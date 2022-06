Notičky: Mordor vrací úder, ale i půtky směřující k patu ukázaly cestu

Čtete webovou verzi newsletteru Notičky, ve kterém Luděk Mádl každý čtvrtek provádí zákulisím fotbalu či jiných sportů. Pokud se vám Notičky budou líbit, přihlaste se k odběru.

Před rokem, konkrétně 3. června 2021, kdy byl Petr Fousek v Nymburce zvolen předsedou Fotbalové asociace ČR, se zdálo, že je k tomu dobře našlápnuto.

I proto, že byl Fouskovi navolen výkonný výbor tak, že se po sečtení zástupců Moravy, F-evoluce a neutrála Václava Andrejse počítalo s převahou progresivních sil v poměru 8:4.

Současná realita je taková, že je F-evoluce s tempem transformačních změn ve Fouskově podání výrazně nespokojena. A tak „vaří vodu“.

Ve dvanáctičlenném výkonném výboru FAČR zachovává Morava vůči Fouskovi loajalitu, takže dva nespokojené f-evoluční hlasy Rudolfa Řepky a Tomáše Neumanna ve fotbalové vládě samy o sobě nic nezmění.

F-evoluce se s tím odmítá smiřovat ještě po celé tři další roky standardního mandátu všech členů VV FAČR. A tak podnítila v českých divizích proces, který v souladu se stanovami vyvolá hlasování o možném odvolání dvou členů Fouskovy fotbalové vlády. Jde o zástupce konzervativního křídla, kterému F-evoluce říká Mordor, jmenovitě o odvolání místopředsedy Jana Richtera a předsedy Řídící komise Čechy Martina Drobného.

Legislativně tento proces vyžaduje svolání mimořádné valné hromady, což se vyřešilo, protože se termínově i místně „přilepila“ k řádné valné hromadě, jež se 17. června koná v pražském hotelu Pyramida.

Sestavily se už i kandidátky pro případ, že by byli Richter s Drobným skutečně odvoláni. Na místopředsedu FAČR by kandidoval miliardář Milan Kratina, mecenáš F-evoluce, dále Rudolf Blažek, někdejší zákonodárce za ODS a nyní šéf pražského Motorletu, o jehož zájmu vstoupit do VV FAČR informovaly před časem jako první právě Notičky. A znovu také Jan Richter, což mi, přiznám se, přijde trochu bizarní. Logika úvahy, že by ho titíž delegáti na stejném jednání odvolali a vzápětí znovu zvolili, mi totiž, přiznám se, poněkud uniká.

Podobně by se ovšem v případě pozice předsedy Řídící komise Čechy o své zvolení znovu hlásil i Martin Drobný. Vedle něj by byl ve hře f-evoluční Tomáš Novák (OFS Benešov) a konzervativec, chcete-li berbrista, Slavomír Kozel (místopředseda KFS Karlovy Vary).

Většina insiderů ze zákulisí, včetně těch f-evolučních, se ovšem shodne, že žádné volební změny nejspíš stejně neproběhnou. A to na základě výsledků pondělní schůze části české komory, kde v takzvaných provolbách F-evoluce těžce neuspěla.

V provolbě šlo o to, které kluby na valnou hromadu pojedou. Zatímco u I. a II. ligy platí, že co klub a jeho A-tým, to delegát, na úrovni třetí ligy a divizí je stanovami určený počet delegátů výrazně nižší než počet klubů v soutěžích.

V Čechách se tato selekce v dávnějších berbrovských časech řešila podle aktuálního umístění klubů v soutěži, což vedlo k tomu, že se před valnými hromadami začalo urputně bojovat třeba o 7. příčky v tabulkách. A do této politicko-sportovní hry samozřejmě na hřištích výrazně vstupovali i rozhodčí.

Na Moravě vždy probíhaly provolby a k tomuto řešení pak už v pozdním berbrovském období přistoupily i Čechy.

Konzervativní síly v zákulisí zapracovaly, údajně se v tom coby lobbista intenzivně angažoval i Miroslav Pelta. A z českých provoleb vzešel takový mix delegátů valné hromady, že od něj rozhodně nelze čekat podporu změn, natož f-evolučních kandidátů.

Nicméně nedělejme ještě účet bez hostinského. Nikdo neví, co na koho do 17. června ještě vyplave, případně kdo bude obviněn či zatčen, to zase v českém fotbale není nic tak neobvyklého.

I dosavadní půtky ale nabízejí inspiraci, jak věci zlepšovat. Obě strany se nyní vzájemně napadají, že na jedné schůzi zastupoval Brozany disciplinárně potrestaný berbrovec Hořejší, na další zase, že některé kluby poslaly místo sebe jako své zástupce f-evolucionáře Živného, Knoblocha či Marušku.

Zástupnostem sice nyní řády nezamezují, ale do budoucna to nabízí úvahu, že přímější demokracii a transparentnosti v asociaci by bezpochyby prospělo, kdyby měl každý třetiligový či divizní klub právo své „delegačenky“ na valnou hromadu. A kdyby všechny kluby na všech oficiálních jednáních směli zastupovat jen jejich statutární představitelé či pracovníci klubu.

Kouzelník týdne: Tomáš Rosický

V českém fotbale se obvykle dříve či později „rozkecá“ všechno, nicméně proces hledání nového trenéra Sparty se stal přinejmenším výjimkou z tohoto pravidla. Jméno dánského kouče Briana Priskeho překvapilo všechny, vyjma nejužšího kroužku zasvěcenců.

Náš tak trochu komiksový příběh o tom, jak se Tomáš Rosický nechal inspirovat bronzovým tažením finského hokejového kouče Kariho Jalonena, je samozřejmě nadsázkou. Nicméně je opravdu pozoruhodné, jak se dosavadní monolit ultrakonzervativních obav českého sportu z angažování zahraničních expertů zničehonic rozpadl, když po trenérovi skandinávského původu sáhl hokejový svaz a následně i fotbalová Sparta.

Nabízí se tím jinde zcela běžný, v Česku dosud odmítaný trend napojení na mezinárodní výměnu zkušeností a odborného know-how. Českému sportu, až dosud nesmyslně uzavřenému do sebe, by tahle cesta nemohla neprospět. Takže jen houšť a větší kapky.

Zásahy týdne

Dán ve strašidelném mlýně. Právě příchodu Briana Priskeho do Sparty jsem věnoval speciální vydání glosáře.

Hložek a Leverkusen. Čekání na definitivní potvrzení přestupu Adama Hložka do Bayeru Leverkusen se sice trochu protahovalo. Ale v podcastu Nosiči vody už jsme stihli detailně rozebrat, co ho tam čeká. A zda jde o dobrou volbu pro jeho kariéru.

Miliony pro „Jágrovu“ halu. Zpráva, která potěší příznivce kladenského hokeje.

Váňa a spol. se bouří. V Pardubicích by nový zimák postavil miliardář Petr Dědek i za své, jenže se to zase nelíbí zástupcům dostihového sportu.

Patino mezi hvězdami. Do Síně slávy českého fotbalu byl uveden Karol Dobiaš, přezdívaný Patino. A Stanislav Hrabě sepsal jeho velký životní příběh.

Tweet týdne

Možná spíš fotbalová událost týdne, ale do Notiček určitě patří. Ukrajina bojuje s Ruskem doslova o život. A její fotbaloví reprezentanti poslali svým krajanům na dálku spoustu víry, síly a energie, když v baráži v Glasgow porazili Skoty 3:1 a s Walesem se teď utkají o postup na MS. Ukrajinské vítězství na sportovním poli v sobě nese obrovský emocionální náboj. A věřme, že i symboliku.

Co trefili jinde

Notičky si teď stejně jako jejich autor dají na dva týdny pauzu, snad se beze mě tu chvilku obejdete. Čekání si budete moci zkrátit poslechem opravdu speciálního vydání podcastu Nosiči vody s Pavlem Nedvědem, vřele doporučuji!