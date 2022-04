Mluví o očistě. Na Krulu či Nezmara se ale Fousek neptal. A co Chřestýš?

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Očistu českého fotbalu od korupce a navrácení jeho důvěryhodnosti si Petr Fousek ve volební kampani vetknul do záhlaví svého programu. Poté, co se stal předsedou Fotbalové asociace ČR, zprofesionalizoval komisi rozhodčích. A podle svých slov ji odstřihnul od zájmů klubů, ale i vedení ligy či asociace.

Kauzy z berbrovské minulosti řeší Etická, potažmo Odvolací komise FAČR. „Ctíme její nezávislost a do jejího vyšetřování nezasahujeme. Objem spisu je obrovský a neumožňuje rychlejší postup,“ říká Fousek.

V říjnu 2020 zatkla policie tehdejšího místopředsedu FAČR Romana Berbra a s ním zhruba dvě desítky dalších osob, především rozhodčích. Trestní stíhání se vede i vůči Romanu Rogozovi, který byl nejbližším Berbrovým spolupracovníkem a zároveň sportovním ředitelem Slavoje Vyšehrad.

Právě Vyšehrad už byl fotbalovými orgány potrestán přeřazením o dvě třídy níž, konkrétně ze třetí ligy (ČFL) do pražského přeboru. V médiích ale probleskují i další úryvky z vyšetřovacího spisu.

Ty odkazují na to, že se např. před finále Mol Cupu v roce 2020 objevil u Berbra na Strahově pracovník Sparty Josef Krula. S odkazem na toto jednání pak Berbr instruoval sudího Pavla Královce za použití šifry o „suchým hajzlu“ – více zde. Královec ve finále poškodil domácí Slovan Liberec, když chybně nevyloučil sparťana Frýdka. I díky tomu Sparta domácí pohárovou trofej získala.

O Slavii zase vyšlo najevo, že s Rogozem úzce paktoval její sportovní šéf Jan Nezmar a posléze i Jiří Bílek. Debatovalo se tu o nominacích jednotlivých sudí na zápasy, dokonce o „Taťkově“, tedy Berbrově podpoře. A Berbrově manželce Dagmar Damkové se ze Slavie vozily poukazy na luxusní dárky. Více zde.

Mezi stíhanými v této aféře je i Martin Svoboda, řečený Chřestýš. Ten nyní kooperuje s Viktorií Plzeň, podle vedoucího mužstva Miroslava Jedličky je Svoboda externím spolupracovníkem klubu – více zde.

Fousek: To je na Etické komisi. Ne na mně

Když Petr Fousek, předseda FAČR, dostane otázku, zda si dokáže představit, že by mohl být klub typu Sparty či Slavie například za korupci vyřazen z ligy, začne po svém zvyku odpovídat poněkud zeširoka.

„Jde o diskutované téma, které je spojené se starým vedením asociace a s předchozí érou, jsem rád, že to fanoušci chápou. Vyšetřování policie v kauze spojené s pány Berbrem či Rogozem stále pokračuje a spis se stále doplňuje. My jsme, na rozdíl od našich předchůdců, získali přístup k němu,“ zdůrazňuje Fousek.

A pokračuje: „Kauzou se zabývá orgán, který je k tomu v rámci FAČR určen, a tím je Etická komise. Ctíme její nezávislost a do jejího vyšetřování nezasahujeme. Objem spisu je obrovský a neumožňuje rychlejší postup. Komise měří všem stejně. Musím ocenit její úsilí a energii.“

Přijde mu nepatřičné, že by se měl například on sám ze své pozice předsedy svazu ptát Sparty, co dělal její činovník Krula u Berbra. Anebo slávistů, co to bylo za peníze, které Berbr podle spisu po Slavii dlouhodobě vymáhal a její sportovní šéf Nezmar na to opakovaně odpovídal: „Ano, my dlužíme.“

„Samozřejmě jsem v kontaktu se všemi ligovými kluby,“ říká Fousek. „Některé mediálně převzaté části spisu jsem zaregistroval. Nevím, do jaké míry jsou úplné. Jasně jsme řekli a dodržujeme to, že se ze strany FAČR nebudeme k těmto věcem vyjadřovat, ať už se to týká jednotlivců, klubů nebo konkrétních situací.“

Fousek ujišťuje, že do věci opravdu nijak nevstupuje, a to ani dotazem. „Neptal jsem se ani Sparty na Krulu, ani Tvrdíka na Nezmara. A ani nikoho jiného na kohokoli dalšího. Tohle je věc, kterou musí posoudit Etická komise.“

Když padne jméno slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka, který informoval veřejnost o svém onkologickém onemocnění, operaci a následné léčbě, která nyní probíhá, Fousek připodotkne: „Dovolte mi prosím osobní odbočku. Jaroslavu Tvrdíkovi bych rád popřál sílu v boji s nemocí, uzdravení a návrat k fotbalu.“

Vstoupit do hry jako Pelta? To není v plánu

V roce 2012 zpěnila hladinu českého fotbalového rybníčku aféra tzv. Křetínského černé tašky. V jejím rámci se začalo poprvé hlasitěji hovořit o manipulaci rozhodčích realizované centrálně od Romana Berbra. Do souvislosti s fotbalovou korupcí začala média dávat i Martina Svobodu alias Chřestýše či Romana Rogoze.

Aniž by konkrétně jmenoval, vyhlásil tenkrát tehdejší šéf asociace Miroslav Pelta, že uplatní svůj vliv a zatlačí na majitele klubů kvůli některým toxickým jménům. Následně Roman Rogoz skončil v Dynamu České Budějovice. Časem se pak ovšem zase objevil v dalších klubech, až skončil na Vyšehradě.

Nyní byl pro změnu popsán případ Martina Svobody alias Chřestýše, který je kvůli korupci ve fotbale trestně stíhán už podruhé. Prvně to bylo v roce 2012, když sudí Adámek a Býma u notáře prohlásili, že je Svoboda korumpoval ve prospěch Viktorie Plzeň. U soudu pak ale nevypovídali a Svoboda byl obžaloby zproštěn.

Podruhé je nyní Svoboda obviněn z korupce, kterou měl podle policie uplatňovat ve prospěch Brozan. O případech podrobněji zde.

Podstatné je, že se Svoboda neustále pohybuje v těsné blízkosti Adolfa Šádka, šéfa Viktorie Plzeň. Ten o Svobodovi, přezdívaném Chřestýš, léta tvrdil, že je to jen jeho kamarád. Nedávno se však ve výpovědi vedoucího mužstva Viktorie objevila slova, že Svoboda je externím spolupracovníkem klubu a radí mu ohledně výběru hráčů.

Co na to všechno Fousek? Odmítá, že by měl jít Peltovou cestou a pokusit se osobně takto toxické osoby z fotbalu vytěsnit. „Posuzovat provinění je na policii, soudech, na fotbalové půdě na Etické, případně Odvolací komisi. A pokud se týká toxicity, je to na představitelích klubů či regionů, aby si ji vyhodnotili,“ míní Fousek.

„Deklarovali jsme potřebu obnovit důvěru ve fotbal. Vím, že někteří by si přáli, aby tady zaznívaly hlasitější apely na to, aby ten či onen někde nefiguroval. Já myslím, že je na místě, abychom jak já, tak výkonný výbor dodržovali linii obnovy důvěry ve fotbal, ale abychom se tady nahlas dopouštěli nějakého kádrování, tak to veřejně určitě realizovat nebudeme,“ sdělil Fousek.

Posléze dodal: „Lze to snadno komunikovat interně.“

Možnost komunikovat „případ Chřestýš“ s plzeňským bossem Adolfem Šádkem mívá Fousek přinejmenším vždy jednou do měsíce na zasedáních výkonného výboru FAČR, jehož je Fousek předsedou a Šádek členem.

Není jasné, zda kdy nějaká taková komunikace proběhla. Pokud snad ano, pak rozhodně bez výsledku. I na minulém ligovém kole v Olomouci seděl Martin Svoboda alias Chřestýš hned vedle Adolfa Šádka a jeho bodyguarda. Jako obvykle.

Petříka pochválil a vzápětí vyhodil. Proč?

Otázka důvěryhodnosti rozhodčích se podle Petra Fouska za 10 měsíců jeho mandátu posouvá směrem k lepšímu. „Změnili jsme úplně strukturu na nejvyšší úrovni, a to považuji za náš velký úspěch. Pod vedením Radka Příhody funguje komise v profesionálním modelu, oproštěna od vlivu klubů, ligy i svazu.“

Fousek zdůrazňuje: „Celé to prostředí je samozřejmě dotčeno aférami, řada rozhodčích skončila, probíhá generační výměna. Příhodova komise se věnuje i ženskému fotbalu, má návaznosti na sudí z nižších pater. Co nás pálí v rámci celého českého fotbalu je nedostatek rozhodčích, proto jsme zintenzivnili náborovou kampaň.“

Ta je podle předsedy úspěšná a noví rozhodčí se do služeb fotbalu hlásí.

Konzervativní síly uvnitř fotbalu, které ve volbách podporovaly Fouskova protikandidáta Karla Poborského, mají silnou baštu v takzvané Řídící komisi Čechy. Jde o segment fotbalu, který organizuje třetí ligu v Čechách, tzv. ČFL, české divize a příslušné mládežnické soutěže.

Do tohoto prostředí, ve kterém mají rozhodující slovo lidé, kteří byli v nedávné době velmi blízcí Romanu Berbrovi a jeho představě fungování fotbalu, vyslal Fousek loni v létě coby šéfa komise rozhodčích Petra Petříka.

Následně vznikly ostré třecí plochy, zejména mezi Petříkem a Martinem Drobným, předsedou Řídící komise Čechy. Ve finále si ti dva přes úřední desku vyřizovali (nebo pokoušeli vyřizovat) vzkazy, kdo z nich má odstoupit dřív. O případu jsme blíže psali zde.

Rozřešení sporu uchopil Fouskův výkonný výbor pro mnohé překvapivě. To když Petra Petříka a jeho komisi poměrem hlasů 12:0 odvolal. Proč? „Bylo to vyvrcholení dlouhodobého procesu a vyhrocení komunikace, nebo naopak nekomunikace mezi řídící komisí a její rozhodcovskou komisí,“ rekapituluje Fousek.

Odmítá tezi, že šel Petřík do jámy lvové bojovat za Fouska. A předseda ho následně podtrhnul. „Já myslím, že nebojoval za Fouska. Bojoval za to, o čem se tady bavíme, a to je kvalitní rozhodcovství a zlepšení důvěryhodnosti. Odvolané komisi musím přiznat ke cti, že tam výrazně posunula kvalitu rozhodcovství. A mluví o tom také signály z klubů ČFL a českých divizí.“

Leckomu jistě přijde zvláštní, že v takové situaci přijde vedle pochvaly a poděkování zároveň také zpráva o odvolání chválené komise. Tady je Fouskovo vysvětlení: „Není to celé jen o tom rozhodcovství, ale také o komunikaci. A ta dospěla do takového stadia, že výkonný výbor přes všechny posuny vpřed prostě usoudil, že jediné možné řešení je odvolání té komise. Až do odvolání se rozhocovství v tomto segmentu přesunulo pod celostátní komisi Radka Příhody. Nechceme slevit z našich cílů, chceme zachovat trend zlepšování kvality.“

Realita je taková, že Václav Hartman, jeden z členů Příhodovy komise, sestavil pracovní skupinu, která se o problematiku rozhodcovství na úrovni Řídící komise Čechy stará. „A s ní zatím panuje spokojenost,“ uzavírá téma Fousek.

Poláci i na nadstavbu? A co kalibrovaná čára?

Hodně debat vyvolaly nominace polských sudí na řízení jarních ligových duelů, ve kterých Slavia hrála se Spartou a s Plzní.

„To téma jsme opakovaně diskutovali s Ligovou fotbalovou asociací a komisí rozhodčích,“ říká Fousek. Mnohé zaujalo téma zvýšených nákladů na sudí z Polska. „Má to samozřejmě svoje výhody a nevýhody a náklady na ty zahraniční rozhodčí jsou samozřejmě vyšší než na ty české. Zatím se jednalo o dva případy, náklady na polské sudí uhradí FAČR s tím, že kluby deklarovaly svou připravenost se na tom rozdílu podílet.“

Blíží se tzv. Finále Fortuna ligy, včetně skupiny bojující o titul. Nabízí se otázka, zda budou polští sudí angažováni i pro tyto duely. „To se bude teprve vyhodnocovat. Nyní je předčasné na to odpovědět,“ nepřekvapí Fousek.

Do budoucna by rád vyřešil alespoň otázku tzv. kalibrované čáry, která v českém systému videorozhodčího významně schází pro možnost posuzování ofsajdové situace.