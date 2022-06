Do kladenské haly, kde je doma Jágrův klub, přiteče od státu 143 milionů

Mezi projekty, které byly nadále přezkoumávány, patřil „zimák“ v Kladně. Vyšetřovalo se mimo jiné, do jaké míry případná státní dotace investovaná do haly napomůže sportovnímu vyžití kladenských dětí a veřejnosti. A do jaké míry z ní bude těžit profesionální klub Rytíři Kladno, který patří hokejové legendě jménem Jaromír Jágr.