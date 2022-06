Dostihy vs. hokej. Plán postavit halu narazil na spolumajitele Velké pardubické

Je to jen pár dní, co podnikatel a vlastník hokejového klubu v Pardubicích Petr Dědek oznámil, že chce postavit úplně novou, moderní halu. Jenže teď se ukázalo, že plán neprobral úplně se všemi, kterých se týká. A logicky: narazil.

Minoritní akcionář Dostihového spolku Pardubice Richard Benýšek soudí, že nová hala poškodí dostihový sport v Pardubicích, že související infrastruktura bude stát město až miliardu korun a konečně, že nová hala není vůbec nutná.

Dědek totiž plánuje novou halu postavit na pozemcích u dostihového závodiště. „Jsem proti výstavbě nové haly na dostihovém závodišti. Budu nucen podat trestní oznámení,“ uvedl v prohlášení pro média Benýšek. „Megalomanská stavba nenávratně poškodí pardubický dostihový sport, závodiště a ohrozí budoucnost dostihů v Pardubicích. Se záměrem nesouhlasí ani osobnosti dostihového sportu v čele s žokejem Josefem Váňou a celá řada minoritních akcionářů Dostihového spolku.“

„Nejmodernější v Evropě“

Plán na supermoderní halu v Pardubicích představil Petr Dědek začátkem května. Objekt označil za nejmodernější hokejovou arénu v Evropě s tím, že bude se svou developerskou skupinou D+D Real jejím investorem. Dědek také oznámil, že postavena bude v areálu pardubického dostihového závodiště a otevření je naplánováno na konec srpna 2025. Náklady na stavbu odhadl mezi třemi až čtyřmi miliardami korun s tím, že město Pardubice nebude hala nic stát.

V multifunkční hale by mělo hrát domácí zápasy Dynamo Pardubice. „Plánujeme kapacitu 13 500 diváků pro hokej a 15 tisíc pro koncerty. Celý komplex zahrnuje i tréninkovou plochu, hotel s restaurací a kongresovými sály, parkovací dům, který bude zároveň novou tribunou pro dostihové závodiště,“ uvedl Dědek. Dodal, že v plánu je i vybudování zázemí a ubytování pro hokejovou akademii. V areálu bude bazén, tělocvična a regenerační linka. Parametry projektu budou prý umožňovat i konání tenisových turnajů ATP a WTA Tour, motokrosových závodů nebo koňského parkuru.

Pardubice už halu mají

Benýšek považuje za zarážející, že pardubický magistrát vedený primátorem Martinem Charvátem (ANO 2011) se k záměru staví velmi vstřícně. „Zarážející je, že se záměrem města nebyli seznámeni minoritní akcionáři Dostihového spolku. V tom má město pouze 60procentní podíl,“ uvádí Benýšek.

Podle něj je zároveň plánovaná stavba v Pardubicích nesmyslná, protože ve městě už jedna multifunkční hokejová hala stojí. „V roce 2007 prošla nákladnou rekonstrukcí a k dnešnímu dni do ní město investovalo stovky milionů korun. Výstavba nové tak není nutná,“ argumentuje Benýšek.

Plán českého podnikatele nepodpořila ani členka pardubického zastupitelstva Helena Dvořáčková. „Zatím se neobjevila žádná skutečnost, která by mě vedla k tomu, že bych tenhle záměr podporovala,“ řekla v nedávném rozhovoru pro hokej.cz. Upřímně si nemyslím, že by Pardubice potřebovaly patnáctitisícovou halu… Pan Dědek by měl v prvé řadě udělat pořádek na svém hřišti. V tuto chvíli podle všech nepravomocných rozsudků není ani majitelem HC Dynamo. To je věc, která by se měla hlavně vyřešit. Aby se ve spolupráci s městem zjistilo, jak to je."

Dvořáčková zároveň upozornila, že současná hala má roční náklady na provoz ve výši 20 milionů korun. Když by Dědek odebral největší byznys, který se v ní pohybuje, to znamená extraligový hokej, kdo by ty náklady platil?

Dědek: Postupujeme správně

Petr Dědek výhrady Benýška i Dvořáčkové odmítá. „Postupovali jsme správně a vše si dobře připravili. Jednáme s městem. Město je majitel a hlavní akcionář závodiště, to je náš hlavní partner. Naši lidi ostatně byli i na představenstvu Dostihového spolku. Nechápu, proč pan Benýšek chce podávat trestní oznámení na neznámého pachatele? To myslí asi na akcionáře a zastupitele? I město vše udělalo správně a my jsme jednali standardně a transparentně. Asi před měsícem k tomu byl seminář, kam mohli všichni přijít a vyjádřit se,“ řekl Dědek v telefonickém rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Dodal, že nová hala dostihovému sportu jen pomůže. „Dostihy klesly a naše investice jim vylepší situaci – dostanou novou tribunu, muzeum, sociálky,“ řekl.

Co se staré haly týče, podle něj Helena Dvořáčková nemá dobré informace. „Do staré haly teče, není v dobrém stavu a potřebuje rekonstrukci, musí se do ní investovat. Město má navíc nedostatek ledových ploch. A co se týče zmíněné miliardy na zaplacení infrastruktury, tak tu zaplatíme my, město by opravdu nic neplatilo,“ uvedl miliardář.

Petr Dědek je český podnikatel, golfový promotér a většinový vlastník HC Dynamo Pardubice. Je majitelem skupiny firem pod hlavičkou DD Group. Dnes jeho společnosti podnikají v realitách a postavily mj. několik logistických parků, které Dědek pronajímá významným partnerům v čele se Škodou Auto. Loni ho časopis Forbes zařadil na 63. místo nejbohatších Čechů s majetkem kolem 5 mld. korun.