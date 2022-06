ČT šetří na sportu. Prodá část přenosů z Kataru a smráká se i nad hokejem

Na konci května oznámil Petr Dvořák, generální ředitel České televize, že vzhledem k poklesu reálné hodnoty koncesionářského poplatku plánuje tato veřejnoprávní instituce ušetřit v letech 2023 a 2024 celkem 910 milionů korun.

Mimo jiných oblastí se to výrazně dotkne sportovního vysílání ČT. Jiří Ponikelský, šéf ČT sport, prozradil, že v souvislosti s potřebnými úsporami nabídla ČT na českém trhu sublicenci na vysílání letošního fotbalového mistrovství světa v Kataru.

„Zvažujeme také, zda vůbec budeme schopni dát nabídku na vysílání hokejové extraligy,“ přiznal Ponikelský, že od sezony 2023/2024 může zmizet z veřejnoprávní obrazovky i nejvyšší domácí soutěž v tomto populárním kolektivním sportu.

Generální ředitel Petr Dvořák nedávno informoval veřejnost, že Česká televize bude muset šetřit. Speciálně pak v této souvislosti zmínil sportovní program. Co to tedy pro vás znamená v konkrétních číslech?

To, že musíme realizovat úspory, pro nás nové není. Jdeme touto cestou už několik posledních let, protože jak postupně klesá reálná hodnota televizního poplatku, snižují se i reálné příjmy České televize. Už čtrnáct let. Za tu dobu ale ceny vysílacích práv vystřelily raketově nahoru.

Takže kolik peněz musíte ze svého původního rozpočtu seškrtat?

Tím, že teď inflace, mzdy a ceny rostou ještě rychlejším tempem, budeme muset i my přidat na rychlosti úsporných opatření. Během dvou let nás čekají škrty o zhruba 80 milionů navíc. A to oproti původnímu, už úspornému, záměru.

Vysílací práva na velké sportovní akce jsou přitom stále nákladnější…

Jsem v televizi třináct let a vezměte si, že za tu dobu například náklady na televizní práva u paralympiády vzrostly více než třikrát, u olympijských her dvakrát a mohl bych pokračovat… Nebylo by to hezké čtení v kontextu toho, že příjmy ČT mají rok od roku nižší hodnotu. Je to vlastně zázrak, že jsme schopni stále nabízet divákům tak zajímavé a významné sportovní události.

Bude mít úsporný režim vliv na plnění už uzavřených kontraktů? Budete muset něco revidovat, rušit?

Připravovat sportovní program je specifické v tom, že to, co budete vysílat, řešíte roky dopředu. Třeba práva na mezinárodní akce se kupují i šest až osm let před tím, než se daná událost koná. Uzavřené kontrakty pak už skoro není možné měnit. Podmínky jsou velmi přísné. Takže když máme hledat cestu, jak uspořit, pak to lze dělat buď tak, že nepůjdeme do nových tendrů, nebo budeme ve smlouvách hledat možnost, jak nabídnout práva na českém území jinému vysílateli.

Můžete být konkrétnější?

Nyní se o to pokoušíme s fotbalovým mistrovstvím světa v Kataru, které jsme nabídli na českém trhu.

Takže nabízíte sublicenci? Znamená to, že se některé zápasy fotbalového MS v Kataru nebudou vysílat v České televizi, ale u konkurence?

Oslovili jsme v té věci několik subjektů. Pokud se s některým z nich dohodneme, může se stát, že některé zápasy fotbalového MS v Kataru nebudou vysílány v ČT, ale v jiné televizi. A může se stát, že nebudou ani volně dostupné.

Bude takový postup do budoucna častější také u jiných akcí?

O fotbal očekáváme zájem. Jedná se ale spíše o výjimku. V mnoha dalších případech se jedná o události, které nejsou tak komerčně atraktivní. My je vysíláme s důrazem na zprostředkování české stopy ve světě sportu. V těchto případech se jedná i o popularizaci daného sportu, o možnost oslovit širokou veřejnost. A doufáme, že i na základě toho přicházejí do oddílů daných sportů noví mladí zájemci.

Jak se úsporný režim projeví v souvislosti s dalšími sportovními akcemi, ať už nyní, nebo v blízké či vzdálenější budoucnosti?

Na současnost bude mít vliv menší, protože velké akce, které budeme vysílat nyní, jsme nasmlouvali před několika lety. To se tedy týká těch mezinárodních soutěží. V rámci pokrytí domácích, regionálních nebo mládežnických sportů může být naše reakce rychlejší. Například nyní velmi zvažujeme, zda vůbec budeme schopni dát nabídku na vysílání hokejové extraligy. To by byla změna, která se projeví už příští rok.

Práva na extraligu pro sezonu 2022/2023 spolu s O2 TV ještě držíte. Připouštíte tedy, že za rok už by se ze strany ČT smlouva prodloužit nemusela?

A to by byla velká ztráta. Jak pro Českou televizi, která je u extraligy od začátku a stála za hokejem i v dobách zlých, například nedávno v dobách pandemie, tak i pro český hokej. Jsem přesvědčen, že stejně jako my potřebujeme pro naše diváky extraligový hokej, tak hokejová extraliga potřebuje nás, zejména kvůli tomu, aby se mohla představit širokému publiku, ve volném šíření, ale třeba i kvůli svým partnerům.

Vzdáte do budoucna úplně snahu o vysílání velkých sportovních akcí?

Vím, že se budeme snažit získat možnost na pokrytí fotbalového mistrovství světa v roce 2026 v Americe, Kanadě a Mexiku. A také jednáme o olympijských hrách na období 2026 až 2028.

Jaká vysílací práva na velké akce máte nyní nakoupená? Míněno práva na olympijské hry, fotbalové a hokejové šampionáty, biatlon, seriály Světového poháru či Tour de France…

Vyjma televizních práv k MS ve fotbale 2026 a Tour de France, kde ČT končí podle současného kontraktu práva v roce 2024, vlastníme práva na všechny uvedené akce do roku 2028. Vysílací práva na OH máme do roku 2024.

A o co divák může přijít?

O domácí extralize v ledním hokeji jsem již hovořil, ta mně trápí nejvíce. Navíc, vždy jsme připraveni jednat a hledat nějaké cesty, pokud se jedná o účast našich sportovců na významné akci. Třeba nyní řešíme mistrovství světa ve volejbale žen, kde budeme mít v letošním roce náš tým.

Do jaké míry budete muset seškrtat přenosy z domácích akcí?

Uchovat vysílání z domácích akcí v maximální možné míře, to je společný zájem fanoušků, České televize i sportovních svazů a pořadatelů. Například podle analýzy Českého olympijského výboru přináší sportovní vysílání ČT českému sportu až 2 miliardy ze sponzorských prostředků, i díky tomu, že dává komerčním partnerům prostor sportu pro jejich vizibilitu. Se svazy i pořadateli se tedy bavíme o tom, jaké máme společně možnosti, abychom mohli divákům nabízet co nejvíce domácích událostí.

Vysílací práva na sport, která drží ČT Fotbal: MS 2022, Euro 2024 a 2028, všechny zápasy české reprezentace do roku 2028 Hokej: MS do roku 2028, česká extraliga do května 2023 Olympijské hry: OH 2024 v Paříži Cyklistika: Tour de France do roku 2024 Biatlon: MS i SP do roku 2028

Už nyní platilo, že si jejich pořadatelé domácích sportovních akcí museli na realizaci přímého přenosu či odvysílaného záznamu finančně přispět. Prohloubí se nyní tento prvek, nebo jak to budete řešit?

Já zde uvedu na pravou míru výraz „finančně přispět“. Česká televize má ze zákona konkrétní možnosti obchodního plnění ve vysílání. Například sponzorské vzkazy, injektáže nebo product placement. Tyto formáty prodáváme komerčním partnerům, také sportovním promotérům nebo svazům. Výnosy pak alokujeme právě k jejich pořadům, takže z nich pokryjeme část výroby. Sport je dnes hodně založený na sponzorech, kteří vyžadují nějakou vizibilitu u akcí, které podporují. Snažíme se v tomto směru vycházet vstříc. V konečné fázi je to zejména ve prospěch diváka, který může sport sledovat ve volném šíření. Ale i ve prospěch sportu jako takového. Je to funkční model pro všechny strany. Osmdesát procent naší výroby je zaměřeno na český sport, české sportovce. A pak je tu ještě jeden důležitý aspekt.

Povídejte.

Díky úzké spolupráci ČT s českým sportovním prostředím navíc můžeme v České republice pořádat i velké mezinárodní akce. ČT musí v těchto případech zajistit výrobu televizního přenosu, který od nás pak přebírají zahraniční vysílatelé. Bez ČT by nebylo možné takové události u nás pořádat.

Budete propouštět redaktory, seškrtávat externí spolupracovníky?

Ano, je to nepříjemné, ale nevyhnutelné. V návaznosti na redukci výroby obsahu, zejména v oblasti domácích sportovních událostí a soutěží, se bude snižovat i počet spolupracovníků. Před kamerou i za kamerou.

Budete nějak omezovat zpravodajství? Publicistiku?

V aktuální situaci je možné, že budeme muset přistoupit i k redukci sportovní publicistiky a sportovního zpravodajství. Jednou ze zvažovaných variant je eliminace poledních či večerních zpráv a rozhovorů, které jsou jejich součástí.

Zaplníte programem kanál ČT sport? Neuvažuje se o jeho zrušení nebo nějaké základní rekonstrukci?

Neuvažujeme, ne teď. Vzhledem k již nakoupeným sportovním právům a nasmlouvaným přenosům bude program ČT sport pro diváky zajímavý a hodnotný i následující dva roky. Ale je jasné, že pokud budeme za ty dva roky v situaci, kdy se financování ČT nijak neupraví, dojde k dalším úsporným opatřením. Pak se budeme už opravdu bavit i o rušení dalších kanálů. Zda by to měl být ČT sport nebo jiný program, to není otázka na mě.

Jak je to s možnostmi reklamy vysílané na ČT sport? Budete iniciovat nějaké úpravy těchto pravidel?