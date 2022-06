Glosář: Plzeňský boss Šádek je velký hráč. Anebo gambler, to podle výsledku

Mnozí příznivci Viktorie Plzeň už nad tím mávají rukou. „Rok co rok píšete, jaká hrůza nás čeká, jen samé krachy a pády. A vidíte, zase se nic z toho nenaplnilo. Naopak, všem jsme vypálili rybník, Viktoria získala titul a teď zase mohutně posiluje!“

Když tohle říkají či píší na sociálních sítích, mají v zásadě pravdu. Jen je zapotřebí usadit všechno do kontextu a skutečné ekonomické reality klubu.

Na tom domácím i na tom evropském. Protože česká ligová soutěž je svým způsobem „jen“ kvalifikací do soutěží UEFA. Až v nich lze vydělat stamiliony. A když se vám tam daří, zvyšuje se tím i bonita vašich hráčů na přestupovém trhu či zájem sponzorů, to jsou spojité nádoby.

Ty peníze už nemá. Utratily se běžným provozem, protože ve třech dalších sezonách v řadě Viktoria neprošla kvalifikačními síty do skupinové fáze žádného z evropských pohárů.

Už rok hovoří o tom, že hledá investora nebo subjekt, kterému by Viktorii prodal. Není divu, jeví se to jako nutnost.

„Vstup nového investora do klubu je plně v gesci současného majitele klubu Adolfa Šádka, který vede veškerá jednání. V tuto chvíli není z pochopitelných důvodů možné tato obchodní jednání jakkoli komentovat,“ zodpověděl dotaz Seznam Zpráv mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Tahle skupina se v nedávné minulosti ve finále nedomluvila na kooperaci se Slavií, pak zaměřila svou pozornost na francouzský klub AS Saint-Étienne.

Ať už nějaká jednání mezi Šádkem a investory běží, nebo ne, je nejspíš nepravděpodobné, že by nějaký velký byznys mezi nimi proběhl před předkoly evropských pohárů. Protože právě jejich výsledek může zásadně redefinovat situaci.

Miliony si mohou vydělat, pokud zaplní klubovou kasu sportovním úspěchem. Zisk mistrovského titulu jim k tomu opět otevřel úžasné možnosti. Ale sám titul nestačí, to je jen první etapa.

Teď přijde etapa druhá – předkola evropských soutěží. A případná účast v nich, to už by pak byla etapa třetí, ta nejpříjemnější.

Na první pohled to nevypadá jako neprůchodná varianta, zároveň je ale nutno vzít v úvahu, že ve Finsku i Lotyšsku se přes léto hraje liga a soupeř půjde do bitvy s Viktorií plně rozehraný. Mimochodem, stejně jako norský Viking Stavanger proti Spartě.

V systému evropských kvalifikací platí, že kdo vypadne v předkolech Ligy mistrů, posouvá se do předkol Evropské ligy a v případě opětovného neúspěchu do předkol Konferenční ligy.

A) Varianta dokonalá. To jest start ve skupině Ligy mistrů. V její kvalifikaci by Viktoria postupně musela zdolat 3 protivníky. A start ve skupině Ligy mistrů loni garantoval příjem 15 640 000 eur, tj. 387 milionů korun. Plus výhled na další extra tučné bonusy.