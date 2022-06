Antimonopolní úřad přezkoumává televizní smlouvu fotbalové ligy

Do Prahy se dnes sjeli zástupci klubů I. a II. ligy, především proto, aby vylosovali nový ročník soutěží. V únoru na jejich shromáždění nedošlo k dohodě ohledně budoucnosti smluv, na kterých stojí jejich společný ligový byznys. A ani dnes nelze očekávat žádná průlomová rozhodnutí.

„Budeme kluby informovat o dalším vývoji jednání s Fortunou. A co se týče audiovizuálních práv, tam je situace taková, že současný kontrakt s Pragosportem zkoumá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ shrnul aktuální situaci Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Smlouva s Fortunou, titulárním sponzorem ligy, přináší ročně do kasy Ligové fotbalové asociace (LFA) zhruba 78 milionů korun. Svá audiovizuální práva nyní liga prodává Pragosportu za 150 milionů korun na sezonu. Platnost obou kontraktů vyprší v poslední červnový den roku 2024.

Co bude následovat po tomto datu, je pro kluby a jejich rozpočty velmi důležité. V únoru odmítly návrh Dušana Svobody, předsedy Ligové fotbalové asociace, na prodloužení kontraktu s Fortunou. Na jednání se přítomní zástupci klubů tehdy odkázali na to, že věc musí projednat s majiteli.

Odmítali pokračovat v dosavadních zvyklostech, kdy se obvykle jednalo s jediným kupcem a tím byl s výjimkou jediné čtyřleté pauzy už po desítky let Pragosport.

Ohledně tendru na audiovizuální práva tehdy Jaroslav Tvrdík přislíbil, že by se jej zúčastnila BPA (agentura vlastněná Tipsportem), stejně jako zahraniční subjekty Saran Group a Aser Ventures.

Ve vyhrocené atmosféře sporu, ve kterém šéf ligy Dušan Svoboda preferoval variantu dalšího prodloužení audiovizuálního kontraktu s Pragosportem, se Jaroslav Tvrdík rozhodl oslovit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s žádostí o to, aby ÚOHS prověřil současný kontrakt Ligové fotbalové asociace s Pragosportem, případně způsob, jakým se toto obchodní jednání až dosud vedlo.

Dušan Svoboda připustil, že si ÚOHS vyžádal na Ligové fotbalové asociaci potřebnou dokumentaci. „Ale žádné další výstupy od nich nemáme,“ konstatoval Svoboda. Je nepravděpodobné, že by se obchod s audiovizuálními právy nějak posouval dříve, než bude k dispozici stanovisko ÚOHS k dosavadní smlouvě.

Pragosport coby prostředník prodává dále televizní práva společnosti O2 TV, internetová pak mediální společnosti CNC, streamy si kupují sázkové kanceláře, v omezené míře se přenosy a sestřihy obchodují i do zahraničí.

Poté, co se na únorovém zasedání ligového grémia nepodařilo Dušanu Svobodovi přesvědčit kluby, aby souhlasily rovnou na místě s prodloužením kontraktu o další dvě sezony, nabraly věci vývoj.

To znamená, že dříve než 1. 7. 2023 liga s nikým jiným než s Fortunou jednat nesmí. A že pokud by poté na taková jednání došlo a alternativní zájemce nabídl za sponzoring ligy konkrétní sumu, dostala by Fortuna právo tuhle částku dorovnat a kontrakt s ligou prodloužit.