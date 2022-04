Český fotbal pro nevidomé míří na ME. V celé zemi ho hraje 20 lidí

Pravidelný návštěvník fotbalových utkání na všech úrovních získá čas od času dojem, že fotbalisté, trenéři, o rozhodčích vůbec nehovořím, musí být slepí, protože by přece nepředváděli to, co předvádějí, pokud by měli zrak v pořádku. A občas tento názor z tribuny hlasitě sdělí zmiňovaným účastníkům fotbalové taškařice. Ale co by asi tak inkriminovaný milovník fotbalu řekl na to, že by se mohl jít podívat na zápas, kde proti sobě nastupují opravdu nevidomí fotbalisté?