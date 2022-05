Speciál: Šmicer hru o trůn nevzdává, Liverpool věří v Gerrardovu pomoc

Za Nosiči vody zavítal exkluzivní host. S Vladimírem Šmicerem jsme mluvili o Liverpoolu a jeho ambicích před finále Ligy mistrů. V podcastovém speciálu jsme hledali příčiny neúspěchu Slavie a došlo i na F-evoluci.

Liverpool válí. The Reds stále neztratili naději na tzv. quadruple, tedy zisk čtyř trofejí během jediného soutěžního ročníku. Svěřenci Jürgena Kloppa už v aktuální sezoně dokázali ovládnout jak anglický ligový pohár (Carabao Cup), tak i slavný FA Cup. A to není konec, stále mají políčeno na dvě další trofeje mimořádné blyštivosti.

„Ať už se teď stane cokoli, sezona v Liverpoolu bude hodnocena jako úspěšná,“ míní Šmicer, který barvy Liverpoolu oblékal v letech 1999–2005. „Famózně letos opět vyšlo začlenění posil do týmu, zkvalitnila se i síla lavičky, to všechno hrálo Kloppovi do karet.“

Další jejich sen, o ušatém poháru určenému vítězi Ligy mistrů, se Liverpoolským může naplnit už příští sobotu v Paříži, kde ve finále změří síly s Realem Madrid. Mnohem dříve, už dnes, se rozlouskne tajenka se jménem mistra anglické Premier League. Tady jsou Liverpoolští odkázáni doufat v zaváhání vedoucího týmu tabulky, tedy Manchesteru City.

V jakém rozpoložení se tým z Anfieldu nachází před rozuzlením celého ročníku? Kolik zbývá hráčům síly? A co všechno se musí pohlídat a sladit, aby jeden tým dokázal úspěšně útočit na tolik cenných trofejí zároveň?

Nosiči vody pro hledání odpovědí nemohli najít nikoho povolanějšího. Vladimír Šmicer v barvách Liverpoolu slavil celkem pět trofejí, včetně triumfu v Lize mistrů v sezoně 2004/2005.

Nejtěžší soupeř vyzve Gerrarda

V cestě Liverpoolu za domácím titulem stojí opět Manchester City – mužstvo, které se zdá být silnější než kdy dřív. V prosinci vykročili Citizens do velkého trháku a v půlce ledna už se svěřenci Pepa Guardioly mohli v čele anglické ligy pyšnit náskokem 14 bodů. Zdálo se, že na takový bodový polštář už nikdo jiný nedolehne.

Jenže Reds se nadechli ke spanilé jízdě a stáhli svého soka na rozdíl jediného bodu. Díky jejich senzační formě se tak o titulu mistra rozhodne až v posledním kole soutěže. To vyvrcholí dnes, tedy v neděli 22. května.

V kalendářním roce 2022 zůstává Liverpool v ligové soutěži jako jediný neporažen, z 18 zápasů dokázal patnáctkrát vyhrát. Pokud v neděli porazí Wolves, zakončí ligovou pouť se ziskem 92 bodů. Podíváme-li se do minulosti, takový zisk by zajistil titul v Premier League ve 24 případech z 29 možných. Jenomže letos přesto drží před posledním kolem vyšší karty Manchester City. V tabulce ho hřeje náskok sice jediného, ale důležitého bodu. Pokud dnes zvítězí a náskok tím definitivně potvrdí, udrží si Liverpool za zády.

„Mrzí mě, že to má v posledním kole Manchester City ve svých rukách. Na druhou stranu je čeká Aston Villa, která v posledních týdnech dokazuje, že patří mezi velmi silné celky. Villu koučuje liverpoolská legenda Steven Gerrard, ofenzivu řídí jeho bývalý spoluhráč Philippe Coutinho. Právě tito muži udělají cokoliv, aby sebrali Citizens titul ve prospěch Liverpoolu. Společně mají na to City zaskočit, v Premier League navíc člověk nikdy neví,“ tvrdí Vladimír Šmicer.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Mimořádná sestava Nosičů vody: zprava Luděk Mádl, Vladimír Šmicer a Jaromír Bosák.

Ve studiu panovala shoda, že poslední krok bývá ve sportovním světě většinou tím nejtěžším. Šmicer připomínal trefu Sergia Agüera z roku 2012, která v nastaveném čase vystřelila Citizens premiérový titul, Luděk Mádl si okamžitě vybavil zápas mezi West Hamem a Manchesterem United z roku 1995: „Tehdy český brankář Luděk Mikloško v posledním kole heroicky vychytal střelce Manchesteru United a svým výkonem jim odepřel radost z titulu. Dodnes na to nezapomněli.“

Funkční rotace a práce psychologa

Současný Liverpool se naučil těžit z funkční hráčské rotace. Trenér Jürgen Klopp nově spoléhá na kvalitu kompletního kádru a jeho svěřenci mu to vrací prvotřídními výkony. Celkem 21 hráčů Liverpoolu v aktuální sezoně naskočilo do 20 nebo více zápasů. Jiný, průměrný účastník Premier League si v tomto ohledu obvykle vystačí se 14 či 15 borci.

„Liverpoolští hráči mají neuvěřitelné sebevědomí. Kohokoliv pošle Klopp na trávník, ten hraje výborně. Jejich lavička se v posledních letech výrazně zkvalitnila. K tomu přispěly zejména skvělé transfery. Poslední dva podpisy posunuly Liverpool ještě o level výš. Luis Diaz předvádí výkony na úrovni ofenzivních tahounů Salaha a Maného. Na tempo Premier League si zvykl za dva týdny. Ibrahim Konaté to má sice v obraně těžší, ale svou výkonností dokázal zvednout konkurenta Joela Matipa,“ všímá si Šmicer.

„Zdravá konkurence v kádru je pro úspěch zásadní. Fotbalisty přinutí hrát lépe, zdokonalovat se. Cítí, že mají za sebou dravce, který hraje skvěle a je hladový po jejich místě,“ dodává.

Podle moderátora Jaromíra Bosáka musí být trenér Klopp zejména vynikajícím psychologem: „I takoví borci jako Takumi Minamino nebo Divock Origi, kteří nastupují pouze sporadicky, dokáží svými trefami rozhodovat zápasy. Třeba zrovna Minamino nastoupil minulý týden v Southamptonu do ligového zápasu poprvé od prosince 2020. Výsledek? Prosadil se a přispěl k hubené výhře 2:1. V aktuálním ročníku vsítil gól už podesáté, a to má na kontě pouhých 10 startů. Klopp evidentně umí udržet určitou míru spokojenosti a motivace napříč širokým kádrem.“

Kostra drží

Liverpoolu se v posledních letech nestává, že by se během transferových snažení vyloženě spálil. Ba naopak. Mezi největší příchody od léta 2018 patří Fabinho, Keita, Alisson, Jota, Thiago, Tsimikas nebo již zmiňovaní Minamino, Konaté či Diaz. Všichni se uchytili náramně a pozvedli celý mančaft.

„Důležité je, že nikdo z té kostry mužstva ani nepomýšlí na to, že by klub opustil. Nastupovat za Liverpool představuje pro jeho hráče poctu. Klíčoví hráči v Liverpoolu dobrovolně zůstávají. Kádr pak vhodně doplňují nové příchody,“ tvrdí Šmicer.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Vladimír Šmicer v podcastu rozebíral i příčiny ligového neúspěchu Slavie.

Nosiči nakousli i to, jak je to s finanční politikou Liverpoolu. Proč vypadl Šmicer z nominace staré gardy Reds pro utkání s Manchesterem United? A co bychom měli očekávat od nadcházejícího finále Ligy mistrů, v němž má Liverpool příležitost oplatit Realu Madrid porážku z roku 2018? Nejen to se dozvíte v opravdu nabitém speciálním vydání podcastu.

O čem ještě uslyšíte?

Významná část debaty se věnovala také domácímu fotbalovému dění. V první řadě Slavii, v jejímž dresu Šmicer ve své úspěšné kariéře také mnohé odkopal. Dozvíte se, v čem spatřuje konkrétní příčiny skutečnosti, že Slavia počtvrté v řadě titul nezískala, a na co si nejspíš měli dát větší pozor hráči i trenéři. A nejen to. Host podcastu prozradil, co se dělo v kabině Slavie po nedělní porážce v derby.

Řeč se stočila i k F-evoluci a její nespokojenosti s dynamikou změn rok po volební valné hromadě. Šmicer se vyjádřil i k setrvání Jaroslava Šilhavého ve funkci hlavního trenéra české fotbalové reprezentace a zdůraznil, že ještě jedno klíčové místo u národního týmu je zapotřebí urychleně personálně obsadit.

Šmicer hledal odpověď na otázku, jaké může mít Viktoria Plzeň se svým herní stylem vyhlídky v pohárové Evropě. A podivil se, jak nelogicky si teď podle něj srovnala Sparta priority v časovém harmonogramu.

Zajímá vás víc? Celý podcast speciál si pusťte v přehrávači v úvodu článku, na Podcasty.cz nebo ve své podcastové aplikaci.