Před bitvou o pohár je Vrba pod tlakem. Ze Sparty může nabrat směr Baník

Zatímco si to Slavia s Plzní rozdala o titul, Sparta klopýtla s Hradcem Králové. O dalším osudu sparťanů i jejich trenéra Pavla Vrby se rozhodne ve finále poháru se Slováckem. Neúspěch může na Letné mnohé změnit.

Nosiči vody přicházejí s novou epizodou ještě plni dojmů z „titulového“ šlágru mezi Slavií a Plzní. Vzhledem k postavení v tabulce bylo dopředu jasné, že se plzeňští fotbalisté nikam nepohrnou. Svěřenci Michala Bílka zvolili velmi defenzivní taktiku, která se stala podle Luďka Mádla už jakousi ochrannou známkou plzeňského stratéga.

Slavii chybí otvírač

Proč se Slavii nepodařilo potvrdit roli favorita? „Sešívaní si nevěděli rady s plzeňskou vozovou hradbou, která parkovala někdy až v osmi lidech před vlastní bránou,“ popisuje nedělní dění fotbalový expert Seznam Zpráv Mádl.

„Nejvíc mě překvapila sestava domácích, a to především ve středu pole. Vedle Tomáše Holeše vyběhl Jakub Hromada, jakýsi podhrot hrál Ibrahim Traoré. Jenže to jsou všechno defenzivní záložníci, nikoliv kreativní otvírači zakonzervovaných obran. Tuhle roli nedávno plnil ve Slavii Nico Stanciu, ale ten už po odchodu z klubu pochopitelně nepomůže. Petr Ševčík se měl stát jeho následovníkem, jenže se často potýká se zraněním. Takový Stanislav Tecl, který na hrotu nastoupil, rozhodně není záruka hattricků. Slavii dlouhodobě chybí klasický centrforvard, tedy někdo, kdo by nasázel 10–15 gólů za sezonu, “ vypočítává Mádl.

Jaká jména se v souvislosti s letním přesunem do Edenu nejčastěji zmiňují? A proč by se sešívaným mohl hodit hradecký Vlkanova? Nejen to se dozvíte v podcastu.

Podle Jaromíra Bosáka se na nedělní produktivitě Slavie jasně promítl i výkonnostní pokles některých hráčů. „Všichni máme v paměti výkony Petera Olayinky z jeho nejlepších sezon, kdy opravdu dokázal rozbíjet obrany, dostávat se do šancí a proměňovat je. Rozdělil bych jeho přínos na dvě části. Co se týká jeho práce, není mu co vytknout. Jenže čistě fotbalově je to poslední rok bídné. Nejde jen o Olayinku, celkově to Slavii neladilo,“ všímá si moderátor Jaromír Bosák.

Nosiči vody se vrací k oběma edenským penaltám, jež vyvolaly silné kontroverze, a také si kladou otázku: Vytrácí se z Edenu sebevědomí?

Vrba do Baníku?

To na druhém pražském břehu Vltavy bylo po zápase domácích ještě neveseleji než v Edenu. Zasloužil se o to zejména nepřesvědčivý výkon sparťanů, který vyústil v remízový konec. Herní zmar proti Hradci sparťané korunovali velmi nepovedeným závěrem utkání.

„Pavel Vrba byl už v průběhu zápasu evidentně zdrchaný. Sparta měla proti Hradci demonstrovat svou sílu, naladit se na pohárové finále. Jenomže Letenští hráli dobrý fotbal snad jen první čtvrthodinu,“ hodnotí utkání Bosák.

„Pro Spartu je naprosto klíčové středeční pohárové finále se Slováckem, jehož vítěz bude zařazen do předkol Evropské ligy. Pro Spartu je nejdůležitější získat nějakou trofej, což se v lize zřejmě nepodaří. Pokud by ji nezískala, otevírá se otázka, co by se na Spartě začalo dít. A nejen vzhledem k hattricku rozjetého Václava Jurečky proti Baníku Ostrava bych považoval domácí Slovácko za favorita. Náladě Pavla Vrby rozumím. Ten má bezpochyby za úkol finále vyhrát za každou cenu, ale dobře ví, že jde o náročnou výzvu,“ míní Mádl.

Pokud by sparťané ve středu neuspěli, Nosiči vody predikují, že na Letné dojde brzy k zásadním změnám. „Pravdou je, že se Václav Brabec, šéf Baníku, nijak netají několikaletou touhou získat Vrbu do svých služeb. Je možné, že v případě neúspěchu v pohárovém finále by se to lákání ještě zintenzivnilo, protože na Spartě by se nedostavil úspěch a to se na Letné jen tak neodpouští,“ tvrdí Bosák.

V zahraniční části podcastu Nosiči pěli ódu na italského kouče Carla Ancelottiho, jemuž se podařilo jako prvnímu trenérovi v historii dobýt titul ve všech pěti nejvýznamnějších evropských ligách. Nechybí rozbor londýnského derby mezi West Hamem a Arsenalem a řeč se stočila i k možným příčinám dalšího klopýtnutí Chelsea, kterou v neděli sestřelil zachraňující se Everton. Trio Nosičů vody se rozloučilo se superagentem Raiolou, který zemřel v sobotu. Jaké hvězdy zastupoval a co to pro ně může znamenat?

I to se dozvíte v novém díle Nosičů vody. Celou epizodu si poslechněte v přehrávači v úvodu článku, na Podcasty.cz nebo ve své podcastové aplikaci.