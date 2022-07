Glosář: Sparta si u Dána objednala nemožné na počkání a zázraky do tří dnů

Přišel, viděl, začal Spartu fotbalově převychovávat – a hned musí zvítězit. Brian Priske věděl, do čeho jde. O to zajímavější bude sledovat, jak se s tímto těžkým úkolem popasuje.

Co je podstatné: Sparta chce pod Priskeho vedením zásadně změnit styl. Hrát v mnohem vyšší intenzitě, po ztrátě míče se ihned agresivně pokoušet získat balon zpět. Převedeno na tuzemské srovnání to znamená hrát stylem, kterým se prosadila Trpišovského Slavia.

Dlouho to přitom vypadalo, že Sparta hledá nějakou jinou herní cestu. Odlehčenější, kombinační, těžící víc z technických dovedností než ze síly. Když to pro zjednodušení zpersonifikujeme, tak ale ani s Kangou, ani s Bořkem Dočkalem sladké hrozny vítězství Sparta neochutnala.

Tím se dostáváme k dlouholetému problému Sparty, pro niž je zcela charakteristické, že vlastně neví, co chce. Už vůbec neví, co bude chtít za půl roku nebo za rok. A absolutně největší zmatek má v tom, kdo kdy o čem rozhoduje.

Priske má oproti tomu přinést skokovou změnu stylu hry předváděného za Pavla Vrby. Dán dostal pár týdnů na to, aby uhlazený lázeňský orchestr, který na kolonádě bez kapky potu na límečku preluduje valčíky, přeladil do brutálního nářezu à la Rammstein.

S podobnou myšlenkou kdysi majitel Sparty Daniel Křetínský ukončil už v zimě působení trenéra Františka Straky, aby měl Jaroslav Hřebík čas zásadní taktické změny připravit. Že se to tehdy před 18 lety provedlo hodně nadivoko, na sílu a ve své podstatě amatérsky, takže ten převrat Spartu vnitřně rozklížil, to už je ale zase trochu jiné vyprávění.

Vtip je v tom, že Sparta potřebuje, aby jí to šlapalo už teď ve čtvrtek. Pohárová Evropa je samozřejmě pro každého účastníka veledůležitým jevištěm. A české zástupce nutí rok co rok luštit rébus, jak se vypořádat s letními předkoly, když vlastně sezona ještě ani pořádně nezačala.

Pokud chce hrát Sparta skupinu Konferenční ligy, musí postupně zdolat tři protivníky. Prvním z nich bude Viking Stavanger, aktuálně 3. tým tabulky norské ligy. Jistěže by to neměl být soupeř k nepřekonání. Ale k jeho výhodám jistě bude patřit fakt, že ve Skandinávii je teď fotbalová sezona v plném proudu, Viking je tedy vyladěný v zápasovém soutěžním rytmu.

Kýženou agresivitu, k níž umí strhnout i spoluhráče, vnáší do hry Jan Kuchta, půjčený ke slávistické nelibosti z Lokomotivu Moskva. Zadní řady posílil další exslávista Jaroslav Zelený, fanoušci jsou zvědaví, co v rudém dresu předvedou Jan Mejdr, Lukáš Sadílek či mladý Kryštof Daněk.

Kdyby Priske předkola se Spartou nezvládl, klub se z toho ekonomicky nezhroutí, a to nejen díky Křetínského peněžence, ale třeba i díky příjmu z Hložkova transferu do Leverkusenu.

Neúspěch by ale samozřejmě sebral Priskemu vítr z plachet. Veřejnost by vůči němu byla kritičtější, atmosféra uvnitř klubu by ovadla, i hráči by byli roztrpčení z toho, že ta šílená dřina z letní přípravy nikam nevedla. V takovém rozpoložení by pro Priskeho bylo samozřejmě všechno mnohem těžší.