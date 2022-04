Vše o sázkách. Po hradeckém šoku se trhaly tikety a odtekly miliony

Jaký potenciál nabízí finálová fáze Fortuna ligy? Na co Češi sází nejvíce a jak hradecké zaváhání Slavie hnulo s kurzy? Nosiči vody si do studia přizvali Romana Kovaříka, sportovního experta sázkové kanceláře Fortuna.

Fortuna liga se v sezoně 2019/2020 přidala k mnohým evropským soutěžím, když si do klasického programu přidala systém herní nadstavby, v níž se jednotlivé kluby poperou o titul, pohárová umístění a také o udržení se mezi elitou.

Ligu mladým

Zatímco divácký zájem o vrcholící hokejové play-off zhmotňují vyprodané stadiony, fotbalová nadstavba fandy prozatím tolik nezaujala a stihla si najít mnoho kritiků. Už nyní je přitom jasné, že se finále Fortuna ligy odehraje ve stejném formátu i v příští sezoně.

Nosiči vody v nové epizodě debatovali o tom, jestli je nový systém důležitý pro byznys sázkové kanceláře Fortuna – hlavního partnera celé soutěže.

„Samozřejmě je to pro nás příjemné. Těch pět kol navíc nám zajistí extra náběry od sázkařů. Pochopitelně záleží, jak to dopadne výsledkově – můžeme jít do plusu i do minusu. Pravdou je, že v sázkařském byznysu je spousta proměnných. Jednou z nich je zhuštěný kalendář, který může přijít ruku v ruce se zavedením nadstavby. Například na kola hraná ve všední dny se sází méně. Totéž platí pro kola, která mají na programu výkop všech zápasů ve stejný čas, což nás čeká například během posledních zápasů finále,“ tvrdí Roman Kovařík.

„Po Evropě dochází k zavádění jakýchsi fotbalových play-off. Takovou tendenci vnímám do určité míry jako boj ostatních soutěží vůči té evropské top pětce. Někdo přišel s nápadem, jak celou soutěž zpestřit, pokusit se ji zdramatizovat a divácky oživit. Teoreticky by to lidi mělo zajímat, ale zatím to tak nevypadá,“ komentuje fotbalový expert Seznam Zpráv Luděk Mádl.

Ačkoliv má sázková kancelář s narůstajícím počtem zápasů větší šanci na zisk, Roman Kovařík se v podcastu vyslovil pro tradiční ligový model, kdy se odehraje základní hrací část klasickou ligovou formou, tedy každý s každým doma a venku:

„Jsem také pro rozšíření ligy na 18 celků, a to především kvůli mladíkům od 17 do 21 let, kteří by tak teoreticky mohli dostat více prostoru. Ti v české lize momentálně tolik nenastupují. Přitom všude ve světě ti nejlepší mladí fotbalisté obvykle hrají nejvyšší soutěže. Zároveň jde o ten nejlepší prodejní artikl. Český fotbal by touto cestou mohl získat víc finančních prostředků.“

Komu Češi fandí nejvíc?

Nosiči vody ve speciální epizodě pátrali i po sázkařských tendencích Čechů. „Na jedno kolo Fortuna ligy se nasází přes 10 milionů v rámci předzápasových aktivit. K tomu přidáme zhruba 5 milionů z ‚live‘ sázek. Objem celkových sázek bych tipoval na 15 milionů za jedno kolo. Fortuna liga patří k nejsázenějším soutěžím, ale přesto figuruje až za Ligou mistrů, anglickou Premier League nebo zámořskou NHL. Tyto soutěže jsou na tom ještě o něco lépe. Jsou nejsledovanější a diváky zásobují vysokým počtem zápasů,“ popisuje Roman Kovařík.

Do sázkařských tendencí Čechů se podle něj významně promítá fanouškovství: „Řada lidí například nedokáže sázet proti klubu svého srdce. To se projevuje zejména v evropských pohárech, kdy se sází na české týmy i proti favoritům. V lize se sází o něco víc rozumem, pro výhru a výdělek. Navíc v tomto případě jsou lidé informovanější, což je jedním z klíčů pro úspěšné sázení.“

Nosiči vody se také dozvěděli, že čeští sázkaři věří z dlouhodobého hlediska nejvíce Slavii. Proč? Jaký balík vyneslo Fortuně nečekané klopýtnutí sešívaných s Hradcem? Jaká je současná forma Plzně a Sparty? A proč nedokáže Sparta dlouhodobě předvádět stejné výkony doma a venku? I o tom uslyšíte v domácí části podcastu.

V zahraniční rubrice Nosiči vody hodnotí další střetnutí anglických velkoklubů, tentokrát mezi Arsenalem a Manchesterem United. Proč Ronaldův příchod zazdil celou sezonu United? Jak moc sází Češi na to, že se v německé Bundeslize prosadí kanonýr Patrik Schick? A jaký by byl kurz na to, že Robert Lewandowski opustí v létě Bayern Mnichov? V sázkařském okénku nechybí preview semifinálových duelů Ligy mistrů a nedělního šlágru Fortuna ligy mezi Slavií a Plzní.

