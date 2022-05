Glosář: Bílkova Plzeň sahá po titulu. Díky obraně a penaltě z říše fantazie

Třicet kol v Česku na přidělení titulu nestačí. Hraje se nadstavba, zvaná Finále Fortuna ligy. A nedělní duel Slavie s Plzní měl být jejím vrcholem.

Nebyl. Fotbalovou krásu snad od utkání nikdo ani nečekal. A co se týče výsledku, remíza logicky jen udržela dvoubodový rozdíl mezi oběma celky. S tím, že navrch má stále Viktoria Plzeň. Co je podstatné: možnost udělat s tím něco ve vzájemném utkání už Slavia právě propásla.

Jinými slovy: Pokud bude Viktoria do konce ročníku, tedy ve třech zbývajících duelech, už jenom vyhrávat, titul získá a slavit se bude na západě Čech. Slavia už tuhle mistrovskou hru nedrží ve vlastních rukou, musí spoléhat na pomoc dalších celků.

Proč se do téhle situace dostala? V první řadě z toho důvodu, že nezvládla start nadstavby. Slávistická porážka 3:4 v souboji s podceňovaným Hradcem Králové totiž před týdnem pustila Plzeň do vedení v tabulce.

A tím pádem ji v Edenu umožnila hrát to, co umí ze všeho nejlépe: Bránit, bránit a zase bránit. Do Prahy si jela pro bod - a má ho.

Jasně, příznivci Slavie i mnozí další se můžou zaklínat tím, že defenzivní taktika přezdívaná „zaparkovaný autobus“ či snad „vozová hradba“ nikoho nebaví, snižuje atraktivitu ligy a v mezinárodní konfrontaci nemá valnou šanci na efektivní výsledky.

To je všechno pravda, ale zároveň jsou to prostě jen bohapusté řeči. Mistrem se stane ten, kdo bude mít na konci ročníku v tabulce nejvíc bodů. A teď je k tomu cíli nejblíž Viktoria Plzeň.

V Edenu se v úvodu snažila o kvalitní presink, postupem času se stáhla do linie před vlastní branku. A to do velmi dlouhé linie, tvořené chvílemi až šesti hráči.

Slávisté se ji snažili nějak otevřít, ale nešlo jim to zdaleka tak účinně, jak by si představovali a hlavně jak by potřebovali.

Penaltové orgie Made in Poland

V první půli se urodila atypická situace, kdy šel slávistický útočník Tecl na osamoceného brankáře Staňka. Došlo ke střetu, odpískání penalty a jejímu následnému zrušení - podle mého názoru nakonec ke správnému vyhodnocení situace.

Případná diskuse o tom, proč Tecl neudělal při svém úniku kličku doleva, kde byl zcela volný prostor. odkud by hypoteticky mohl snadno skórovat, už každopádně zůstává ryze akademickou. A pootevírá i tradiční otázku: Nechybí Slavii klasický goleador na pozici centrforvarda?

Několik nebezpečných střel vyprodukovala Slavia i ve druhé půli. Nicméně ze hry prostě neskórovala. Nicolae Stanciu, který uměl otevřít jakoukoli obranu, když tedy měl svůj den, už je zkrátka pryč. A současná slávistická ekipa potřebný kouzelný zlatý klíček v ruce nedržela.

Už to vypadalo, že ho vyčaruje polský sudí Bartosz Frankowski. Respektive jeho kolega u systému VAR, který si v závěru utkání všiml, že plzeňský útočník Beauguel zahrál ve vlastní šestnáctce hodně vysokou nohou proti slávistovi Juráskovi.

S porušením pravidel uvnitř pokutového území souhlasil i hlavní sudí Frankowski. V nervově notně vypjaté chvíli uchopil balon zkušený domácí matador Ondřej Kúdela, položil ho na penaltový puntík - a brankáře Staňka prostřelil. Slavia šla do vedení a mnozí fanoušci červenobílých už viděli své miláčky nakročené ke čtvrtému titulu v řadě.

Jenže se ještě chvíli hrálo. Trenér hostí Michal Bílek využil možnosti posledních střídání, když na plac poslal Čermáka s Trusou. A právě 21letý slovenský fotbalista Matej Trusa dal svým pádem uvnitř šestnáctky polskému sudímu příležitost písknout ještě jednu penaltu v utkání.

Polák se jí chopil s obrovskou vehemencí, s VAR nic nekonzultoval. A po Beauguelově střele Plzeň vyrovnala na konečných 1:1.

Co tomu předcházelo? Ondřej Kúdela po své proměněné penaltě běhal po hřišti s papírem od trenérů a ukazoval spoluhráčům změnu rozestavení. Všechno se pak ale seběhlo velmi rychle.

Viktoria Plzeň vhazovala aut, následovaly dva souboje, které slávisté nevyhráli. A následně se míč dostal do šestnáctky, kde se Trusa zřítil poté, co po něm nejspíš sahal rukama Oscar.

To polskému sudímu stačilo, aby situaci vyhodnotil v tom duchu, že plzeňský hráč ztratil po kontaktu se slávistou stabilitu. A nařídil za to penaltu.

Po pohárovém intermezzu rychlý finiš

Klasik by pravil: Přísná. Za mě šlo o penaltu, jež vzešla tak trochu z říše fantazie polského sudího. Ten možná cítil, že i předchozí odpískaný pokutový kop byl tak trošku na sílu. Nebýt intervence VAR, sám by si vůbec Beauguelovy vysoké nohy nevšiml. A možná tak trochu trochu podvědomě kompenzoval.

Ať už tak, či tak, Plzeň si svůj cíl, tedy remízový import z Prahy naplnila. Slavia musí zpytovat svědomí, že podlehla Hradci a tím umožnila Plzni v neděli jen bránit. Také proto, že ze hry nebyla schopna skórovat. A hlavně proto, že po gólu na 1:1 neudržela maximální koncentraci a umožnila soupeři dostat se s balonem do šestnáctky před Mandouse.

Souboj o titul už teď bude probíhat jen na dálku. Intermezzo tomu všemu obstará středeční pohárové finále v Uherském Hradišti mezi Slováckem a Spartou. A právě tyhle dva týmy spolu s Baníkem budou v závěru ligy čelit i hlavním aspirantům titulu.

Jak vypadá los? Plzeň hostí Spartu, v boleslavském azylu ji přivítá Hradec Králové a tečku přinese duel Viktorie s Baníkem.

Slavia hostí tým Slovácka, jede do Ostravy a v poslední „rundě“ hostí Spartu.