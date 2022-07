Do Prahy se valí hvězdy, ale basketbal má malér: 14 minut ho stálo 100 milionů

Silný český tým, který má za sebou účasti na MS v Číně i na OH v Tokiu, by se měl v pražské O2 Areně představit se všemi hvězdami. A to včetně Tomáše Satoranského a Jiřího Veselého, tedy dvojice, která se už brzy nově sejde i v klubovém dresu Barcelony.