hlasováním spekulace, že F-evoluce bude chtít odvolávat generálního sekretáře. A abychom všechno vyjasnili a zamezili nepřesným výkladům, vydali jsme prohlášení, ve kterém jsme práci generálního sekretáře podrobili kritice a vysvětlili, co se nám na ní nelíbí.

Podařilo se F-evoluci naopak ve vedení českého fotbalu něco ze svého programu prosadit?

Zřízení Sportovní rady. Na jednu stranu se domnívám, že mohla vzniknout mnohem dříve. Na stranu druhou, sotva vznikla, zafungovala přesně tak, jak jsme si představovali.

Sportovní rada není nezávislá, je poradní

Připomněl bych její složení: předseda Vladimír Šmicer, členové Tomáš Rosický, Zdeněk Grygera, Antonín Barák, Zdeněk Psotka, Jan Říčka a Ondřej Lípa. Mnozí se podivili, proč jste jejím členem i vy. Tak proč?

Nechtěli jsme, aby to byla čistě trenérská rada, ale aby fokus sportovní rady obsáhl celé spektrum. Já jsem coby sportovec prošel systémem práce s talentovanou mládeží, na FAČR jsem pak měl blízko ke stejnému úseku i ke grassroots, s Tondou Barákem máme projekt na pohybový rozvoj dětí, navíc působím v roli předsedy okresu, takže obsáhnu spoustu úrovní, kterými mohu doplnit šíři toho kýženého portfolia. Jak jsem zmínil, nechceme se zabývat jen vrcholovým fotbalem, který je doménou řady mých kolegů ze Sportovní rady. Vedle toho jsem byl dlouhodobě tím, kdo na vedení asociace apeloval, že by rada měla vzniknout. A věřím, že přinejmenším v první fázi jsem přispěl i jako člověk, který do její práce vložil nějakou strukturu práce a manažerský pohled na to, jak by mohla fungovat.

Kolikrát jste se sešli?

Celkem třikrát. Na velmi dlouhých jednáních. A věnovali jsme se především výběru technického ředitele asociace. Vytyčili jsme si parametry, mezi které patřila odbornost, schopnost vést lidi, přesahy v souvislostech, schopnost vize nebo jazyková výbava kandidátů.

Pokud vím, vybrali jste nakonec trojici aspirantů, jejichž jména jste předložili výkonnému výboru.

Vybrali jsme 8 kandidátů a postupně jsme to zúžili na trojici. Udělali jsme si vnitřní hodnocení, ve kterém nejvíce bodů posbírali shodně Zdeněk Psotka s Jiřím Plíškem a na třetím místě u nás skončil Karel Poborský.

A z těchto tří jmen si výkonný výbor vybral Zdeňka Psotku.

Přesně tak. Celý ten proces proběhl tak, jak jsme si to ve F-evoluci kdysi na začátku představovali. Myslím si, že to je model, který může český fotbal posunout dopředu.

O reprezentačním trenérovi jste se nebavili? Co by měla Sportovní rada vlastně ještě obsáhnout?

Jisté debaty tam proběhly, ale nedostali jsme od výkonného výboru zadání, abychom mu předložili také analýzu a návrh řešení personální otázky reprezentačního trenéra. Každopádně jsme připraveni poskytovat maximální podporu při budování sportovní struktury FAČR novému technickému řediteli. Je pravda, že naše původní představa byla taková, že sportovní rada bude zcela nezávislým orgánem. Při současném statutu je vše nastaveno tak, že jde o poradní orgán výkonného výboru.

Snad si Fousek vzpomene, kdo ho zvolil a proč

Proběhl neúspěšný pokus odvolat generálního sekretáře. Budou následovat další, pokud se věci na FAČR nezačnou vyvíjet blíže vašim představám?

My nejsme nastaveni tak, abychom s někým bojovali. Snažíme se jednat konstruktivně, aby byly podniknuty klíčové kroky v rámci našeho programu. A je nám jedno, jestli je podporuje Petr, nebo Pavel.

Já bych tam viděl jako dost podstatné, že předseda asociace Petr Fousek ty body evidentně nevzal za své. Budete tedy usilovat také o změnu předsedy? Třeba za 3 roky, až Fouskovi vyprší jeho volební období? Postavíte proti němu protikandidáta?

Tak daleko jsme ještě vůbec neuvažovali. Rozhodně teď předsedu nemíníme předčasně odvolávat, naší ambicí je, aby bylo správně pochopeno, o co nám jde. Jaké změny si představujeme ve fotbale. A jak rychle mají být provedené.

Co ještě vám u Petra Fouska schází?

Výkonný výbor na začátku svého působení pověřil předsedu sestavením a prezentací akčního plánu rozvoje českého fotbalu. Ten stále neexistuje, průběžně se na něj dotazujeme.

Poslední otázka: Při hlasování o generálním sekretáři našel Petr Fousek mimo jiné podporu u těch členů výkonného výboru, kteří na valné hromadě podporovali jeho protikandidáta, lze je nazvat konzervativnější opozicí uvnitř výkonného výboru. Neobáváte se, že jste svým razantnějším postupem vehnali předsedu Fouska do náruče pánům Richterovi, Šádkovi či Drobnému?