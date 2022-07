Není to sci-fi, ale revoluce. Ofsajdy v Kataru odhalí umělá inteligence

FIFA si na letošní MS v Kataru schovala technologický zázrak. Ofsajdové situace posoudí umělá inteligence, která vše ihned sdělí rozhodčím i fanouškům. Nosiči vody zapátrali, jak to celé bude fungovat.

Stačí rychle zavzpomínat. Na MS 2014 v Brazílii pustila FIFA techniku do rozhodování zápasů poprvé. Tehdy šlo o „goal line technology“, která umí určit, zda balon přešel celým objemem brankovou čáru. A zda tedy bylo dosaženo regulérního gólu. To byla ale jen předzvěst.

A také pro letošní MS v Kataru si FIFA schovala malý technologický zázrak. A to nový systém posuzování ofsajdových situací, který si v posledních měsících prošel úspěšnými testy. A FIFA rozhodla, že ho nasadí i na nejsledovanějším turnaji roku, tedy na světovém šampionátu.

FIFA svou „ofsajdovou“ novinku úspěšně otestovala na Arabském poháru přímo v Kataru a také na MS klubů ve Spojených arabských emirátech. Jak přesně by to tedy celé mělo fungovat?

„Ve spolupráci se senzorem, který bude historicky poprvé zabudovaný přímo v míči, by mělo jít o chirurgicky přesný tandem, s jehož pomocí se stane určování ofsajdů mnohem jednodušší a hlavně ve finále spravedlivější. Jen senzor v samotném míči vmžiku poskytne s nadsázkou snad milion snímků,“ dodává fotbalista.

FIFA nazývá systém poloautomatickým. Nedojde totiž k tomu, že by nějací roboti mávali ofsajd. Technický systém „jen“ sdělí své vyhodnocení situace rozhodčím. Finální verdikt bude mít každopádně v rukou člověk.

Posuzování ofsajdů se podle prognóz významně zkrátí. Zajímá vás, co všechno by mohla tato technologická změna přinést? Pusťte si nejnovější Nosiče vody a dozvíte se mnohem víc.

