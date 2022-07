Glosář: Vstřelit Sparta gól, nikdo by neřekl ani popel. Jenže gól nepřišel

Ještě jste pomalu ani neukončili přípravnou fázi, v nohách pořád cítíte naběhané kilometry z nabírání fyzičky, do herní fáze teprve zapojujete posily, všechno je po fotbalové stránce teprve syrové a do toho všeho žhne slunce jako na poušti.

Viktoria Plzeň jako mistr má případný nárok na opravy, může se z kvalifikace Ligy mistrů případně posouvat do Evropské nebo do Konferenční ligy. To pro Spartu nebo Slavii značí jakékoli zaváhání v předkolech Konferenční ligy okamžitou „smrt“. A ve hře se ještě objeví Slovácko, ale až ve třetím předkole Evropské ligy.