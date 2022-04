Jednání se Šilhavým vedla k dohodě. Trenér u fotbalové reprezentace zůstane

Od té doby setrvával Šilhavý a jeho realizační tým v nejistotě. Platnost jeho dosavadního kontraktu vyprší v červenci. Spekulovalo se o tom, že předseda Petr Fousek by dal přednost příchodu nového trenéra, jmenovitě Ivana Haška, jemuž skončila práce v Libanonu. Skloňovalo se i jméno Vítězslava Lavičky, který má uzavřen toliko krátkodobý kontrakt s kuvajtskou asociací.

Smlouva by měla být uzavřena do konce kvalifikačních bojů s automatickým prodloužením pro závěrečný turnaj Euro 2024 v případě, že se na něj český celek probojuje. Kvalifikace ve skupinách je na programu od března do listopadu 2023, barážové duely potom v březnu 2024.